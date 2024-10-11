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Запеченная свекла с фисташками, травами и цедрой апельсина

Источник: mondaydelights.ru 11 октября 2024 6228
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Если вы любите свеклу, тогда этот рецепт вы точно не должны пропустить. Ароматный салат с цитрусовой ноткой!

Запеченная свекла с фисташками, травами и цедрой апельсина

Восхитительный салат из свеклы

Любите свеклу? Тогда этот рецепт вы точно не должны пропустить!

Ингредиенты на 8 порций

  • 1 кг свеклы
  • 1 палочка корицы
  • 2 лавровых листа
  • 1 стакан воды
  • 1 луковица (шалот), мелко нарезанная
  • 50 мл белого винного уксуса
  • соль по вкусу
  • Цедра одного апельсина
  • 3 ст. л мелко нарезанных листьев тархуна
  • 3 ст. л мелко нарезанной петрушки
  • 3 ст. л мелко нарезанного лука скорода
  • 3 ст. л мелко нарезанной кинзы (для сервировки)
  • 50 мл. оливкового масла
  • 50 гр мелко нарезанных слегка поджаренных фисташек

Запеченная свекла с фисташками, травами и цедрой апельсина

Приготовление

Разогрейте духовку до 200С. Выложите свеклу на противень, разломайте палочку корицы на несколько частей и добавьте к свекле. Залейте водой и добавьте лавровый лист. Хорошо закройте противень фольгой и выпекайте один час до готовности свеклы. Извлеките свеклу с противня и дайте немного остыть.

В чаше смешайте лук, уксус и щепотку соли. Дайте настояться 10 мин. Добавьте цедру апельсина, всю зелень и масло.

Очистите свеклу, порежьте на кусочки толщиной в 0,5 см и выложите на чистый противень. Ложкой полейте свеклу приготовленным соусом и отправьте в духовку на 5 минут. Посыпьте фисташками и кориандром. 

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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еда рецепт свекла салат фисташки кинза

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