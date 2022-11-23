Пока они живы: Берегите родителей

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Тема отношений с родителями - одна из самых актуальных в психологии. Практически в каждой консультации встает вопрос о отношениях с родителями, о семейном климате в котором вырос человек. Да, личность родителей очень значима в становлении нашей личности. Да, мы впитываем как губки все программы взаимодействия с миром от наших родителей.

Птице для начала полета необходима точка опоры

Да, они не всегда были правы по отношению к нам, когда мы были детьми. Да и сейчас они зачастую очень далеко от понимания нас и наших потребностей во взаимодействии с ними. Да, они не идеальны и много совершали ошибок, которые мы наблюдали и воспринимались нами болезненно. Да, нам многое бы хотелось изменить в отношениях с нашими родителями. Да, есть моменты в общении с родителями, которые скорее хочется забыть нежели вспоминать и смаковать. Да, есть родители, которые были жестоки и несправедливы со своими детьми. Да, есть родители, от которых проще отказаться и забыть как страшный сон всё, что связано с ними. ДА - может продолжаться очень долго и список у каждого будет свой.

НО!

НО! они наши родители, наши первые и самые мощные учителя, благодаря которым мы научаемся в своих жизнях практически всему. Нет в природе родительского инстинкта, есть "образ родительства" передаваемый по роду и навязываемый социумом. Наши родители любили нас так как умели любить или не умели вовсе.

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Наша основная задача в общении с родителями - научиться уважать их априори.

Не за что -то, а именно априори. Априори всем перечисленным выше их промахам и ошибкам. Априори, потому как уважение к своим родителям в первую очередь значимо нам самим. Это нам важно уважать тех, кто нас создал, иначе нет никакого шанса начать уважать себя и уж тем более чужих людей. Это нам значимо уважать внутри себя своих родителей, ибо мы созданы из них двоих.

Лишь принимая и уважая своих родителей, мы имеем шанс в свой жизни изменить все их немудрые программы развития и взаимодействия с детьми, которые мы впитали в себя, хотим мы это признавать или нет и наполнить качеством свою собственную жизнь. Да, проще сбежать, проще не решать, проще занять позицию "жертвы", проще обвинить родителей во всех грехах. Но как вам это поможет стать счастливыми в своей жизни? Никак. Птице для начала полета необходима точка опоры.

Человеку для счастья в жизни необходимо уважение к родителям. Да, простить родителей нельзя, но можно понять, поблагодарить и проявить заботу.

Уважение к родителям, в первую очередь, проявляется как принятие их, такими какие они есть и без желания их изменить. Уважение проявляется в том, что вы четко понимаете, где есть их неумение управлять своими эмоциями, или неумение быть мудрыми и ваше собственное осознание себя как личности. Уважение внутри вас есть умение сохранить баланс и не выпасть в негативные эмоции, которые вы рьяно выразите в адрес родителей. Уважение к родителям проявляется как умение быть понимающими и милосердными к их старческим глупостям, к их мнению, к их просьбам в наш адрес и т.д. Берегите родителей пока они живы. Пусть память о них будет светла, если они уже ушли.опубликовано econet.ru

Автор Татьяна Лявенко

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet