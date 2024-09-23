Шарики из рикотты с базиликом

Идеально подходят в качестве дополнения к завтраку или перекуса в течение дня

Сырные шарики с базиликом

Идеально подходят в качестве дополнения к завтраку или перекуса в течение дня. Имеют нежный миндальный вкус, напоминают марципан.

Ингредиенты:

Сыр Рикотта – 250 гр.

Базилик свежий – 30 гр.

Яйцо – 50 гр. (1 шт)

Мука миндальная – 30 гр.

Мука кокосовая – 10 гр.

Соль, перец – по вкусу.

Кокосовое или топленое масло – 200 мл. (для фритюра).

Как приготовить:

Возьмите сыр Рикотта, слейте лишнюю жидкость.

Возьмите базилик, отделите листочки от стебля (нам понадобятся только листочки), нарежьте соломкой.

В глубокой миске взбейте яйцо вилкой или венчиком.

Добавьте сыр, базилик, миндальную и кокосовую муку, соль, перец.

Всё тщательно перемешайте до однородного состояния, накройте крышкой или пленкой и уберите на 30-40 мин. в холодильник (либо на 15-20 мин. в морозилку).

Когда масса станет упругой, скатайте небольшие шарики, примерно по 10 гр. (для удобства формирования шариков используйте чайную ложку).

Готовые шарики переложите на тарелку и поставьте в морозилку на небольшом расстоянии друг от друга (когда шарики затвердеют можно переложить в контейнер или пакет и хранить в замороженном виде).

Пока наши шарики стоят в морозилке, подготовим фритюр.

В ковшик, сковороду или кастрюлю положите масло и нагрейте его (лучше использовать небольшие по ширине сотейники т.к. уровень масла в них получится выше).

Для жарки во фритюре очень важно точное соблюдение температурного режима. При недостаточной температуре продукт впитывает больше масла, чем положено. А перегретое масло начинает горчить. Лучше всего использовать фритюрницу с термостатом или термометр. Идеальной должна быть температура 175-190 о С. Если у вас нет термометра, разогрейте масло в глубокой сковороде, ковшике или кастрюле, пока не появится легкий дымок, затем бросьте в него кубик хлеба. Если хлеб зажарится за 30 секунд, масло достигло нужной температуры. Чтобы во время жарки температура не падала, не жарьте продукты слишком большими партиями.

Когда фритюр будет готов, аккуратно выкладывайте наши шарики в масло. Жарятся они быстро. Как только станут золотистого цвета, достаньте шумовкой или ложкой с дырками и переложите на тарелку с бумажной салфеткой.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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