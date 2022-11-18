В нашей культуре очень сильно влияние установки на замужество. Счастье предписано женщине только в дуэте с мужчиной.

Вы заметили, сколько сейчас молодых девушек и женщин с унылым выражением лица? Поджатые губы, скорбные складки в уголках рта, в глазах - неприкрытое отчаяние

Что с ними? Раньше таких называли «старыми девами». Теперь их называют «женщины с неустроенной личной жизнью». Они не вышли замуж, у них нет пары. Они – одни.

Раскачать маятник своей жизни

В нашей культуре очень сильно влияние установки на замужество. Счастье предписано женщине только в дуэте с мужчиной. Иные варианты не рассматриваются. Это - вечное цепляние за мужчин. И что получается? В голове срабатывает механизм взаимосвязи:

есть отношения = счастье, нет отношений = несчастье

Получается, что женщине, которая не имеет рядом мужчины, просто положено ходить с «постным» несчастливым лицом. А чего радоваться? Селфи с букетами не запостишь, статус «В поиске» висит несколько лет неизменно, 14 февраля – самый худший день в году.

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Психологическое состояние представляет собой сгусток истеричности, упадка и негатива.

Получается, женщины сами себе установили некие правила – счастье для них может устроить только мужчина, который поведет их к венцу и сделает счастливой. А сам она ничегошеньки не может. Сидит, сложа ручонки, и ждет принца.

А иногда, наоборот, рвет подметки. Начинает лихорадочную гонку за статусом «В отношениях». Хватает за лацканы пиджаков, заглядывает подобострастно в глаза, готова на любой, даже самый безобразный компромисс.

Замкнутый круг.

При таком психологическом состоянии, мужчина не обратит внимания на такую женщину. Они ведь чувствуют то, что от них ждут слишком многого, что они обязаны кого-то исцелять, кто-то спасать от депрессии, что на мужественную шею планируют повесить букет внутренних проблем.

Мужчины – это тоже люди. Они не хотят дополнительных сложностей. У них у самих проблем полно. Они хотят улучшить свою жизнь с приходом женщины. Они хотят женщину-праздник, которая улыбается, дарит радость и с которой легко! Они чувствуют внутреннее счастье такой женщины, ее уверенность, ее стабильность, и они тянутся к ней.

Это позже, когда сложатся близкие отношения, мужчина будет готов подставить плечо своей женщине, а в момент знакомства он предпочтет присоединиться к солнечному свету, а не к пасмурной туче.

А что, если нашим девушкам прервать эти попытки цепляться за мужчину, как за спасателя МЧС?

Ведь жизнь – удивительная и многогранная штука. И понимать ее так однобоко – просто ошибка. Вот несколько граней жизни человека:

саморазвитие,

карьера,

путешествия,

общение,

дружба,

семья,

увлечения (хобби),

отношения с противоположным полом.

Заметно, что мужчина – это часть жизни, но не вся жизнь? Может быть, начать постигать все грани этой жизни, а не одну-две?

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Может быть, оставить весь мужской род в покое и заняться самой собой? Что интересно, что волнует, что цепляет?

Может, стоит раскачать свой застоявшийся от неудач внутренний мир, как маятник?

Пусть этот маятник чувствует и ощущает на полную катушку.

Пусть он раскачивается в разные стороны на максимальную амплитуду.

Пусть он живет, как в последний раз?

Раскачивать себя надо самой. Не просить ничьей помощи.

Как?

Читать и рыдать над прочитанным,

смотреть и хохотать до слез,

слушать музыку и отпускать движение на волю,

гулять и любоваться закатом,

вдыхать запах палой листвы и чувствовать, как кружится голова,

встречаться с интересными людьми, спорить, соглашаться, восхищаться, ненавидеть,

делать, учиться, работать, интересоваться, двигаться, ходить,

не лежать, не жалеть, не страдать, не искать виновных.

ЖИТЬ. Чувствовать вкус этой жизни. Это, как серфер, который поймал свою волну. Он вскочил и летит. Он счастлив. От него брызжет радостью, счастьем, неимоверной энергией.

Вести себя к счастью самой, а по пути кто-то присоединится, возможно, вторая половинка.

Раскачивайте сами свой маятник жизни. Не ждите спасателя.опубликовано econet.ru

©Инна Франк

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