Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. ЧУДЕСНАЯ фритатта с пореем

ЧУДЕСНАЯ фритатта с пореем

Источник: chekalova.ru 27 ноября 2022 5096
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Мне кажется, что воскресный завтрак должен быть особенным. Наилучшим образом подходят яркие фритатты...

ЧУДЕСНАЯ фритатта с пореем

Завтрак по-итальянски

Мне кажется, что воскресный завтрак должен быть особенным. Наилучшим образом подходят яркие фритатты – уже не просто омлет, но еще не пирог.

В конце концов, требует минимум усилий, а получается настоящее праздничное блюдо.

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.
  • зеленый лук – 2 пучка
  • толстые стебли порея (только белая и светло-зеленая часть) – 4 шт.
  • цедра лимона
  • топленое масло – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • соль, перец
  • для подачи  - листья базилика

ЧУДЕСНАЯ фритатта с пореем

Приготовление. Рецепт:

1. Удобнее всего готовить фритатту в духовке или на сковороде. 

2. Для приготовления фритатты традиционным методом нужно взять глубокую сковородку или форму - лучше чугунную. Она лучше держит температуру и гарантирует хрустящую корочку.

3. Развести 1 ст. л. лимонного сока 2 ст. л. воды, вылить смесь на сковородку, выложить нарезанные порей и лук, полить смесью лимонного сока и воды – на небольшом огне томить до мягкости (если нужно - подбавить еще немного воды).

4. Тем временем взбить яйца и добавить соль, перец, оставшийся лимонный сок и цедру. Залить овощи. Подождать, пока дно «схватится». Тут же переставить в верхнюю треть духовки – выпекать 5 минут при температуре 170 -180 градусов.

5. Поделить фритатту на порции, разложить по тарелкам, посыпать листьями свежего базилика.

Готовьте с любовью! econet.ru

Автор Елена Чекалова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Елена Чекалова пирог яичница омлет оливковое масло лук итальянская кухня еда и рецепты

Еще от chekalova.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Жизнь не требует, чтобы ты был последовательным, жестоким, терпеливым, внимательным, сердитым, рациональным, бездумным, любящим, стремительным. Однако жизнь требует, чтобы ты осознавал последствия каждого своего выбора. Ричард Бах
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.