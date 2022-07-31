Мужчины, которые никогда не изменятся

Кто из нас не думал про себя “Ради меня он изменится” или “Просто возле него не было настоящей женщины” или же “Вот появится семья и он будет более ответственным”?

Кто из нас не думал про себя “Ради меня он изменится” или “Просто возле него не было настоящей женщины” или же “Вот появится семья и он будет более ответственным”?

Жизнь коротка и изменить другого человека невозможно

Каждая вторая, если не каждая имела такой опыт за плечами, или до сих пор лелеет надежды о том, что мужчина, который рядом, наконец встанет на путь истинный и перестанет пить/гулять/врать/играть/начнет зарабатывать деньги – нужное подставить.

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И каждую из нас рано или поздно волнует вопрос, а реально ли это? Или мужчины не меняются и нужно просто найти того, кто изначально подходит всем твоим запросам и потребностям?

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ИНФАНТИЛ

Вне зависимости от возраста эти мужчины порой ведут себя как дети. А дети что? “Что хочу то и делаю”, требуют внимания и развлечений, не умеют и не хотят о себе заботиться сами (поэтому должна быть женщина, которая постирает, накормит, денег заработает), не знают слова “надо”, постоянно нуждаются в одобрении со стороны, неусидчивы и не умеют делать то, что не нравится, импульсивны (как и дети, инфантилы эмоционально не устойчивы, могут легко расстраиваться из-за ерунды, испытывают частые смены настроения).

Бесполезно также им что-то запрещать и угрожать, как и и для детей все запретное для них становится очень интересным. Почему сравниваем с детьми? Потому что инфантильный взрослый, это человек, который взрослый только по годам, но психологически не прошел должным образом все стадии взросления, поэтому по сути он еще является большим ребенком.

ПОЧЕМУ МЫ ИХ ЛЮБИМ?

Инфантилы сохранили те прекрасные черты, которые нам нравятся в детях, и о которых мы порой забываем, когда становимся взрослыми и ответственными. Они умеют мечтать, они бывают очень добрые и доверчивые, любят геройствовать, как парнишки в 5-м классе. Все эти милые мелочи, конечно, влюбляют и застилают глаза. Да он же такой чуткий и нежный, ну а то, что не удерживается ни на одной работе больше месяца, так это его просто злые работодатели недооценивают. Он просто временно без работы, вот будет ребенок у нас, конечно, пойдет зарабатывать кусок хлеба для семьи!

Правда в том, что этого так и не случается - ОН НЕ ИЗМЕНИТСЯ!

Как, совсем? Даже если я буду носить юбки и вдохновлять его по системе “Валяевой”? Даже если я буду с тремя детьми и жить нам будет негде? Даже если я буду самой лучшей женой, любовницей, друганом и собутыльником в одном флаконе? НЕТ.

Дело в том, что любые изменения должны происходить изнутри и не из под палки. Так же, как нельзя заставить ребенка учиться, нельзя мужчину заставить делать то, на что у него нет внутренней потребности.

Справедливости ради нужно сказать, что вокруг нас действительно есть люди (в том числе и мужчины), которые меняются и иногда кардинально, но происходит это, во-первых, редко, во-вторых, благодаря огромной психологической работе над собой. То есть, если мужчина каким-то образом осознает, что с ним что-то не так и он хочет это изменить и начинает копать (психотерапии, расстановки, различные тренинги и иже с ними). Но заметить это мужчинам, к сожалению, сложнее, чем женщинам. Это нам только намекни, что с нами что-то не так и мы побежим это исправлять всеми возможными и невозможными способами, а у мужчин-инфантилов, с самокритикой очень сложно, гораздо проще обидеться на весь мир и посчитать его несправедливым, чем признать себя в чем-то слабым, неспособным, не знающим чего-то и так далее.

“АБИДНО СЛУШАЙ”

Действительно иногда так случается, что женщина бросает такого инфантила, а потом через пару лет встречает его примерным семьянином. Тут, если с самооценкой у нее все хорошо, то скорее всего, эта женщина будет думать, что именно она подготовила его к семейной жизни, а потом достался он, мол, “готовый” какой-то пигалице. Во-первых, никто не знает насколько он изменился и стал ли более ответственным, или просто подарил себя как драгоценный подарок той, которая лучше показала готовность о нем заботиться. А во-вторых, прошло время, и кто знает какие еще события произошли в его жизни, возможно, действительно человек почувствовал внутреннюю потребность наконец вырасти из коротких штанишек.

Что делать, если живешь с инфантилом? Бежать, не оглядываясь!

На самом деле, нужно себе честно ответить – готова ли ты быть ответственной за другого взрослого человека? Готова ли ты быть мамой своему мужу? Готова ли решать все сама? Готова ли слушать его жалобы?

Если нет, то делать с инфантилом нечего. Можно ждать, что он изменится. Палка тоже раз год стреляет. Но шансов мало.

Даже если ты встретишь своего бывшего-инфантила в женатом статусе с довольной женой, то совершенно не факт, что это не маска.

Дело в том, что таким его сделала мама – лишала инициативы, выбирала за него, когда он уже вырос, не давала ему ответственности, гиперопекала, сдувала с него пылинки. И он всегда будет ждать, что ты будешь относиться к нему также.

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Но поверь мне, твои котлеты всегда будут не дотягивать до маминых и возврат ответственности мужчине тоже будет раздражать.

Есть и еще одна причина инфантилии – это слишком ранняя передача ответственности. То есть, когда мальчик слишком рано взрослеет и становится родителем своей маме. Тогда во взрослой жизни он хочет просто, чтобы оставили его в покое и не мешали ему “отдыхать”

В любом случае, жизнь коротка, а изменить другого человека невозможно. Зато есть хорошая новость – ты можешь измениться сама, пойти к специалисту и выяснить – почему тебе так важно остаться именно с этим мужчиной. Может, это прояснит ситуацию? опубликовано econet.ru

Автор Инесса Цукрова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet