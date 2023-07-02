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Почему маленькие дети обязательно должны ходить босиком

Источник: ok.ru 02 июля 2023 5952
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За первые 9 лет жизни стопа может претерпеть множество изменений и стать идеальной опорой для всего организма, если не заставить ее подстраиваться

Почему маленькие дети обязательно должны ходить босиком

Малыши должны носить обувь на улице только в холодную погоду

Стопа – фундамент позвоночника, отвечает за выносливость организма и ровную спину.

Совсем недавно стопы детей шагали по ямам, камням, веткам, песку, траве и т.п... Сейчас их ноги поставлены на каблук и закованы между супинатором и узким мыском.

Практически все люди рождаются с плоской стопой. За первые 9 лет жизни стопа может претерпеть множество изменений и стать идеальной опорой для всего организма, если не заставить ее подстраиваться под новомодные ботиночки.

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Каблук и супинатор, смещая центр тяжести, меняют под себя всю подошву ноги и заставляют ребенка учиться ходить заново. Узкий и закрытый мысок лишает пальцы движения и возможности балансировать за счет стоп.

Недостаточно оградить детей от уродующей ноги обуви. Здоровье ног зависит и от того, ходят ли дети босиком, развивая гибкость и силу ступней. Малыши должны носить обувь на улице только в холодную погоду, а дома – только по редким торжественным случаям.

К счастью, дети часто бегают босиком в первые пять лет жизни, пока не посещают школу. Эти годы – самые важные для развития ног. Более того, если они часто ходят босиком, то вскоре кожа их подошв станет устойчивее к внешним воздействиям и выносливее. Она остается мягкой и не покрывается мозолями, но хорошо защищает ногу.

Вы наверняка слышали о звездах легкой атлетики, которые выигрывают гонки по бетонному треку босиком. Это нормальное свойство человеческих ног, хотя людям, изнеженным обувью, трудно это понять.

Почему маленькие дети обязательно должны ходить босиком

Вот что говорит об этом Саймон Виклер в своей книге "Снимите ваши ботинки и идите":

"В медицинских библиотеках я ознакомился с рядом исследований, результаты которых вместе с увиденным мною доказывали, что люди, привыкшие ходить босиком, не приобретают наших проблем со стопами.

В последующие годы я путешествовал по Мексике, Коста-Рике, Ямайке и Гаити. Кроме крепких пальцев ног и мускулистых ступней, их жители, постоянно ходившие босыми, могли похвастаться полным отсутствием плоскостопия. У всех них, как на подбор, была великолепная осанка, и ни один из моих собеседников не ведал, что такое хроническая усталость.

Мне было очевидно, что проблемы со стопами вызываются каким-то свойством обуви. Каким же? Ответ я отыскал уже в Соединенных Штатах, работая с мальчиком двух с половиной лет. Пальцы его ног были сжаты узкой обувью, а при ходьбе он разводил носки образом, типичным для ребенка с плоскостопием. Он быстро уставал, постоянно хотел, чтобы его носили, и часто падал при ходьбе.

Я спросил мать мальчика, почему она покупает обувь, которая сжимает пальцы ног ребенка по форме носка ботинка. Ведь из-за этого пальцы мальчика так ослабли, что он едва мог сгибать их. Хотя ножка мальчика была не особенно широкой, эти ботиночки сжимали его пальцы с боков. Толстые жесткие кожа и подметка не позволяли свободно двигаться остальной стопе.

Помня здоровые ступни и сильные пальцы ног людей, постоянно ходящих босиком, я предложил снять с ребенка обувь на все оставшееся лето. Затем случилось чудо. В конце концов мальчик перестал опираться на своды стоп, стал ходить прямее и нормальнее.

Наконец мне стали понятны причина плоскостопия и источник проблем со ступнями. Поскольку пальцы ног ребенка были постоянно прижаты друг к другу обувью, его телу пришлось найти себе другую опору: вместо ослабших, сжатых вместе пальцев ею стала внутренняя часть его ступней, вывернутая наружу для поддержания равновесия. Ходьба босиком увеличила площадь опоры мальчика на пальцы и придала им силы. Когда он стоял, его окрепшие пальцы могли теперь раздвигаться в стороны, создавая значительную переднюю площадь опоры для его веса.

Теперь он действительно пользовался пальцами ног стоя и при ходьбе — во время игры он даже частенько вставал на носки. Его плоскостопие исчезло. Так как равновесие стопы улучшилось, падал он редко. Он больше не просил, чтобы его несли, и казался неутомимым в своих делах."опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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