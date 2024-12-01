Нарядная закуска из баклажана с гранатом и тахини​​​​​​

Рецепты полезной еды: Интересный рецепт из баклажана, который можно приготовить вместе с детьми к праздничному столу. Такая закуска выглядит очень нарядно, готовить просто, а есть сплошное удовольствие!
Интересный рецепт из баклажана, который можно приготовить вместе с детьми к праздничному столу. Такая закуска выглядит очень нарядно, готовить просто, а есть сплошное удовольствие! В 100 гр. сырого баклажана всего 24 калории, что делает его незаменимым в диетическом питании.
Жареный баклажан с гранатом и тахини
Соус Тахини:
Бэби баклажаны наиболее подходят для этого рецепта, но вы можете использовать и более крупные. Отрежьте стебли и порежьте кольцами.
Возьмите сотейник, разогрейте небольшое количество оливкового масла. Обжарьте ломтики баклажанов, пока они не станут коричневыми, перевернув один раз. Разложите на противень с пергаментной бумагой, и обжарьте при 180 С еще 10 минут или до тех пор, пока ломтики баклажанов не станут мягкими.
Подготовьте гранат.
Чтобы приготовить соус, смешайте все ингредиенты, энергично помешивая. Добавьте достаточно воды для достижения желаемой консистенции. Начните с небольшого количества воды и постепенно добавляйте.
Нанесите немного соуса тахини на каждый кусочек баклажана. Посыпьте гранатом и свежим укропом. Наше блюдо готово!
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