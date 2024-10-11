Запеченная свекла с фисташками, травами и цедрой апельсина

Если вы любите свеклу, тогда этот рецепт вы точно не должны пропустить. Ароматный салат с цитрусовой ноткой!

Восхитительный салат из свеклы

Любите свеклу? Тогда этот рецепт вы точно не должны пропустить!

Ингредиенты на 8 порций

1 кг свеклы

1 палочка корицы

2 лавровых листа

1 стакан воды

1 луковица (шалот), мелко нарезанная

50 мл белого винного уксуса

соль по вкусу

Цедра одного апельсина

3 ст. л мелко нарезанных листьев тархуна

3 ст. л мелко нарезанной петрушки

3 ст. л мелко нарезанного лука скорода

3 ст. л мелко нарезанной кинзы (для сервировки)

50 мл. оливкового масла

50 гр мелко нарезанных слегка поджаренных фисташек

Приготовление

Разогрейте духовку до 200С. Выложите свеклу на противень, разломайте палочку корицы на несколько частей и добавьте к свекле. Залейте водой и добавьте лавровый лист. Хорошо закройте противень фольгой и выпекайте один час до готовности свеклы. Извлеките свеклу с противня и дайте немного остыть.

В чаше смешайте лук, уксус и щепотку соли. Дайте настояться 10 мин. Добавьте цедру апельсина, всю зелень и масло.

Очистите свеклу, порежьте на кусочки толщиной в 0,5 см и выложите на чистый противень. Ложкой полейте свеклу приготовленным соусом и отправьте в духовку на 5 минут. Посыпьте фисташками и кориандром.

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