Детские болезни — цена тревожности родителей

Сейчас интересное время для родительства. Физику разгрузили максимально, а вот психическое нагрузили так, что мама не горюй. Давление колоссальное и абсолютно нового свойства - поколение назад всего этого просто не было.
Дети-астматики, дети-аллергики, дети-аутисты, дети-атопики...
А я думаю - сейчас интересное время для родительства. Физику разгрузили максимально, а вот психическое нагрузили так, что мама не горюй. А вот мама как раз и горюет.
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Я к чему? Давление колоссальное и абсолютно нового свойства - поколение назад всего этого просто не было.
Адаптация с нуля, нервная система на взводе, полстраны сажало, полстраны сидело - все параноят про опеку и ювенальную юстицию. А полиция только помогает нам параноить.
Так вот, детские болезни. С чего я начала, и почему мы в этой точке. Смотрим на симптомы аутоимунные, агрессивные, когда границы повреждены, и система нападет на себя.
Когда это происходит? Когда невозможно напасть на реального агрессора. Когда это кто-то очень близкий и любимый и важный, а еще он очень тревожится. Очень ему страшно, этому родителю.
Родитель в такой ситуации в ауте - он не может "просто" повторить свой вшитый опыт родительства. Ну, слегка его скорректировав, додав то, что самому не дали... Нет, он должен сделать полную перепрошивку, адский апгрейд, учесть все давление социума и справиться.
Куда он денет такое количество тревоги? Как бессознательно он воспримет этого ребенка и этих детей? Как он поспорит с тем, как растили его? Какова будет цена у сверхусилий?
Цена - симптом. Ребенок болеет. Вся семья на нервах. Все напряжение наконец можно разместить в понятнейшей ситуации. Всю тревогу - в ребенка, все раздражение - в болезнь, всю ярость - на мужа, до развода.
Трудно, очень трудно провести психическую работу и обнаружить эти эмоции в себе. Еще труднее извлечь их из ребенка, перестать кормить симптом.
Еще (ну куда уже?) труднее найти ориентир. А он есть. И это - радость.
Совершенно психического свойства, не про обнимать-целовать, купаться или спать с детьми, не про грудь до 4-х лет, не про приготовить вкусное, не про гулять по 2 часа, не про всю эту физуху, разрушающую границы на раз.
Нет, только психика, только границы и уважение, и только радость впереди. Так вот, что вам приносит самую бессмысленную и прекрасную радость в последнее время? И только вам, конечно. Никаких детей, поберегите их. опубликовано econet.ru
Автор Арина Покровская
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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Очень актуальная статья. Сама мама двух деток. И уроки учим, иногда и прикрикнуть могу. И гулять сами хотят ходить, и со школы возвращаться. Но как по мне, самое главное это здоровье, у уже всему остальному научатся. Я им витамишки иммуно + даю, и в саду мы их принимали. Сопротивляемость организма хорошо повышают эти витамины, богатый состав (витамины, минералы, натуральный сок облепихи и дозы как раз подходят).Ответить
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