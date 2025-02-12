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Суп с нутом и шафраном: вкусно и полезно!

Источник: mondaydelights.ru 12 февраля 2025 6384
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Приготовьте суп из нута хотя бы раз, и вы сразу поймете, насколько это вкусно. И полезно.

Суп с нутом и шафраном: вкусно и полезно!

Необычный суп со среднеазиатскими нотками

Приготовьте суп из нута хотя бы раз, и вы сразу поймете, насколько это вкусно. И полезно.

Бобовая культура на 20% состоит из растительных белков — они усваиваются организмом лучше, чем животного происхождения. Много сложных углеводов, клетчатки, которые хорошо насыщают и надолго купируют чувство голода. А еще это — источник витаминов А, С, Е, РР, практически всей группы В.

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 луковицы, мелко нарезать
  • 400 гр нута отварного
  • 1 л овощного бульона
  • 2 зубчика чеснока, мелко нарезать
  • 1 щепотка шафрана
  • 3 яичных желтка (сырых)
  • 240 мл натурального йогурта
  • 1/2 ч.л. молотой паприки
  • свежая зелень
  • соль

Суп с нутом и шафраном: вкусно и полезно!

Приготовление:

Разогреть оливковое масло и обжарить лук до прозрачности.

Посолить, добавить нут, бульон и чеснок. Довести до кипения и снять с огня.

Шафран растереть с яичными желтками, затем добавить йогурт и смешать до однородности. Медленно влить в полученную смесь 200 мл горячего бульона (из кастрюли с супом), постоянно помешивая. Аккуратно ввести яичную смесь в суп, непрерывно помешивая.

Вернуть суп на средний огонь и варить, постоянно помешивая 5 минут, не давая бульону кипеть, пока суп не загустеет.

Подавать с паприкой и зеленью.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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