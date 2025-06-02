Холодный суп из авокадо с креветками

Оригинальный рецепт летнего холодного супа для любителей морепродуктов

Летний суп с креветками

Оригинальный рецепт супа для любителей морепродуктов. Не поленитесь и приготовьте суп с креветками и авокадо – вы получите массу удовольствия от такого вкусного блюда. Особенно он хорош в жаркую погоду.

Ингредиенты:

1 луковица

1 столовая ложка оливкового масла

1 зеленый болгарский перец

1 зубчик чеснока

400 мл овощного бульона

1 лайм или лимон

1 крупный спелый авокадо

соль

молотый черный перец

100 г отваренных и очищенных креветок

6 столовых ложек сметаны

укроп для украшения

Как приготовить:

Лук очистить, нарезать кубиками и в небольшой кастрюле пассеровать до прозрачности в оливковом масле. Зеленый болгарский перец вымыть, разрезать вдоль пополам, удалить семена и мелко порубить. Чеснок измельчить и добавить вместе с перцем к луку, слегка обжарить. Влить овощной бульон и 5 минут тушить под крышкой при слабом кипении.

Выжать сок из лайма или лимона. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, очистить от кожуры, а мякоть нарезать кусочками. Вместе с соком лайма или лимона авокадо измельчить в пюре блендером.

Затем добавить к пюре из авокадо столько луково-овощного бульона, чтобы пюре получилось достаточно густым. Посолить, поперчить по вкусу и выставить суп на холод минимум на 2 часа.

Креветки обдать холодной водой, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Сметану смешать со столовой ложкой воды, слегка посолить, поперчить.

Охлажденный суп разлить по тарелкам, добавить в каждую сметаны по вкусу, сверху выложить креветки и подать на стол, украсив веточками укропа.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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