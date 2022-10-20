Когда я прошу выслушать меня, А ты начинаешь давать советы, Ты делаешь не то, о чем я просил.

Когда я прошу выслушать меня,

А ты начинаешь давать советы,

Ты делаешь не то, о чем я просил.

Когда я прошу выслушать меня,

А ты начинаешь объяснять, почему я неправ,

Ты топчешь мои чувства.

Когда я прошу выслушать меня,

А ты считаешь, что обязательно должен мне помочь,

Ты меня обижаешь, как бы странно это ни казалось.

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Послушай! Я прошу только о том, чтобы ты меня слушал,

Не говорил и не делал,

А просто слушал меня.

Совет ничего не стоит; кучу их ты получишь в газете,

Купленной за десять центов,

А я могу за себя постоять, я не беспомощный.

Когда ты делаешь для меня что-то, что я могу и должен сделать сам,

Ты усиливаешь мою тревогу и заставляешь меня

чувствовать себя слабым.

Но когда ты принимаешь как данность, что я чувствую именно то, что чувствую,

Невзирая на всю иррациональность этого чувства,

Мне не нужно в чем-то убеждать тебя,

И я могу попытаться объяснить, что стоит за этим

иррациональным чувством.

А когда все проясняется, то и ответ становится очевиден,

И я не нуждаюсь в советах.

Иррациональные чувства имеют смысл тогда,

Когда мы понимаем, что стоит за ними.

Вероятно, именно поэтому молитва иногда приносит пользу некоторым людям,

Поскольку Бог молчалив,

И он не дает советов и не пытается решать проблемы.

Он просто слушает и позволяет тебе самому продумывать пути

их решения.

Поэтому, пожалуйста, слушай и просто услышь меня.

И если ты хочешь что-то сказать, подожди минутку,

когда подойдет твоя очередь,

И я буду слушать тебя.опубликовано econet.ru

из книги Сары Файн и Пола Глассера

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