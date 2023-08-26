Предательство: как жить дальше

Простить непростительное можно лишь единственным способом. Он работает несмотря на свою парадоксальность

Как это бывает

Вы никогда не задумывались над тем, что там, по ту сторону зеркала? Посмотрите. Только что вы видели в зеркале себя - такую красивую, улыбающуюся - и вот, спустя секунду, ничего нет. Примерно так чувствует себя человек, которого предали. Что-то неуловимым образом меняется в душе: на краткое время она становится пуста. Потом в ней поселяются гнев, обида, желание мстить. Затем, если повезет - прощение. Но есть миг, в котором душа пуста. Что уходит из нее? В первую очередь - вера. Вера как доверие миру.

Предательство - что это?

Человек рождается беспомощным: он не способен поддерживать свою жизнь сам. Он может лишь поверить миру, что тот оставит его в живых. Вначале мы ищем поддержки у матери и доверяем ей. Нам нужны тепло, еда и любовь как ощущение уверенности в том, что нам помогут. Около двух лет социальные связи ребенка расширяются и он выходит в Большой Мир. Он учится взаимодействовать, устанавливать отношения с друзьями, прохожими, с тетей на лавочке, с дядей на остановке, любопытно разглядывает собаку, определяя - друг или враг? У кого-то это получается лучше, у кого-то - хуже. Но каждый из нас, рано или поздно, находит себя вот так стоящим перед зеркалом и видит там пустоту. И кажется, что мир отвернулся.

Как это происходит?

По-разному. И всегда неожиданно. Ведь суть предательства - нарушение нашего доверия в наиболее важных для нас вещах, и начало ему - именно там, где заканчивается наша вера. Вывод печален: предательство невозможно предвидеть. Бесполезно гадать, где упадешь и заранее стелить там соломку. Каждый раз мы совершенно неожиданно и заново, со всей возможной остротой сталкивается с разрушающими нас чувствами.

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А потом?

В психологии на сегодняшний день довольно интенсивно исследуется проблема эффективного поведения в сложных ситуациях. Наиболее многообещающее направление в этой области - теория копинга.

Термин введен американским психологом Абрахамом Маслоу в 1987 году, и подразумеваются под копинг-поведением (от англ. to cope - справиться, совладать) постоянно изменяющиеся умственные и поведенческие попытки справиться с внешними либо внутренними проблемами, возникающими перед человеком. В сущности, копинг-поведение отличает готовность человека решать жизненные проблемы.

На противоположной стороне полюса - экспрессивное поведение «обиженного» и «преданного» - поведение, при котором поступки человека продиктованы лишь «голыми» эмоциями.

В таком случае «предательски» покинутая любимым дама с утра упивается собственной виной, после обеда гневается на «подлеца», а ближе к ночи впадает в депрессию. Дальше - больше. Наша героиня начнет действовать под влиянием этих эмоций! То есть - умолять и проклинать, ругать и извиняться, и таким образом окончательно всё запутает и сама запутывается.

Чем плох этот чудный, испытанный веками способ? Тем, что проблема таким образом не решается. Ведь наша обманутая героиня занимается лишь собой, а не проблемой. Эффективен совсем другой путь: решить проблему и таким образом избавиться от негативных переживаний.

А если успокоиться?

Каким образом следует себя вести в такой ситуации? Ответ до смешного прост. Сначала успокоиться, а потом решать, что именно предпринять. А не наоборот - сначала разволноваться и «нагородить лишнего», а потом - «чесать репу» над последствиями собственной эмоциональной бури. Успокоились? А вот теперь стоит подумать, что же вы сами сделали для того, чтобы вас предали.

Предать, как можно догадаться, способен лишь близкий. Ведь именно к нему мы «поворачивались спиной», именно он владеет «секретной информацией», именно на него возлагались какие-то надежды. А стоило ли возлагать?

Замечено, что тем сильнее наши переживания по поводу чьего-то вероломства, чем большую часть ответственности за собственную судьбу мы успели передать «обманщику» до того. Гораздо проще предать человека, который зависим и психологически беспомощен (как младенец), чем - того, кто важные вопросы оставляет себе, а не дарит решать их кому-то.

Пресловутый уход мужа - в одном случае досадный укол судьбы, а в другом - крах картины мира. И если ваш случай второй, считайте, что муж сделал вам подарок. Своим уходом он дал вам возможность убедиться, что вы можете прожить и без него. Картина мира восстановится. Только уж будьте любезны, в следующий раз не отводите в ней так много места новому мужу. Такой груз не каждому по силам. Да и вам будет жить веселее.

Предательство как ошибка

Очень часто перестать переживать по поводу чьего-то вероломства помогает пересмотр ситуации, в которой оказался ваш «обманщик». Ведь гораздо проще простить человека, если он ошибся, нежели, если вы точно знаете, что он злодей с холодным сердцем!

Поверьте, злодеев с холодными сердцами очень мало. И вряд ли именно вам повезло вытащить такую гиблую карту. Как показывает практика, у любого некрасивого поступка, как правило, печальный мотив. Самые крупные подлости изнутри нередко ощущаются как слабость. А далее - вмешивается беспощадный фатум и довершает черное дело. Да, у вашего любимого исключительно симпатичная секретарша. Скорее, он просто спасовал, чем хотел задеть вас. Простите его, как прощают слабых. Ведь слабых прощать легче, чем злых.

Здесь, между прочим, есть любопытный нюанс, который может помочь. Вам тяжело счесть злодеяние ошибкой? Вы предпочитаете продолжать изобличать? Вы, вероятно, считаете, что «злодей» обязан понести стопроцентную ответственность за содеянное? Отлично. А как насчет вашей стопроцентной ответственности? Ведь именно вы позволили ситуации свершиться. Именно вы дали предателю карты в руки. Именно вы доверились! Вы, а не кто-то другой позволили злоупотребить вашим доверием.

Ах, это вы ошиблись? Конечно, вы ошиблись. И он - тоже.

Как прощать непростительное?

Увы, бывает и такое.

Вас предали настолько жестоко, что о прощении не может быть и речи. О чем же тогда речь? Вероятно, о мести. Вы мучаетесь, не зная, как ответить обидчику. Вы вините себя за излишнюю доверчивость. Вы вновь и вновь поражаетесь, как можно было сделать такое - вам? Ведь вы - такая особенная!

К сожалению, разнообразные печальные происшествия плохи еще и тем, что отнимают у нас иллюзию собственной исключительности. Еще ее называют «иллюзией новобранца». Описать эту иллюзию можно простой фразой - «со мной ничего такого не может случиться, ведь это же я!».

Крах этой иллюзии весьма болезнен. Оказывается, такое случиться может: предают и обманывают - не кого-то и где-то. Оказывается, это возможно здесь и сейчас, прямо с вами, такой уникальной и неповторимой. И теперь нужно мстить: чтобы доказать ему (ей или им), что они ошиблись, смешав вас с толпой.

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Возможно, вы удивитесь, но месть не поможет. Во-первых, «в пылу» обиды мстить хотят абсолютно все. То есть, и в этом вы не уникальны. А во-вторых, месть совсем не отменяет того, что сделали вам. А поэтому, вы вновь в толпе.

Простить непростительное можно лишь единственным способом. Он работает несмотря на свою парадоксальность. Постарайтесь понять, что же вынудило обидчика поступить так, а не иначе. Особенно это важно в случае намеренных злодеяний в ваш адрес.

Подумайте: что же вы сделали такого, что заставило вам столь ужасно навредить? Представьте себе, как плохо должно было быть человеку, который пошел на столь некрасивый поступок. Не думаете же вы, что близкий мог ударить вас походя, не задумываясь? Стало быть, были причины? И, вероятно, они были серьезны. И, как это ни печально, сия причина - вы. И вы, вероятно, причинили ему не меньшее зло. И как же вам это удалось? Это и есть самое интересное. А когда найдете ответ - попросите прощение за свою часть сделанного зла. Обещаю - вам станет легче.

Плюс на минус

Напоследок хочу подарить вам один трюк. Он поможет если не убрать, то уменьшить боль от произошедшей неприятности. Просто подумайте еще раз, что же действительно является проблемой, когда вас предали? Именно то, что предали? Или - чувства, которые на вас нахлынули? Это важный вопрос. Представьте: с утра от некоей женщины «подло» ушел муж, а после обеда она узнала, что чудесным образом является владелицей виллы на Канарах, нового Ламборджини и брачного контракта с Леонардо ди Каприо. Будет ли ей грустно к вечеру? Сложный вопрос.

Теперь-то вы понимаете, что любое предательство - внутри нас, а вовсе не снаружи?опубликовано econet

Автор: Полина Гавердовская

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