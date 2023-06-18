Неперерезанная пуповина или как выбирать свекровь

Невестка – это вызов. Это факт, что сын вырос. Диада «мать – дитя» в этот момент превращается в триаду «взрослая женщина – мужчина – взрослая женщина». Как только это случается – возникает точка бифуркации, или точка выбора. Пойдет ли новая пара по пути своего развития? Уйдет ли сын от мамы – хотя бы психологически? Или начнется борьба?

Как выбирать свекровь

История 1.

Молодые люди женятся, живут отдельно от родителей. Иногда они ходят в гости к свекрови и свекру. Как только они переступают порог, свекровь «оттирает» невестку и говорит только с сыном, как будто его жены нет в природе.

После всех церемоний и кормления любимого чада с причитаниями типа «никто же, кроме родной мамы, не даст мальчику покушать», свекровь триумфально усаживается… на колени к сыну! И, приобняв его за шею, что-то интимно нашептывает ему на ушко, хихикая, как молодая девушка. Невестка смущается, обижается, злится на мужа, просит поговорить, объяснить ей, что так нельзя. Он в ответ только вздыхает – ну а что я могу сделать! Это же МАМА!

История 2.

Ксерокс истории один – молодые люди, живут отдельно. Когда приходят, свекровь обязательно выполняет программу «массаж от сына». Для этого она, покормив и облобызав чадо, сообщает о мучающих ее болях в спине, медленно снимает верхнюю одежду, оставаясь лишь в белье и демонстрируя свою немаленькую грудь, из оного слегка выпадающую. После этого идет походкой грациозного бегемота к дивану, ложится на него и расстегивает свой бюстгальтер со звуком выпалившей пушки.

Сын понуро идет к дивану и начинает массажировать матери спину. Она при этом издает звуки, которые можно отдельно записывать для озвучивания фильмов типа «Das ist fantastisсh». Ни покупка абонемента на массаж, ни разговоры не помогают. Абонемент сгорает, раздеваться перед чужим человеком / тратить деньги / ездить / находить время и т.п. свекровь не готова. Невестка смущается, обижается, злится на мужа, просит поговорить, объяснить ей, что так нельзя. Он в ответ только вздыхает – ну а что я могу сделать! Это же МАМА!

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История 3.

Живут все вместе: свекровь, свекор, сын, невестка, потому что нет возможности снимать жилье. Невестка близка к нервному срыву. Мама еженощно посещает их спальню. Невестка спит не очень хорошо (на войне как на войне) и просыпается еще на подходе от вкрадчивого скрипа дверей.

Свекровь, как дух ночи, прокрадывается к кровати, чтобы… поправить сыночку одеяло! Иногда она стоит минуту-две-три-пять, любуясь на своего, как она заявляет, «любимого мужчину». Не больше и не меньше – именно так! Невестка смущается, обижается, злится на мужа, просит поговорить, объяснить ей, что так нельзя. Он в ответ только вздыхает – ну а что я могу сделать! Это же МАМА!

Все матери-свекрови – с высшим образованием, вполне нормальные, здоровые женщины, состоящие в браке. И вот тебе на – ни наличие мужа, ни навык чтения книг, статей и интернет-порталов их не останавливает от тех действий, которые психологи стыдливо называют психологическим, или платоническим инцестом.

Это они звонят от одного до пятнадцати раз за день своему «ребенку». И не важно, что ребенку уже за 40 – «он все равно мой сын»! Будто кто-то оспаривает это право и пытается его усыновить – типа «Вы, мама, подвиньтесь, теперь я буду его мамой».

Это они говорят завуалированные и от этого еще более ядовитые гадости про невестку. Все в ней как-то так, да не так... Все в ней как-то то, да не то… Обсуждают ее, как заправский рабовладелец, пытающийся понять, что в этой рабыне «функционирует», что «испорчено», будто уговаривая себя и других, что в ней все же имеются некоторые достоинства: «Конечно, она поправилась и готовит не очень – но зато внуков любит и убирает чисто». И не поймешь - похвалила или обесценила...

Это они с придыханием и восхищением рассказывают о своем сыне – его гениальность не подвергается сомнению, его золотой характер воспевается в стихах и прозе, сила его духа такова, что сверхлюди, они же люди Х, должны быть его наемными работниками.

Они прекрасны в своей материнской любви.

Но они забыли одну маленькую деталь – после родов нужно перерезать пуповину. Нужно - и точка. Иначе и матери, и ребенку со временем грозит инфекция, болезнь и смерть.

Замечаете – в последнее время появляется множество легенд вокруг пуповины. Тут и истории про то, что ее резать нужно не сразу. Возможно, 5-10 минут не играют роли, но когда женщина хочет, чтобы пуповина и плацента «побыли» с ребенком недельку-другую – это странно. Как и истории про чудодейственную пуповинную кровь, которую надо собрать и припрятать, как эликсир вечной жизни. Про кормление ребенка до тех пор, «пока сам не откажется», и фото «мой 11-летний сын пришел из школы и приложился к груди». No comments!

Мне кажется, все это звенья одной цепи – нежелания признавать своего ребенка отдельным организмом, а со временем – взрослым человеком. Инвалидизация. Инфантилизация. Удержание в детской позиции под соусом «Яжемать!» Попытка манипулировать при помощи вечной благодарности: «Я тебе дала жизнь!»

И когда они живут в чудесной и нерушимой диаде «мама – сыночек», все вроде и неплохо. Живут себе и живут. Ну нет у нее мужчины – может, и не надо. Ну нет у него девушки – так, может, и не всем нужно искать девушку и размножаться: планета и так перенаселена. Живут вдвоем – и славненько!

Проблемы возникают, когда появляется третий объект – злая и подлая разлучница-невестка. Она «лезет» в священный союз, рвет связь мамочки и дитятки и «уводит» несмышленое, несовершеннолетнее «дитя» далеко от волшебной груди с молоком вечной молодости. Ведь правда – пока сын «подсасывает» маму, он остается ее малышом. Ее ребенком. Ее мальчиком.

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А невестка – это вызов. Это факт, что сын вырос. Диада «мать – дитя» в этот момент превращается в триаду «взрослая женщина – мужчина – взрослая женщина». Как только это случается – возникает точка бифуркации, или точка выбора. Пойдет ли новая пара по пути своего развития? Уйдет ли сын от мамы – хотя бы психологически? Или начнется борьба, как в Соломоновом суде? Только в известном ветхозаветном сюжете настоящая мать отказалась разрубить ребенка, потому что любила его по-настоящему. А в реальности она часто «рубит» своего сына по живому, потому что ей важно владеть им. Живым или мертвым.

Я была невесткой. Я надеюсь, что буду свекровью. Я являюсь действующим семейным психологом и слышу сотни разных историй об отношениях в этом роковом треугольнике: треугольнике, где сын, в рамках корпускулярно-волновой теории, является то частицей, то волной. В зависимости от наблюдателя – в нашем случае свекрови – он то «маленький мальчик», то «взрослый мужчина». Когда он что-то делает для своей семьи, для своей жены и детей, она нуждается либо в сыне, либо в мужчине, отрывая его от собственной жизни.

Оговорюсь – я не имею в виду крайние случаи, такие, как «мама заболела», «маме нужна помощь» или «у мамы форсмажор». Я говорю о хронической напряженной ситуации, когда сын нужен маме ВСЕГДА. Т.е. абсолютный приоритет в любое время дня и ночи, когда одновременно болезнь и форсмажор. Или если свекровь использует разные способы игры с невесткой в чудесный квест «угадай, что я приготовила для тебя, и посмотрим, как ты с этим справишься».

Итак, с появлением невестки возникает триангуляция - взаимодействие с тремя каналами связи, где отношения двоих зависят от третьего. Попробуем описать эти три объекта.

Объект один – НЕВЕСТКА для свекрови, она же ЖЕНА своего мужа. Девушка или женщина, молодая или не очень, с детьми или без, вышедшая замуж и надеющаяся прожить долго и счастливо с мужчиной. Она может обладать разными типами характера, разной степенью вменяемости или нарушенности, но именно она – официальная жена и обладает всеми вытекающими правами и обязанностями.

Объект два – СЫН для мамы, МУЖ для жены. Именно его ролевая двойственность для этих самых важных в жизни женщин приводит к конфликту лояльности. Сын любит маму – и это естественно, нормально, честно. Она его вырастила. Она его любила, как умела и могла. И если у них с мамой холодные или не очень близкие отношения – он ищет тепло, любовь, заботу в других женщинах и с высокой вероятностью находит в жене. Конфликта нет – все предельно ясно.

Но если мама и сын по-прежнему связаны, если пуповина не перерезана – конфликт неизбежен. Ибо мама, как старая прима-балерина, блиставшая еще до Первой Мировой, не хочет «сойти со сцены» и уступить место. Стать наставником, другом, оставаясь мамой – но не пытаясь танцевать роль Одетты и Одилии одновременно. Когда появляется новая прима, невестка, свекровь часто становится Черным лебедем, разрушая брак своего сына и лишая его любви. В жизни сына хватает других проблем и настоящих врагов. Однако он часто не видит подмены и не замечает того момента, когда мама, как Одилия, забирает его любовь, его силы, его энергию лишь для того, чтобы продолжать вечный кордебалет имени себя любимой.

Объект три – СВЕКРОВЬ. Она же МАТЬ своего сына. О ней я как раз хочу поговорить подробнее, потому что можно посвятить тома психоанализу связи в диаде "мать - сын", но так и не сдвинуться с мертвой точки.

Причин возникноваения проблем и сложностей очень много, и они могут быть обусловлены: 1) личной патологией любого из участников; 2) проблемами в новой семье, семье происхождения или расширенной семье; 3) проблемами социального характера.

Одна из таких социальных проблем заключается в том:, что в нашей культуре мальчик до сих пор зачастую ценится выше девочки. Грустно, но факт. Гендерная революция медленно взращивает свои плоды, но до полной их зрелости пока далеко. Поэтому девочка, которой давали понять, что она «не айс», очень высоко ценит такое событие в своей жизни, как рождение сына. У нее теперь есть пенис, и она создала его сама. Просто он на внешнем носителе – типа как на флешке, но ее можно держать недалеко от себя и регулярно скачивать / записывать информацию.

Она этим и занимается много лет. И если мама достаточно хорошая, достаточно здоровая и достаточно осознающая, она понимает, что записывает часть информации не для себя, а для потомков – внуков, внучек, правнуков и правнучек. И, конечно, для невестки – женщины, которой она должна передать своего сына с любовью и радостью.

Немного грусти при этом вполне допустимо, но если сын женится – мать понимает, что она довольно хорошо выполнила свою функцию и подготовила сына к жизни с другой женщиной. С женщиной, которая годится ему в жены, родит детей – ее внуков и проживет с ним счастливо или не очень, долго или не долго – уж как получится.

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Но многие матери с этим не согласны, хотя им отведен огромный период - 15, 18, 20, а иногда и 25 лет рядом с сыном. Но им никто не сказал: «Наслаждайся материнством, вкладывайся, люби, учи. Но когда придет время – отпусти. Он не может быть с тобой вечно. Позволь ему любить. Позволь ему выбирать. Благослови его на жизнь с той, которую он выбрал».

И она живет, будто бы не зная, что все – и хорошее, и плохое в нашей жизни когда-то заканчивается. И ей кажется, что сын будет рядом вечно. И вдруг – как в песне Виктора Цоя:

Сегодня кому-то говорят: "До свиданья!"

Завтра скажут: "Прощай, навсегда!"

Заалеет сердечная рана.

Завтра, кто-то, вернувшись домой,

застанет в руинах свои города;

Кто-то сорвется с высокого крана.

Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой!

Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой!

Для такой мамы «отдать» сына кому-то не представляется возможным. Уж лучше «с высокого крана». Уж лучше «война, эпидемия, снежный буран». Потому что он – только ее. И она его страшно ревнует, будто он в момент превращается с мужчину, которого нужно отбить у другой женщины любыми способами. И страшно завидует невестке, потому что у той есть ТАКОЙ МУЖ.

Грустно. Очень грустно. Но что делать?

Ответ: выбирать свекровь с умом.

«Как?» - спросите Вы? Разве мы выбираем свекровь? Мы выбираем мужа!

Но не стройте иллюзий. Не воображайте, что Вы выходите замуж только за него. Вы выходите замуж за все семейство – и там не только мама, там и ее брат-алкоголик, и его отец-подкаблучник, и добрейшая бабушка, и дедушка-гуляка…

Все эти персонажи будут периодически «выходить на сцену» ваших отношений, потому что Ваш муж давно их «проглотил». Съел характер, способ поведения, манеру держаться… Но маму он обычно «ел» больше и дольше, чем других – поэтому Ваша свекровь будет с Вами столько, сколько Вы живете с этим мужчиной. Она, как дух, будет присутствовать и в Вашей кухне, когда он вдруг критично посмотрит на гору немытой посуды, и в Вашей постели, когда он в обиде отвернется и демонстративно уснет…

А духи бывают разные – добрые и злые, мстительные и заботящиеся. Поэтому, прежде чем сказать «да» и надвинуть кольцо поглубже на палец, ответьте себе на вопрос: Вы готовы? Вы хорошо знаете свекровь? Она точно Вам подходит?

Подумайте: за жизнь с какой свекровью в анамнезе мужа Вам дадут «Оскар» в номинации «Драма»? И вспомните, как обычно заканчиваются драматические произведения. Для облегчения процесса размышлений попробую перечислить отличительные признаки свекрови, которая точно не позволит Вам жить так, как живут героини прекрасных и легких сериалов:

властная

всегда знающая, как и что правильно делать

с высоким искусством манипулирования другими людьми, прежде всего – сыном

отрицающая понятие «личные границы»

постоянно критикующая всех и вся, злобная, невоспитанная

знающая, что хорошо для ее «мальчика», и обладающая инструментами влияния на сына

ненавидящая всех особей женского пола, подходящих к сыну ближе чем на 10 метров

психопатичная, пограничная, асоциальная, употребляющая.

И если Вы любите этого мужчину, нужно выяснить, работают ли протективные, или защитные факторы. Потому что защищать границы от мамочки должен именно он. Он - от своей, Вы – от своей. Вот так, плечом к плечу, отстаивая свою независимость, очерчивая и отбивая границы, Вы станете самостоятельными и свободными. Но не сразу. Или никогда – если Ваш муж:

подчиняется маме до сих пор и верит, что мама точно знает, что для него лучше;

поддается на ее манипуляции и все время защищает маму, а не Вас. Но мама не родит ему детей, не проживет с ним в горе и радости, не будет его маленькой девочкой, любовницей, королевой, подругой… Она и так ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ. Она – его МАМА – и этого вполне достаточно. Это главная ее роль в его жизни – а остальные роли могут сыграть и другие люди. Это нужно донести до него – если он слышит;

не понимает, что такое «границы», и позволяет маме лезть в его жизнь, кошелек и постель;

позволяет маме критиковать его выборы, его жену и его жизнь, и не способен защитить Вас от этого;

чувствует иррациональную вину перед мамой: «Нам хорошо, а она там одна / с отцом-алкоголиком / с котом и бабушкой… Я не могу быть счастливым в этой ситуации!»;

остается инфантильным, маленьким мальчиком в тех ситуациях, когда он вполне способен справиться с вызовами жизни, и всегда пытается привлечь маму для поиска решения.

Вдвоем с мужем Вы выстоите и все преодолеете. Вдвоем, как единое целое, ибо в Библии сказано: «И оставит человек отца и мать своих, и прилепится к жене своей, и будут двое едина плоть».

Но, если дифференциация не произошла, если пуповина не перерезана – у Вас нет шансов, потому что как волчица, защищающая волченка, как львица, готовая убить за львенка – так и мать, не отпустившая сына, не давшая ему повзрослеть, не принявшая его самостоятельность, будет биться с Вами до конца. И если он не на Вашей, а на ее стороне – склоните голову перед силой этой ненормальной, патологической, но все же любви – и, отплакав, скажите: «Я соглашаюсь». И, повернувшись спиной к прошлому, ищите взрослого мужчину, не забыв проверить состояние его пупка и отсутствие там пуповины с мамой на другом конце.опубликовано econet

Автор: Наталья Олифирович

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