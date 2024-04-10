Мне повезло с мужчинами

Сильные нравятся всем, слабых просто терпят, их любят только мамы.

Чтобы тебя любили...

С детства я знаю о том, что есть сильные и слабые мужчины. Сильные нравятся всем, слабых просто терпят, их любят только мамы. Жестко, не правда ли?

Об этом знают и мужчины, и каждый, конечно, старается быть сильным. Только так он может стать Настоящим Мужчиной. Только тогда его признают, заметят, будут уважать и считаются с ним. А если глубже… тогда у него появляется шанс быть любимым. Ведь никто не хочет любить слабых.

Я написала это сейчас, и мне стало страшно. Это правда страшно, нужно быть кем-то и каким-то, чтобы тебя любили. Но благо, это не так уж и сложно, стандарты известны, прописаны и напоминаются обществом изо дня в день. Брррр...

«Я хочу чтобы он был…» Так начинается?

… умным,». Это как меряется и кто решает? Школьный аттестат или Нобелевская премия?

…сильным,». Женщины имеют в виду не только силу физическую, но и силу духовную, силу характера, стержень, так?

Ну если физической силой можно померяться, то духовной силой вряд ли. И как женщины видят внутренний стержень? Рентгеновское зрение?

… успешным». С этим еще сложнее. Он должен владеть магазином? Изобрести Фейсбук? А можно быть талантливым учителем младших классов?

… заботливым, внимательным и чутким». Ооо, тут попробуй угодить. У каждой из нас свои представления о том, как и в какую секунду, мужчина должен, например… в красивом прыжке приблизиться к любимой и легко и не принужденно взять на руки и кружить-кружить…

И это только начало списка.

И вот так разбираясь, становится понятно, что вроде бы все стандарты прописаны, а четкости нет. Может быть поэтому еще не создан Идеальный-Мужчина-Робот?

Зато есть страх, стыд и вина. Мужчины, как мне жаль…, как мне жаль, что кто-то все это придумал, а мы все вместе в это поверили. Очень жаль.

Мне нравятся мужчины, мне с ними повезло. Муж, друзья, коллеги, знакомые и просто мужчины, которых я встречаю в своей жизни. Как-то мне хорошо с ними быть собой. И чем больше я общаюсь с ними, тем лучше и глубже я узнаю их. Какие они под этими слоями «я должен быть…»

Похоже, я готова поделиться открытием, которое я сделала. Итак… Готовы? Не существует сильных и слабых мужчин. Их просто нет. Вообще.

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Чем откровеннее я в отношениях с мужчиной (и любовных и дружеских, любых), тем больше мне удается видеть подлинную его версию.

Чем больше я принимаю себя разной, тем легче я принимаю их разные проявления, и тем смелее мужчины открываются мне. И я внимательно и с трепетом смотрю во все глаза на сокровенные уголки мужской души. Они могут быть разными. И не нужно их стандартизировать и классифицировать. От этого теряют все.

Они могут достигать, защищать и зарабатывать… А так же, они могут долго переживать разрыв с любимой женщиной. Им может быть жаль до слез собаку, попавшую в ДТП, они могут бояться быть избитыми в драке. И все это вроде как не положено. Но это есть. И это здорово!

По крайней мере, я точно этому рада. Им бывает больно, бывает, что они злятся, бывает страшно и одиноко так, что хочется выть. Они хотят любви, хотят по-настоящему быть нужными. Хотят быть. Собой. Я принимаю их такими.

Они живые. Сейчас я это чувствую. Они как будто оживают, когда показывают не только образ, к которому стремятся, а делятся частью своей жизни изнутри. У них много разных чувств, которыми они почти ни с кем не делятся. Даже себе не всегда в них признаются.

Мне повезло с мужчинами. Мне нравится, когда вы настоящие. опубликовано econet

Автор Наталья Громыко

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