Почему маленькие дети обязательно должны ходить босиком

За первые 9 лет жизни стопа может претерпеть множество изменений и стать идеальной опорой для всего организма, если не заставить ее подстраиваться

Малыши должны носить обувь на улице только в холодную погоду

Стопа – фундамент позвоночника, отвечает за выносливость организма и ровную спину.

Совсем недавно стопы детей шагали по ямам, камням, веткам, песку, траве и т.п... Сейчас их ноги поставлены на каблук и закованы между супинатором и узким мыском.

Практически все люди рождаются с плоской стопой. За первые 9 лет жизни стопа может претерпеть множество изменений и стать идеальной опорой для всего организма, если не заставить ее подстраиваться под новомодные ботиночки.

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Каблук и супинатор, смещая центр тяжести, меняют под себя всю подошву ноги и заставляют ребенка учиться ходить заново. Узкий и закрытый мысок лишает пальцы движения и возможности балансировать за счет стоп.

Недостаточно оградить детей от уродующей ноги обуви. Здоровье ног зависит и от того, ходят ли дети босиком, развивая гибкость и силу ступней. Малыши должны носить обувь на улице только в холодную погоду, а дома – только по редким торжественным случаям.

К счастью, дети часто бегают босиком в первые пять лет жизни, пока не посещают школу. Эти годы – самые важные для развития ног. Более того, если они часто ходят босиком, то вскоре кожа их подошв станет устойчивее к внешним воздействиям и выносливее. Она остается мягкой и не покрывается мозолями, но хорошо защищает ногу.

Вы наверняка слышали о звездах легкой атлетики, которые выигрывают гонки по бетонному треку босиком. Это нормальное свойство человеческих ног, хотя людям, изнеженным обувью, трудно это понять.

Вот что говорит об этом Саймон Виклер в своей книге "Снимите ваши ботинки и идите":

"В медицинских библиотеках я ознакомился с рядом исследований, результаты которых вместе с увиденным мною доказывали, что люди, привыкшие ходить босиком, не приобретают наших проблем со стопами.

В последующие годы я путешествовал по Мексике, Коста-Рике, Ямайке и Гаити. Кроме крепких пальцев ног и мускулистых ступней, их жители, постоянно ходившие босыми, могли похвастаться полным отсутствием плоскостопия. У всех них, как на подбор, была великолепная осанка, и ни один из моих собеседников не ведал, что такое хроническая усталость.

Мне было очевидно, что проблемы со стопами вызываются каким-то свойством обуви. Каким же? Ответ я отыскал уже в Соединенных Штатах, работая с мальчиком двух с половиной лет. Пальцы его ног были сжаты узкой обувью, а при ходьбе он разводил носки образом, типичным для ребенка с плоскостопием. Он быстро уставал, постоянно хотел, чтобы его носили, и часто падал при ходьбе.

Я спросил мать мальчика, почему она покупает обувь, которая сжимает пальцы ног ребенка по форме носка ботинка. Ведь из-за этого пальцы мальчика так ослабли, что он едва мог сгибать их. Хотя ножка мальчика была не особенно широкой, эти ботиночки сжимали его пальцы с боков. Толстые жесткие кожа и подметка не позволяли свободно двигаться остальной стопе.

Помня здоровые ступни и сильные пальцы ног людей, постоянно ходящих босиком, я предложил снять с ребенка обувь на все оставшееся лето. Затем случилось чудо. В конце концов мальчик перестал опираться на своды стоп, стал ходить прямее и нормальнее.

Наконец мне стали понятны причина плоскостопия и источник проблем со ступнями. Поскольку пальцы ног ребенка были постоянно прижаты друг к другу обувью, его телу пришлось найти себе другую опору: вместо ослабших, сжатых вместе пальцев ею стала внутренняя часть его ступней, вывернутая наружу для поддержания равновесия. Ходьба босиком увеличила площадь опоры мальчика на пальцы и придала им силы. Когда он стоял, его окрепшие пальцы могли теперь раздвигаться в стороны, создавая значительную переднюю площадь опоры для его веса.

Теперь он действительно пользовался пальцами ног стоя и при ходьбе — во время игры он даже частенько вставал на носки. Его плоскостопие исчезло. Так как равновесие стопы улучшилось, падал он редко. Он больше не просил, чтобы его несли, и казался неутомимым в своих делах."опубликовано econet

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