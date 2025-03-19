Картофельное пюре с хреном — это блюдо станет вашим коронным!

Все умеют готовить картофельное пюре. А есть ли у вас особенный, коронный рецепт этого блюда?

Эксперимент с любимым блюдом

Все умеют готовить картофельное пюре. А есть ли у вас особенный, коронный рецепт этого блюда?

Попробуйте экспериментировать со специями и сортами картофеля, и вы непременно найдёте то самое идеальное пюре.

Может быть, оно будет таким: с ядрёным хреном, чесноком, сметаной и маслом, из картошки с красной кожурой.

Автор этого рецепта живёт в Айдахо, поэтому не удивляйтесь совету оставить её нечищеной.

Ингредиенты:

1 кг красного картофеля,

1 ст.л. свежего тёртого хрена,

0,5 стакана сметаны,

1 ст.л. сливочного масла,

1 ч.л. соли,

2 ч.л. сушеного чеснока,

белый перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель тщательно помойте щёткой, разрежьте на крупные части, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите около 20 минут, пока картофель можно будет проткнуть вилкой.

Слейте воду в отдельную чашку.

Растолките картофель, добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. При необходимости добавьте воды, в которой картофель варился.

До подачи держите пюре в слегка разогретой духовке – не давайте ему остыть.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Sylvia Fountaine

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