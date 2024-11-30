Легкий вегетарианский суп с куркумой

Этот здоровый суп готовят из овощей, рисовой лапши с добавлением специй — чеснока, имбиря и куркумы. Суп получается легким и очень ароматным. Совершенство в миске!

Легкий суп с куркумой

Этот здоровый суп готовят из овощей, рисовой лапши с добавлением специй — чеснока, имбиря и куркумы. Суп получается легким и очень ароматным. Совершенство в миске!

Время приготовления 30 минут / 2 персоны

Ингредиенты

1 желтый перец, разрезать на тонкие полоски

1 морковь, разрезать на тонкие полоски

1 початок кукурузы

50 г зеленого горошка

1 луковица, мелко нарезать

2 зубчика чеснока, фарш

1 столовая ложка тертого имбиря

1 столовая ложка свежей натертой куркумы или 1 чайную ложку куркумы в порошке

1 л овощного бульона

100 г рисовой лапши

2 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки соевого соуса

1/2 чайной ложки кайенского перца

соль

2 вареных органических яйца,

свежая кинза

Как готовить

Разогреть масло в сотейнике на среднем огне, обжарить лук и чеснок. Добавьте куркуму и имбирь и тушите в течение 5 минут, периодически помешивая. Добавьте болгарский перец, морковь и горох, перемешайте и вылейте в бульон. Используйте острый нож, чтобы срезать зерна кукурузы с початков и добавить в бульон. Добавьте остальные специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите в течение 15 минут. Добавьте лапшу и варите еще 3 минуты.

Подавайте немедленно с яйцом и свежей кинзой. Наслаждайтесь!

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