Люди в паре очень часто спорят и конфликтуют вокруг простого вопроса – кто должен извиняться?..

Ссору создают оба

Люди настолько творческие существа, что камнем преткновения может стать что угодно – от крышечки к тюбику зубной пасты до выбора места жительства.

Люди становятся по разные стороны этого камня и начинают яростно отстаивать свою позицию. Оборачивается это, как правило, длительными размолвками.

Среди таких камней преткновения один из самых популярных – извинения. Люди в паре очень часто спорят и конфликтуют вокруг простого вопроса – кто должен извиняться?

Вот случилась ссора, повздорили, наговорили друг другу лишнего. Потом остыли, как-то вернулись в сознание, поняли, что всего этого делать не стоило. Может, даже помирились худо-бедно.

И самое время извиниться, но… Каждый ведь настаивает на своей правоте, каждый считает себя д’Артаньяном, который невинно пострадал, а второго партнёра если не исчадьем ада, то уж точно – зачинщиком и виновником инцидента.

И никто не извиняется, что снова разрушает хрупкий мир, который только-только построили.

Как же быть?

Очень просто – извиняются всегда оба.

Неважно, кто начал первый. Важно, что ситуацию создали оба (вольно или невольно, случайно или умышленно). Кто-то повысил голос, кто-то в ответ использовал неприятные слова, кто-то обиделся на эти слова, кто-то разозлился на обиду… Не важно. Вы оба создали эту ссору.

©David Stewart

Ссора – как ребёнок. Чтобы она появилась, нужно два человека.

Поэтому и извиняться нужно обоим.

Так прямо и говорите: «Прости, я вспылил», «Прости, я погорячилась», «Прости, мне не следовало так говорить», «Прости, мне не стоило так поступать».

Совершенно непринципиально, кто извинится первым. Важно, чтобы второй принял эти извинения и тут же извинился в ответ. Тут же. Сейчас же. Сразу же. Вот это – совершенно принципиально.

Я даже детей своих так учу – извинения всегда взаимны. Тебе извинились – извинись и ты. Чувствуешь за собой вину, не чувствуешь – извинись (ну и, разумеется, сам следую этому правилу, без этого никак).

Таким вещам нужно учиться с детства, но если вы это пропустили, тогда – самое время начать сейчас. Ваша корона никуда не денется от извинений, зато отношения станут намного лучше.

Почему важно извиняться? Потому что это выравнивает равновесие между партнёрами.

Я много раз писал и рассказывал, что отношения – это партнёрство равных людей. Здесь нет главных и подчинённых, отношения в паре – это равное взаимодействие.

И если один из партнёров извинился и признал свой вклад в размолвку, а второй нет, это самое равновесие нарушается.

Конечно, от одного раза ничего не будет, но если так происходит постоянно, у того партнёра, кто извиняется, крепнет ощущение любого дискомфорта из-за несправедливости происходящего. А нам несправедливость очень не нравится, мы от неё хуже спим, и цвет лица портится. Ну и злость возникает всё чаще и всё сильнее.

Поэтому необходимо извиняться обоим – это восстанавливает равновесие в паре.

Итого. Ссору создают оба, поэтому извиняться нужно обоим. Это очень важно для создания счастливых отношений, и если вам не хочется извиняться, сделайте усилие и извинитесь. Особенно, если ваш партнёр уже извинился и дело только за вами.опубликовано econet

Автор: Павел Зыгмантович

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