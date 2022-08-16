Идеальный салат из огурцов с ежевикой и тыквенными семечками

Идеальный салат из огурцов с ежевикой, жареными семенами тыквы и укропом и пикантным дрессингом из сметаны и меда. Этот оригинальный салат идеально подходит для рыбных блюд.
Идеальный салат из огурцов с ежевикой, жареными семенами тыквы и укропом и пикантным дрессингом из сметаны и меда. Этот оригинальный салат идеально подходит для рыбных блюд. Хотя он хорош и сам по себе, в качестве основного блюда, — идеальный легкий обед с кусочком хлеба.
Время приготовления 10 минут
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Пожарьте семена тыквы в течение нескольких минут в небольшой сковороде на среднем огне, часто встряхивая.
Очистите огурец и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите в миску, добавьте ежевику и укроп.
Взбейте сметану с маслом, уксусом и медом, приправьте солью и перцем. Налейте соус на огурцы и посыпьте семенами тыквы. Объедините все ингредиенты вместе. Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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