Границы, которых нет

Границы имеют огромное значение. Они или есть, или их вообще нет. А все начинается со стука в дверь детской комнаты, или с его отсутствия.

Границы имеют значение

Границы имеют огромное значение. Они или есть, или их вообще нет. А все начинается со стука в дверь детской комнаты, или с его отсутствия.

Хрущевка. Двухкомнатная квартира, которая только называется двухкомнатной. Есть пространство только для одного человека. Для двоих уже места нет. Не говоря уже пребывании целой семьи. Негде уединиться. Никогда. Родители работают в разные смены. Именно поэтому всегда есть кто-то дома. И это напрягает.

Любое упоминание о том, что хочется побыть одному дома рассматривается, как саботаж. Т.е. как нарушение общих правил. Этому акту приписывается смысл: ты не хочешь быть с нами. Тебе с нами плохо. Но рассмотрев это с обратной стороны получается следующее: нам тоже плохо, но мы же терпим.

Часто такие дети с раннего детства беспокойны. Они настороженно относятся к новым людям, к гостям. Эти "пришельцы" являются потенциальными нарушителями границ. А так как присутствие нежелательных людей и отсутствие возможности уединения является правилом, а значит постоянным насилием над собой, такие дети часто вообще избегают контактов.

Почему? Да потому, что они привыкли делать так, как удобно родителям. А еще долгое время каждый взрослый будет иметь ассоциацию с родителями. А значит иметь возможность нарушать границы. Такие дети часто отрабатывают программу в отношениях, как в театре - пока не закроется занавес и не уйдут все, до одного зрители - этот ребенок не может расслабиться.

Его единственной защитой остается - плохое настроение. В таком настроении его никто не хочет трогать, но и общаться не хочет. С каждым годом броня в виде плохого настроения нарастает. И уже он не представляет, что можно иметь отношения, а тем более в них открыться. Это очень опасно. А если он когда-нибудь и сможет открыться, то выставит огромную цену своему партнеру - в виде постоянного доказывая, что тот ему действительно нужен.

Из такой семьи первым делом можно сбежать только выйдя замуж или женившись. Но и там дела складываются плохо. Порой даже очень плохо. Быть постоянно открытым - значит раз за разом переживать детские чувства страха, быть закрытым - значит выходить из контакта, а значит ждать и бояться, что от тебя могут отвернуться. В обоих случаях это энергозатратно, а главное - страшно. Внутренний конфликт часто выходит психосоматикой. Уж слишком переел ненужной близости в детстве, чтобы опять повторять этот сценарий и получать травмы.

Часто такие, уже выросшие дети, приходят со своей опустошенностью уже во взрослой жизни. Они жалуются, что ужасно устали быть с семье. Что опустошены, что больше не чувствуют себя. Но из отношений выйти не могут, боясь остаться в одиночестве. С другой стороны именно одиночества они и жаждут.

Но есть еще и третья, скрытая сторона - они все ждут, когда встретят человека, с которым будет легко, другими словами, одни хотят второго себя. Уж слишком они потрепали себя отношениями, в которых они постоянно открыты и отдают. Получать они не умеют.

Т.е. они бы хотели получить свободу в той степени, в которой они нуждались тогда, в детстве. А теперь они живут по тому, детскому сценарию, в котором не разрешается уединение, в котором отношения - это насилие над собой. А если нет насилия - появляется страх, что от тебя хотят избавиться.

Отношения становятся ужасом, ассоциируются с насилием. Их хочется, но в них невозможно. Связи мучительны. Они похожи на собаку на привязи. И выходят под предлогом: я сделаю все для тебя, только отпусти меня.

Что же делать таким людям? Для начала им действительно нужно уединиться. Нужно побыть одним. Прислушаться к себе. Ведь до этого момента такой возможности у них не было. Они или прятались, или удовлетворяли чужие потребности. В обоих случаях они страдали. И именно поэтому я рекомендую то, что они себе не могли позволить, а значит запрещали. Сначала им, потом они сами себе.

Насилие - стало основной чертой их жизни. Именно поэтому новые люди вызывали только предчувствие того самого насилия, и первые признаки тошноты. А если какому то смельчаку удавалось приблизиться и любить их - уж такой близости они не могли вынести и подавно. И потом, для поддержания такой любви нужно было бежать в два раза быстрее (Алиса в стране чудес). Ну и в этой ситуации от страха никуда не убежишь - страха, что ты не выдержишь этой близости, сказать об этом не сможешь, и тебя бросят. От тебя откажутся, тебя выкинут. Избавятся.

В состоянии уединения можно и нужно начинать терапию. Голова должна быть свободна, мысли должны течь плавно. Должно быть время погрузиться в свои ощущения, именно свои, без примеси "Семейных ценностей".

Единственным предметом зависти таких людей всегда остается умение других отстаивать себя и свои интересы, чувствовать их, понимать, не сливаться.

Все остальное такие люди умеют: чувствовать других, понимать их потребности, быть удобными, делать для других. Но в замен они не могут ничего получить. Ведь утеряно главное - границы!опубликовано econet

Автор Екатерина Кульбицкая

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