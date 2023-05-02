Люди в паре очень часто спорят и конфликтуют вокруг простого вопроса – кто должен извиняться?..
Люди настолько творческие существа, что камнем преткновения может стать что угодно – от крышечки к тюбику зубной пасты до выбора места жительства.
Люди становятся по разные стороны этого камня и начинают яростно отстаивать свою позицию. Оборачивается это, как правило, длительными размолвками.
Среди таких камней преткновения один из самых популярных – извинения. Люди в паре очень часто спорят и конфликтуют вокруг простого вопроса – кто должен извиняться?
Вот случилась ссора, повздорили, наговорили друг другу лишнего. Потом остыли, как-то вернулись в сознание, поняли, что всего этого делать не стоило. Может, даже помирились худо-бедно.
И самое время извиниться, но… Каждый ведь настаивает на своей правоте, каждый считает себя д’Артаньяном, который невинно пострадал, а второго партнёра если не исчадьем ада, то уж точно – зачинщиком и виновником инцидента.
И никто не извиняется, что снова разрушает хрупкий мир, который только-только построили.
Как же быть?
Очень просто – извиняются всегда оба.
Неважно, кто начал первый. Важно, что ситуацию создали оба (вольно или невольно, случайно или умышленно). Кто-то повысил голос, кто-то в ответ использовал неприятные слова, кто-то обиделся на эти слова, кто-то разозлился на обиду… Не важно. Вы оба создали эту ссору.
©David Stewart
Ссора – как ребёнок. Чтобы она появилась, нужно два человека.
Поэтому и извиняться нужно обоим.
Так прямо и говорите: «Прости, я вспылил», «Прости, я погорячилась», «Прости, мне не следовало так говорить», «Прости, мне не стоило так поступать».
Совершенно непринципиально, кто извинится первым. Важно, чтобы второй принял эти извинения и тут же извинился в ответ. Тут же. Сейчас же. Сразу же. Вот это – совершенно принципиально.
Я даже детей своих так учу – извинения всегда взаимны. Тебе извинились – извинись и ты. Чувствуешь за собой вину, не чувствуешь – извинись (ну и, разумеется, сам следую этому правилу, без этого никак).
Таким вещам нужно учиться с детства, но если вы это пропустили, тогда – самое время начать сейчас. Ваша корона никуда не денется от извинений, зато отношения станут намного лучше.
Почему важно извиняться? Потому что это выравнивает равновесие между партнёрами.
Я много раз писал и рассказывал, что отношения – это партнёрство равных людей. Здесь нет главных и подчинённых, отношения в паре – это равное взаимодействие.
И если один из партнёров извинился и признал свой вклад в размолвку, а второй нет, это самое равновесие нарушается.
Конечно, от одного раза ничего не будет, но если так происходит постоянно, у того партнёра, кто извиняется, крепнет ощущение любого дискомфорта из-за несправедливости происходящего. А нам несправедливость очень не нравится, мы от неё хуже спим, и цвет лица портится. Ну и злость возникает всё чаще и всё сильнее.
Поэтому необходимо извиняться обоим – это восстанавливает равновесие в паре.
Итого. Ссору создают оба, поэтому извиняться нужно обоим. Это очень важно для создания счастливых отношений, и если вам не хочется извиняться, сделайте усилие и извинитесь. Особенно, если ваш партнёр уже извинился и дело только за вами.опубликовано econet
Автор: Павел Зыгмантович
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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