Людмила Петрановская о Совестливости и Этике

В лучшем случае ребёнку дают представления о морали в виде списка «ты должен, ты не должен», но никто не обсуждает тему открыто — и тем более не дискутирует о ней. Вот и получается, что зачастую взрослые требуют от детей того, в чем не разобрались сами.

А у тебя совесть есть?

Психолог Людмила Петрановская рассказывает, в чем стоит разобраться, если собрались задавать ребёнку вопрос «А у тебя совесть есть?» и с чего следует начать родителю, который хотел бы воспитать ребёнка с правильными моральными принципами.

В нашей стране не принято говорить о совести, этике, поэтому и в семье не говорят об этих понятиях. В лучшем случае ребёнку дают представления о морали в виде списка «ты должен, ты не должен», но никто не обсуждает тему открыто — и тем более не дискутирует о ней. Вот и получается, что зачастую взрослые требуют от детей того, в чем не разобрались сами.

15-20 лет назад я работала в школе социальной адаптации и игрового обучения «Выбор», где мы вместе с подростками на примере ролевых игр разбирали разные сложные ситуации, в том числе этические. Поразительно, с каким азартом и увлечённостью дети обсуждали эту тему, когда с ними разговаривали не с позиции «сверху вниз», «запиши, запомни, как правильно», а на равных. Они могли спорить, спрашивать, свободно мыслить. Жаль, что сейчас возможность поговорить об этом есть только в особых проектах…

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В советской школе площадкой для обсуждения этой темы часто становились уроки литературы.

Хороший учитель использовал коллизии персонажей, ситуации выбора, перед которыми стоял герой, для того, чтобы обсудить с детьми вопросы этики. Сейчас такой возможности уже почти не осталось, так как школьная литература всё больше похожа на упрощённое литературоведение. Учителя говорят в основном про сюжеты или метафоры, а не про литературных героев как живых людей со своими выборами, сомнениями и сложностями.

В нашем обществе тему совестливости стараются обходить. А когда дело доходит до споров, например, на родительском форуме, уровень полемики оказывается ниже плинтуса.

Люди не оперируют обращением к принципам или разумным доводам, а быстро переходят на личности.

Сможете ли вы объяснить ребёнку, почему надо/не надо ябедничать, хорошо ли давать списывать на экзамене? К какому типу персонажей можно отнести Робин Гуда (хорошему или плохому)? То, что он крутой, очевидно для всех, интересно другое — правильно или неправильно он поступал. Можем ли мы осуждать неправильное поведение человека публично, и в какой момент наше поведение переходит в насилие по отношению к его личности (хейтерство)? Кто из взрослых сможет дать на эти вопросы аргументированный ответ?

Первое, в чём важно разобраться, — с чем мы иногда ошибочно отождествляем совесть.

Совестливость не равна вежливости

Часто мы считаем, что умение быть вежливым, соблюдать интересы других людей, знать хорошие манеры, быть удобным в общении, не наступать людям на больные мозоли — признаки этичности. В этом есть составляющая этичности.

Но этичность не равна вежливости.

Совестливость не равна законопослушности

Этичность уравнивают с законопослушностью. Считается так: ты соблюдаешь законы — значит, ты хороший человек. При этом людям негласно запрещается рассуждать на тему того, а соответствуют ли эти законы нормам права и требованиям этики.

Один человек может осуждать другого за то, что тот прошёл по газону, игнорируя контекст, в котором был совершен этот поступок.

Законопослушность может быть аморальна.

Приведу яркий пример. Закон, который был принят на ранней стадии существования нацистской Германии, запрещал немцам находиться ночью в одном помещении с евреями. Следствие — немецкие сиделки отказывались сидеть с тяжелобольными евреями, потому что это было незаконно. Они говорили: «Мы законопослушные». Но с точки зрения этики это было неправильно.

Совестливость не равна конформизму

Есть ситуации, когда этичность приравнивают к конформизму и лояльности. Многие слышали выражение «корпоративная этика», под которым имеется в виду, что вы лояльны к своей компании: не говорите про неё ничего плохого, разделяете её ценности и цели, которые могут быть этичны или не очень.

Само выражение «корпоративная этика» является махинацией, так как никакого отношения к этике оно не имеет.

Оперируя этим выражением в договоре, компания как бы обращается к доброжелательности, моральности сотрудников, на деле же — просто прописывает удобное для себя поведение сотрудников.

Нет ничего плохого в том, что компания, приглашая человека на работу, требует от него лояльности, но зачем называть это этикой, не вполне ясно.

В более широком смысле этичность путают с конформизмом — соответствием ожиданиям своей группы (семьи, школьного класса, компании друзей).

То есть, если ты действуешь в интересах группы — ты хороший человек, если нет — нехороший.

Здесь подойдёт пример из школьной жизни. Ребёнок снимает на камеру непрофессиональное поведение учителя на уроке и выкладывает ролик в интернет. За это ребёнка обвиняют в неэтичности, говорят, что он предал свою школу, требуют от него конформизма, приравнивая его к хорошим человеческим качествам. Такое поведение со стороны взрослых приводит к тому, что дети начинают отрицать всякую мораль.

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Совестливость не равна доброте и сочувствию

Этичность приравнивают к доброте и сочувствию. Под совестливостью понимают способность сочувствовать проблемам близких, заботиться о слабых. А кто не делает этого, тот не этичен.

Но на самом деле это правило (добрый = этичный) работает далеко не всегда.

Человек может быть добр к одним, но не добр к другим. Может демонстрировать доброту и сочувствие, являясь глобально частью неэтичного процесса.

Например, работать в показательном приюте, который открыт для иностранных фотографов, зная, что в других детских домах тысячи детей страдают и умирают. При этом внутри этого показательного приюта всё может быть устроено прекрасно (все друг друга любят, дети ухожены, помыты, одеты и счастливы) — но тот человек знает, что это лишь маскировка, часть сложной и несправедливой ситуации.

Совестливость не равна мягкости и уступчивости

Этичность путают с мягкостью, уступчивостью и бытовым альтруизмом.

Некоторые люди во всем готовы уступать другим, не отстаивают свою территорию, не поднимают вопросы о своих нуждах, границах — потому что хотят быть или казаться хорошими.

У такого поведения может быть несколько мотивов.

Первый — оно может показывать, что человек не уверен в себе, не умеет отстаивать свои права. Второй — за счёт такого поведения человек может разыгрывать манипулятивную схему «я буду мягким и уступчивым, а когда мне будет удобно, скажу, что вы все на мне ездите».

Совестливость не равна соблюдению нравов

Ещё один сложный вопрос — различение этичности и нравов. Эти понятия часто смешивают. Когда мы говорим о нравах, возникает вопрос: прилично или неприлично что-то делать.

Стоит помнить, что этика универсальна, а нравы бывают очень разными.

Например, в нашей стране прилично ходить есть в кафе, но неприлично ходить по улице голым. В Африке есть племена, где только так и ходят, но в них считается неприличным есть при людях. Это нравы. Они сложились в силу исторических, биологических, социальных обстоятельств.

Понятия совестливости, этичности непростые. И часто взрослые, взывая к нравственности ребёнка, делают ту же подмену, что делают организации, когда речь идёт о корпоративной этике.

Мы говорим «будь хорошей девочкой, будь хорошим мальчиком» — и это значит «будь послушным, удобным ребёнком».

Мы ставим планку очень высоко, требуя, чтобы ребенок не поступал плохо, более того — мы хотим, чтобы он даже не допускал мысли о том, чтобы поступать плохо! Мы мечтаем, чтобы ребенок был святым. У нас есть иллюзия, что мы можем этого добиться. Почему нам так трудно смириться, что ребёнок может быть плохим? Стоит ли за этим страх или сильное убеждение в том, чтобы ни у кого не было моральных претензий к ребенку? Перед чем или кем этот страх? Для того, чтобы понять это, надо разобраться в вопросах этики. Не всё так легко.

Если бы мы могли запрограммировать детей только на добро, то они были бы роботами… опубликовано econet

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