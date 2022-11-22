Оказывается, хвалить своих детей надо уметь!

Вот бывало у вас такое: "Говорю дочери, что она умная, а она отвечает: «Лиза умнее». Я говорю, что она красивая, а она: «Я толстая». Я говорю, что она – замечательная старшая сестра и одаренный художник, а она пинает младшего и говорит, что не умеет рисовать. Порой мне кажется, что она стремится доказать, что я неправа.

©Елена Громова

Как хвалить ребенка правильно

Вот бывало у вас такое:

Говорю дочери, что она умная, а она отвечает: «Лиза умнее». Я говорю, что она красивая, а она: «Я толстая». Я говорю, что она – замечательная старшая сестра и одаренный художник, а она пинает младшего и говорит, что не умеет рисовать. Порой мне кажется, что она стремится доказать, что я неправа.

С сыном еще хуже. Он бросал мяч в баскетбольную корзину и наконец попал. Я закричала: «Отлично! Ты – настоящий баскетболист!». Он бросил мяч и ушел в дом. Не понимаю. Каждый раз, когда я пытаюсь похвалить своих детей, мои слова оказывают противоположное действие."

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Этот пример хорошо иллюстрирует проблему ГЛОБАЛЬНОЙ ПОХВАЛЫ, связанной с оценкой детей. Такие слова, как «умный», «красивый» и «прекрасный», не только заставляют их сосредоточиваться на собственных недостатках, но еще и подталкивают их к прекращению попыток. Если я уже прекрасный, зачем рисковать – ведь в следующий раз может и не получиться!

Значит ли это, что нужно перестать хвалить детей?

Это значит, что если мы хотим помочь детям поверить в себя и продолжить старания, то нам НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ОЦЕНОК. Забудьте такие слова, как «хороший», «отличный», «фантастический», «лучший». Научитесь просто описывать. Вы можете описать то, что видите или чувствуете.



ОПИШИТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ:

«Ты стойко боролся с этой проблемой, пока не нашел решения!»

«Ты все-таки сделал этот бросок! Мяч попал точно в корзину!»

«Хотя у тебя были собственные дела, ты помог сестре сделать домашнее задание».

ОПИШИТЕ СВОИ ЧУВСТВА:

«Мне нравится твоя картина “Закат на море”. Она создает ощущение счастья и покоя».

«Каждый раз, когда я вспоминаю твою шутку, не могу удержаться от смеха».

Описание того, что мы видим или чувствуем, оказывает почти магическое действие. Мы не только подтверждаем ценность усилий ребенка, но еще и помогаем ему поверить в себя. Мы мотивируем его к дальнейшим усилиям.

Внутренний посыл такого описания очень отчетлив: «Я не сдался, пока не решил проблему…», «Чем больше я тренируюсь, тем лучше получается!..», «Я могу быть добрым даже в сложных обстоятельствах…», «Я умею шутить…», «Я нарисовал отличный пейзаж…».

Описание – отличное средство для воспитания уверенных в себе и ответственных детей.

А вот еще один вариант полезной похвалы.

СУММИРУЙТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ, В СЛОВАХ:

«Ты репетировал, пока не выучил все до последней ноты. Это я называю упорством».

«Я вижу, что ты оставил последний кусок торта для твоей сестры. Вот это сила воли!»

«Ты сгреб все листья и собрал их в мешок. И я тебя даже не просила! Вот это я называю ответственностью!»

А ЕСЛИ ХВАЛИТЬ НЕ ЗА ЧТО? Представьте, что школьный автобус вот-вот подъедет, а ваша дочка еще не одета… Или ребенок жалуется, что учитель слишком много задает и успеть все сделать просто невозможно.

Бывают моменты, когда нам страшно хочется высказать детям все, что мы о них думаем:

«Почему ты так медленно одеваешься? Посмотри на себя! Ты еще не обулась! Так ты никогда не успеешь на автобус!»

«Если бы ты сел за уроки, когда я тебе сказала, а не играл в дурацкие видеоигры, то все успел бы. Ты вечно ищешь оправданий собственной лени!»

Но поддаваться соблазну не следует. НУЖНО ОПИСАТЬ РЕБЕНКУ ТО, ЧЕГО ОН ДОСТИГ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ.

«Ты оделась, позавтракала и почистила зубы. Теперь тебе осталось лишь найти туфли и носки. И ты готова!»

«Давай-ка посмотрим… десять упражнений на сложение и вычитание дробей. Это утомительно. Но я вижу, что ты уже решил два первых примера. Похоже, ты на верном пути».

Отмечая достигнутый прогресс (пусть даже малый), мы вселяем в детей уверенность и желание продолжать старания.

Но, допустим, хвалить ребенка не за что. И предположим, что у вас – один из тех сверхчувствительных детей, которые расстраиваются до смерти, понимая, что сделали что-то не так.

Помогите ребенку понять, что ЕГО ОШИБКА МОЖЕТ СТАТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ОТКРЫТИЕМ. Одна мама рассказала о том, как ее трехлетний сын, разговаривая с ней, тряс чашку с соком. Неожиданно крышка с чашки слетела, и сок пролился на рубашку мальчика и на пол. Мальчик начал истерически рыдать.



– Миша, – торжественно произнесла мать, – ты сделал открытие!

Мальчик перестал плакать и удивленно на нее посмотрел.

Очень размеренно мать сказала:

– Ты только что обнаружил, что, когда ты трясешь закрытую чашку, крышка может слететь, и тогда сок расплескается!

На следующей неделе в дом приехала бабушка. Она положила свою сумочку и очки на кухонную стойку. Через минуту она потянулась за сумочкой и уронила очки. Бабушка воскликнула:

– О нет!

Миша потянул ее за кофту и очень торжественно произнес:

– Бабушка, ты только что сделала открытие!

– Открытие? – удивилась она, поднимая очки.

– Ты открыла, что, если положить очки на край стойки, они могут упасть!

– Надо же! – восхищенно сказала бабушка. – Я это запомню!опубликовано econet.ru

Из книги «Идеальные родители за 60 минут. Экспресс‑курс от мировых экспертов по воспитанию»

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