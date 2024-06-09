Как сказать «нет» твердо, но элегантно

Не многим из нас удается ответить «нет» на просьбы разных людей. В первую очередь, потому что мы боимся почувствовать себя неловко. Мысль о том, чтобы поступить не так, как от нас ожидают окружающие, вызывает большой дискомфорт.

Фразы, позволяющие твердо сказать «нет»

Не многим из нас удается ответить «нет» на просьбы разных людей. В первую очередь, потому что мы боимся почувствовать себя неловко. Мысль о том, чтобы поступить не так, как от нас ожидают окружающие, вызывает большой дискомфорт.

На самом деле этот страх сильно преувеличен, и люди восхищаются теми, кто умеет говорить «нет». Расскажем, как научиться делать это твердо, но элегантно.

Обычно мы говорим «да» и потом мучаемся днями и месяцами вместо того, чтобы сказать «нет» и почувствовать неловкость всего несколько минут. Нужно учиться отвечать «нет» всему, что для вас неважно, но делать это изящно.

Чтобы научиться отказываться, соблюдайте несколько принципов. Эти принципы перечислены в книге Грега МакКеона «Эссенциализм. Путь к простоте».

Принцип 1. Отделите свое решение от отношений с человеком: говоря «нет», мы отказываем не собеседнику, а его идее.

Принцип 2. Призовите на помощь красноречие: не обязательно использовать слово «нет» в отказе. Можно сказать, например, так: «Боюсь, дела не позволяют мне этого сделать». Психологи считают, что самый лучший отказа – отказ по-японски: «да, и поэтому….». Вы не говорите клиенту или партнеру «нет», вы не говорите «но». Вы соглашаетесь с его предложением и при этом ставите условие – такое, которое сделает предложение оппонента выгодным для вас. Если он на него пойдет, вы останетесь в выигрыше. Если нет – то это «нет» скажете не вы, а ваш оппонент сам себе.

Принцип 3. Сосредоточьтесь на том, чтобы предложить компромисс. Не забывайте, что человек, сделавший предложение, также в той или иной степени в первую очередь преследует свои интересы, а не ваши.

Принцип 4. Помните, что в любом случае решительное «нет» вежливее, чем уклончивое «да».

Фразы, которые позволят изящно выйти из ненужного вам спора

Бывают ситуации, когда с вами пытаются поспорить по вопросу, который для вас неважен, неинтересен, отнимет время либо просто бесполезен. Откажитесь от такого спора. Мы расскажем, какие фразы использовать, чтобы изящно уйти от ненужного вам разговора.

Чтобы не показаться невежливым и сохранить добрые отношения с оппонентом, автор книги «Искусство полемики» Джонатан Херринг предлагает использовать следующие фразы, которые помогут завершить разговор: «Это можно обсуждать до утра», «Это действительно очень сложный вопрос для недолгого обсуждения». И самый изящный вариант ухода от ненужного спора – «Недавно прочитал по этой теме очень интересную статью. Я перешлю ее вам по электронной почте».

Как сказать «нет» ненужным обязательствам

Многим из нас присуще психологическое явление, называемое склонностью к невозвратным издержкам. Это такой тип поведения, когда мы вкладываем энергию и время в нерентабельный проект только из-за того, что изначальные затраты на него уже невозможно вернуть. Так, например, мы не уходим с не понравившегося фильма в кинотеатре, потому что деньги за билет нам никто не вернет, или вкладываем все новые и новые деньги в затянувшийся ремонт. Из подобного замкнутого круга очень сложно вырваться.

Чтобы не попасть в ловушку обязательств, не поддавайтесь эффекту владения (то есть, склонности оценивать слишком высоко уже принадлежащие вам вещи) и избавьтесь от страха показаться расточительным. Признайте свою ошибку. В будущем не пытайтесь угодит всем: не соглашайтесь на что попало и делайте паузу, прежде чем что-то сказать.

Отказ от обязательств – достаточно сложная задача, сопряженная с конфликтами интересов. Гораздо проще изначально ничего не обещать. Учитесь отказываться от обязательств таким образом, чтобы окружающие уважали вас за целеустремленность и дисциплину. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet