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5 причин молчания

Источник: brenik.livejournal.com 28 мая 2023 5466
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Почему люди молчат? Пять причин для молчания, которые дадут ответ на этот сложный вопрос.

5 причин молчания

Почему люди молчат

Почему люди молчат? Пять причин для молчания, которые дадут ответ на этот сложный вопрос.

Как же трудно попадать и выходить из ситуаций неловкого молчания. Например, приехав на отдых — сидеть в снятой квартире посуточно в Одессе и пытаться найти, что сказать понравившейся девушке твоих общих друзей. Что означает молчание для каждого из нас? Как оно влияет на наш внутренний мир и наши отношения с людьми?

Пять причин для молчания:

1. Человек не знает, что ответить. Он, как бы немеет в этой неопределенности. Человек молчит, когда не понимает вопрос или не знает, как правильно отреагировать

2. Человек молчит потому, что не знает, как исправить сложившуюся ситуацию. Порой мы сталкиваемся с людьми и понимаем: говори или не говори человеку – это не поможет.

3. Его игнорируют. Что, если человек таким поведением показывает, что вы ему не симпатизируете? Над этим стоит задуматься. Может быть, человек не хочет помочь вам и не знает, как отказать корректно. В таких ситуациях стоит разобраться в отношениях с ним и прямо сказать о вашей догадке. Вдруг, все решиться, и вы станете лучшими друзьями?

4. Человек просто устал. Это еще одна причина, по которой люди молчат. Особенно после сложного и насыщенного трудового дня люди уже эмоционально истощены и не хотят больше общения.

5 причин молчания

5. Иногда не нужны слова. Если уж говорить о молчании, то стоит учесть и тот факт, что нам самим порой следует промолчать. Молчание с другом – это разговор совершенно иного плана. Для поддержки любимого человека иногда не нужны слова. Об этом тоже следует помнить.

Мы все – разные люди. Некоторые из-за слабости, чрезмерной скромности, а может быть, даже замкнутости не в состоянии высказать свое мнение. К таким людям следует найти правильный подход и не приставать с различными вопросами и упреками.

Помните, что высказывание собственных мыслей – основа психологического здоровья. Никто не может читать мысли, поэтому старайтесь быть более общительными. Тогда среди нас наступит взаимопонимание. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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