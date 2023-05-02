Как выйти из эмоционального водоворота

Все сложные внутренние переживания должны быть выражены. Но выражены в безопасный и экологичный для окружающих способ. Экологичный подход, так же как и психологию, желательно осваивать на себе. Свои переживания можно изливать на бумагу, холст, страницу дневника или блога, не менее эффективен танец, спорт, медитация или, к примеру, прогулка или велопоездка.

Снято! Твой видеоответ неприятностям

Все сложные внутренние переживания должны быть выражены. Но выражены в безопасный и экологичный для окружающих способ.

Экологичный подход, так же как и психологию, желательно осваивать на себе. Свои переживания можно изливать на бумагу, холст, страницу дневника или блога, не менее эффективен танец, спорт, или, к примеру, прогулка или велопоездка.

У каждого человека должен быть свой метод выхода из своего личного эмоционального водоворота. Это абсолютно закономерный вопрос, который должен задать себе каждый, в ином случае…

В первом случае невыраженное переживание, напряжение или недовольство наматываются в своеобразный клубок, который при первой же возможности разматывается эмоциональным взрывом.

Во втором случае невыраженные и смотанные во внутренний клубок переживания становятся блоком, влияющих на две важные жизненные сферы — отношения и самореализация (творчество).

На самом деле, большинство наших глобальных проблем и не проявились, если бы у нас появилась привычка отслеживать свои мысли и сигналы о том, что то или иное решение для нас дискомфортно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Итак, большинство существующих проблем эмоционального характера решились бы обычным проговариванием своей эмоциональной реакции вслух!

Первый вопрос состоит опять же в том, что делать надо экологичным и безопасным для себя и окружающих способом.

Второй вопрос звучит так: для изменения реакции на происходящее одного раза проговорить свою эмоциональную реакцию недостаточно.

Следующий важный вывод гласит о следующем.

Большинство существующих эмоциональных проблем решились бы мгновенным улавливанием появления недовольства, напряжения или неприятного переживания. А после попыткой сравнить с уже пережитым ранее похожим чувством, тем самым осознавая, что на текущие проблемы влияют давно забытые переживания.

Звучит немного сложно, но… В этом стоит разобраться лишь ради чувства свободы и облегчения, которое принесет осознание: существующие проблемы не более, чем невыраженные переживания в прошлом. Устранив невыраженное переживание в прошлом, сводятся на нет и большинство существующих эмоциональных проблем сходного характера в настоящем.

Допустим, мы хотим избавиться от этих узелков по принципу: определив чувство, попробовать вспомнить о его первоисточнике. Тогда придется учесть тот факт, что такой самоанализ может занять от нескольких часов до нескольких дней, требовать дополнительных ресурсов в виде временных и денежных затрат (я имею в виду помощь психолога или психотерапевта).

У всех ли у нас есть такая возможность? Даже если это так, поставлю вопрос по-другому: а каждый ли человек действительно заинтересован в том, чтобы посвятить свое время и потратить ресурсы тому, чтобы дать выход невыраженным ранее переживаниям?

Как показывает практика, люди к таким жертвам и усилиям не готовы, даже если знают, что это способно повлиять на их настоящее и будущее. Большинство людей о таком положении вещей даже не догадываются, более того, сфера чувств и эмоций для них — это terra incognita.

Выражение невыраженных ранее эмоций действительно влияет на изменение восприятия существующей проблемы. При этом не имеет значения место, время, обстоятельство, при каких это чувство не нашло выражения, главное — это намерение его выразить.

С таким выводом мы подошли к пониманию того, что исцеление не обязательно предполагает погружения в прошлое, прибегая к помощи специалиста, или своими силами. Я называю это очисткой. Для того, чтобы убрать квартиру, необязательно анализировать весь мусор, создавший беспорядок. Его нужно просто собрать и выбросить.

Также необязательно анализировать свой эмоциональный «мусор». И с пониманием относиться к тому, что он есть у других людей. Скорее всего, выбрасывание этого эмоционального мусора напрямую вас не касается. Точнее, совершенно не касается, просто у них не было возможности своевременно от него избавиться.

Очистившись от своего сходного эмоционального «мусора», это понимание проявить будет намного легче. Просто в один прекрасный момент приходит понимание, что твой внутренний мир настолько щедр и широк, что может разрешить другим любые их проявления.

Помните про виртуальное пространство, о том, что мы ассоциируем себя со своими фотографиями и видеозаписями? Вот и отлично, путь все наши переживания по поводу той или иной проблемной ситуации или неприятности теперь прокручивается ВНЕ нашего внутреннего эмоционального пространства!

Подробнее о видеометоде

Представьте, что вы смотрите художественный фильм, в котором драматически развивается сюжетная линия: главные герои вступают во взаимоотношения, чувствуют, страдают, пытаются преодолеть проблемы.

Думаю, каждый из нас ловил себя на том, что догадывается о чувствах героев. Мы можем в какой-то мере даже попытаться предугадать, сонастроиться с тем, как будет развиваться сюжетная линия в соответствии с тем, что нам удалось почувствовать.

Это свидетельствует лишь о том, что каждый человек способен быть внимательным, чувствительным к наблюдением за своими эмоциями, просто когда дело доходит до своих личных переживаний, мы почему-то оказываемся в растерянности. Мы обращаемся к друзьям и психологам за советом и разъяснениями, вместо того, чтобы попытаться просто прислушаться к себе.

Для того, чтобы эту способность открыть, попробуйте просто сместить угол своего зрения и открыть собственный ресурс, который в состоянии дать возможность управлять своими реакциями на неприятности.

Помните о том, что большинство существующих эмоциональных проблем решились бы тем, что человек мгновенно улавливал появление недовольства, напряжения или неприятного переживания? А уловив, попытался бы сравнить с уже пережитым ранее похожим чувством, тем самым осознавая, что на текущие проблемы влияют давно забытые переживания?

Я предлагаю начать с того, чтобы попробовать посмотреть на свои неприятности со стороны, причем сделать это в буквальном смысле этого слова.

Попробуйте записать небольшое видео, в котором вы сознательно, открыто и искренне проговариваете эмоционально значимую ситуацию, а потом посмотреть это видео некоторое количество раз, пока ваша реакция на эту ситуацию не изменится.

Думаю, вы замечали такую особенность: вам понравилась песня и вы проигрываете ее в голове несколько раз, а потом вам хочется слушать ее еще и еще. Вы ее слышите не только дома, но и на улице, в кафе, в транспорте. А через какое-то время, вы понимаете, что песня уже не вызывает того восторга, который был у вас в самом начале.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Это происходит потому, что вы предали этой песне слишком сильную эмоциональную окрашенность, именно потому она вызывает такую значимость в вашем эмоциональном пространстве. Позже когда вы услышали эту песню десятки, а то и сотни раз, эмоциональная окрашенность и уникальность спадает, потому песня вам больше не нравится или, как минимум, она стала вам безразлична.

Я предлагаю забрать значимость и уникальность с вашей эмоционально значимой ситуации схожим образом, просматривая «эмоциональное» видео по нескольку раз.

Необходимые навыки — это фокус на себе, своем состоянии, как на единственном ресурсе, способном нейтрализовать требующую разрешения проблему.

Какой эффект дает и каким образом работает упражнение по устранению эмоционального противоречия с применением видео.

Самый важный эффект метода: проговаривая проблему, вы словно оставляете ее за пределами своего внутреннего пространства. Теперь она записана на внешнем ресурсе — с ней буквально можно сделать что угодно: смонтировать, стереть, посмотреть несколько раз;

Повторение — мать учения, поэтому записанное видео следует посмотреть несколько раз. Наше сознание довольно ленивое. Но и его можно обхитрить, заставив работать для того, чтобы удалить старые установки, заменив их новыми. Именно подключая аудиальный и визуальный каналы вместе, одновременно усваивая вербальную и невербальную информацию, вы подталкиваете свое сознание обратить внимание на застарелые проблемы, залежами хранящиеся в вашем подсознании;

Самый важный эффект: при просмотре видео вы посмотрите на себя, способного открыто выражать эмоции и чувства, будете готовы с ними работать. Этот навык закрепится довольно быстро в вашем сознании, потому и впоследствии у вас не будет причин накапливать ненужное.

Вы также автоматически станете уделять больше внимания своим потребностям и текущим состояниям, моментально отслеживая их.

Это ваше персональное усилие, действие, направленное на то, чтобы освободиться от эмоциональных барьеров и внутренних блоков. Видеометод намного эффективнее, чем, к примеру, повторение аффирмаций, созданные другими людьми, или посещение семинаров, придуманных не вами. Видеометод — это еще один шаг к уверенности и осознанию ценности себя, как человека, способного решать собственные проблемы. Отличный метод для развития состояния «Сначала заполни себя собой».

Проговаривая проблемы, вы увидите, как необычно выглядите, когда обижаетесь. Вы же не знаете как вы выглядите со стороны, когда находитесь в состоянии неразрешенной проблемы (часто вам не понравится что-то в вашем поведении, речи, невербальных сигналах — позе, жестикуляции, выражении лица). Ваш внешний вид на видео (часто, но не всегда!) будет символизировать о том, что ваше внутреннее состояние еще не полностью в форме. Это будет заметно по осанке, скованности, интонации и других признаках.

Критерием того, что проблема разрешилась будет состояние «Все равно» по отношению к объекту, ставшему причиной вашей эмоциональной проблемы.

Можно с легкой душой демонстративно удалить видео, когда проблема уже решилась. Этим действием вы словно стираете свою старую, эмоционально наполненную реальность. опубликовано econet

Отрывок из книги «Снято! Твой видеоответ неприятностям»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet