Серж Гингер: Женский мозг и Мужской мозг

Когда мы кладем на землю мяч, мальчики ударяют его; а девочки берут мяч и прижимают его к сердцу. Это не зависит от их образования и культуры, и имеет непосредственное отношение к их гормонам.
Сегодня вам повезло - у вас будет две лекции.
И – так как у меня мало времени, я прочту эти две лекции… одновременно!
Одна для женщин; другая - для мужчин!
Фактически, я уже начал: прямо сейчас, женщины и мужчины слышат разные сообщения!
Слушание обоими полушариями
Например — в общем, конечно (с многими индивидуальными вариациями) — женщины воспринимают мой голос в два раза громче (точнее, в 2,3 раза громче), чем мужчины. Так, они воспринимают мой голос как "крик" (и они думают, что я сержусь), тогда как у мужчин есть чувство, что я говорю конфиденциально, с некоторым сочувствием…
Женщины слушают меня обоими своим полушариями (левым мозгом и правым мозгом), тогда как мужчины слушают меня большей частью своим левым мозгом – вербальным, логическим и, следовательно, с критикой!
Женщины имеют больше связей между двумя полушариями через мозолистое тело (corpus callosum), и моя речь у них окрашивается эмоциями, субъективно воспринимается через их желания и страхи, через их этические или общественные ценности (такие, как феминизм!). Они слушают, что я говорю, но большей частью – внимательнее к тому как я это делаю, чувствительные к тону моего голоса, к ритму моего дыхания, моим предполагаемым чувствам.
Конечно, это преобладание аудиции и субъективного слушания - только детали, но основной интерес в том, что мы можем наблюдать это здесь и сейчас.
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Два разных вида
Если говорить откровенно, мы принадлежим к двум разным "видам". В наше время, мы как раз завершаем расшифровку человеческого генома и, как вы, возможно, знаете, доказано, что люди и обезьяны имеют примерно одинаковый (на 98,4 %) состав генов: и при этом различие между мужчинами и самцами обезьян составляет 1,6 %… В то время как различие между мужчинами и женщинами — 5%!
Итак, человеческий самец физиологически ближе к самцу обезьяны, чем к женщине!
И, как вы уже догадались, женщина ближе к самке обезьяны!
Конечно, это некоторая провокация и количественная небрежность вычислений имеет качественный аспект: например, гены которые содействуют развитию языка, искусства, философии, и т.п. подчеркивают большой разрыв между полами - в пределах всех видов животных, включая человеческий вид.
(Обычно я преподаю своим студентам влияние функциональных особенностей мозга на психотерапию в ходе четырехдневного семинара (с некоторыми демонстрациями ), но сегодня у меня только несколько минут, чтобы быстро ее упомянуть, и я дам только краткий перечень, около двадцати основных различий между мужчинами и женщинами).
Правый мозг - мужской
Исследователи всех стран теперь с этим согласны:
вопреки распространенному мнению широкой публики (и иногда даже психотерапевтов!). Это происходит под влиянием половых гормонов и нейротрансмиттеров (тестостерон, и т.п.).
Так, женщина более вовлечена в вербальное взаимодействие и коммуникацию, тогда как мужчина - более подготовлен для действия и конкуренции.
Уже в детском саду, в течение 50 минут урока, маленькие девочки говорят в течение 15 минут и мальчики только 4 минуты (в четыре раза меньше). Мальчики шумят и дерутся в 10 раз чаще, чем девочки: в среднем, 5 минут против 30 секунд. Когда им по 9 лет, девочки на 18 месяцев впереди во всем что касается вербального развития.
Когда они взрослые, женщины отвечают в среднем 20 минут на каждый телефонный звонок, тогда как мужчины говорят только 6 минут, и исключительно чтобы дать неотложную информацию! Женщине нужно делиться своими идеями, чувствами, мыслями, тогда как мужчина стремится контролировать свои эмоции и пытается найти решение. Он прерывает свою жену, чтобы предложить решение… и жена не чувствует себя услышанной!
Фактически, мужчины - более эмоциональны чем женщины, но они не выражают свои чувства, и этим нельзя пренебрегать в супружеской жизни и во время психотерапии.
Ориентация
Женщина взаимодействует со Временем (левый мозг);
Мужчина взаимодействует с Пространством (правый мозг): преимущество мужчин в тестах трехмерного пространственного вращения - огромно с детства (Kimura, 2000).
Женщина оперирует конкретными маркерами: преимущество женщин в запоминании или назывании конкретных объектов огромно.
Мужчина оперирует абстрактными понятиями: он может импровизированно “срезать” путь, чтобы добраться до своего автомобиля или отеля.
Органы чувств
Говоря глобально, женщины более чутки, т.е. у них сильнее развиты органы чувств:
ее слух более развит: отсюда понятна важность приятных слов, тона речи, музыки;
ее тактильное чувство более развито: у нее в 10 раз больше рецепторов кожи, чувствительных к контакту; окситоцин и пролактин (гормоны «привязанности и объятий») увеличивают ее потребность в прикосновениях;
ее обоняние более точно: в 100 раз чувствительнее в определенные периоды ее менструального цикла!
ее вомероназальный орган (Vomero Nasal Organ (VNO)), реальное "6-е чувство" (химический и орган отношений между людьми) кажется более развитым и ярче воспринимает феромоны, которые отражают различные эмоции: сексуальное желание, гнев, страх, печаль… Возможно, это и называется "интуиция"?
насчет зрения - оно более развито у мужчин, и эротизированно: отсюда их живой интерес и внимание к одежде, косметике, драгоценностям, наготе, порнографическим журналам… Хотя, женщины имеют лучшую визуальную память (на узнавание лиц, форму объектов…).
Откуда такие различия? Теория Эволюции
Исследователи объясняют фундаментальные биологические и социальные различия между мужчинами и женщинами естественным отбором в течение более одного миллиона лет эволюции человеческого вида. Такая адаптивная эволюция, по их предположениям, сформировала наш мозг и органы чувств через комбинированное действие гормонов и нейротрансмиттеров:
Так на биологическом уровне мужчины были запрограммированы на конкуренцию, а женщины – на сотрудничество.
Таким образом, каждый может увидеть, что биологически, психотерапия является… женским делом!
Эти предрасположенности кажутся связанными с биологией (гормоны и нейротрансмиттеры). Они создаются в течение самих первых недель внутриутробной жизни и, кажется, мало изменяются под влиянием образования и культуры.
Природа и обучение
Сегодня неврологи и генетики считают, что наша личность детерминирована:
приблизительно на 1/3 - наследственностью: хромосомы из ядер наших клеток (и митохондриальная ДНК наследственность, на 100% передаваемая матерью).
приблизительно на 1/3 - внутриутробной жизнью: в течение первых недель после зачатия каждый эмбрион (плод) – женского пола (Durdeen-Smith & Desimone, 1983; Badinter, 1992; Magre & Ал.; 2001) а маскулинизация происходит позднее: это медленное и тяжелое гормонально и общественно-детерминированное завоевание.
приблизительно на 1/3 – качествами, приобретенными после рождения: влияние культуральной среды, образования, обучения и тренировки, случайных обстоятельств или психотерапии!
В целом, корреляция между индивидами оценивается в:
Эти три фактора (наследственность, приобретения в матке, приобретения в течение жизни) прослеживаются - в разных пропорциях - во многих областях способностей: интеллект, музыка, виды спорта, и даже оптимизм.
В зависимости от суммы пессимистичных или оптимистических генов, которые вы унаследовали, можно сформулировать эти исследования различным образом:
• "наша личность предопределена - с нашего рождения - приблизительно на 2/3".
• "наша личность создана - с нашего зачатия – приблизительно на 2/3".
Гормоны
Когда мы кладем на землю мяч, мальчики ударяют его; а девочки берут мяч и прижимают его к сердцу. Это не зависит от их образования и культуры, и имеет непосредственное отношение к их гормонам.
Тестостерон
- гормон желания, сексуальности и агрессии. Он мог бы быть назван "гормон завоевания" (военного или сексуального!). Он развивает:
Влияние эстрогенов:
Чтобы обобщить: некоторые приложения психотерапии
Исследования в неврологии подтверждают много традиционных знаний. Это помогает в повседневной работе в психотерапии и консультировании (с индивидуумами или парами).
И теперь, чтобы завершить эту краткую лекцию, некоторые конкретные примеры ежедневного влияния неврологии на психотерапевтическою практику.
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Они помогают психотерапевту:
Некоторые общие замечания:
движение > правый мозг > лимбический мозг > эмоции > глубокая энграммация (кодирование) опыта
Наконец, и это фундаментально – следить за результатами исследованиям в генетике и неврологии и постоянно (еженедельно) обновлять свои знания.
Вероятно, существует большая разница - работать с терапевтом – мужчиной или женщиной! (Krause-Girth, 2001).
Наше восприятие мира очень разное… но приятно комплементарное!опубликовано econet
Автор Серж Гингер
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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