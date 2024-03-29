ТЕСТ на гиперактивность: сделайте правильные выводы!

Гиперактивные дети (дети с СДВГ) часто имеют необычную, парадоксальную реакцию нервной системы и по-другому реагируют не только на лекарства, но и на некоторые внешние стимулы "с точностью до наоборот".

Сладкий тест на гиперактивность

Гиперактивные дети (дети с СДВГ) часто имеют необычную, парадоксальную реакцию нервной системы и по-другому реагируют не только на лекарства, но и на некоторые внешние стимулы "с точностью до наоборот".

Поэтому примерно 48% детей с гиперактивностью (СДВГ) заметно возбуждаются после приёма сладкого. У остальных детей реакция нервной системы индифферентна.

И это вам легко проверить

Шаг 1-й

Родителям я предлагаю минимум на 60 часов (это 2,5 суток) полностью убрать из питания сладкое (это конфеты, сладкий чай, торты, шоколадки, мороженое и т.д.). Удобнее всего это делать с отрывом от привычной обстановки. Например, выезды на выходные на дачу, короткие путешествия, словом, нужна смена привычной обстановки. Так ребёнку будет легче перенести отмену этого «мини-наркотика». При этом желательно заранее договориться с ребёнком о предстоящем мероприятии.

Понаблюдайте, будут ли изменения поведения к концу «карантина».

Примерно 35-40% детей становятся несколько более уравновешенными в своём поведении, эмоциональных реакциях, меньше капризов. У большинства особых перемен нет.

Шаг 2-й

А теперь дайте своему солнышку-рыбоньке сладкого столько, сколько влезет (в разумных пределах, конечно). Устройте «праздник живота»!

Здесь другая картина. Примерно 45-55% детей превращаются в «бешеного кролика». Это со слов родителей. Тут и гиперактивность, крики, капризы, скандалы, повышенная драчливость и т.д. Другая половина детей имеет обычные для данного ребёнка поведенческие реакции.

Шаг 3-й

Уважаемые родители. А теперь сделайте правильные выводы. Если вы обнаружили, что сладости являются неблагоприятным фоном гиперактивности вашего ребёнка — жёстко откажитесь от сладкого! Более того, ограничьте сладкое для всей семьи. Так как, если доказана генетическая предрасположенность к гиперактивности, то после изменения структуры питания семьи, возможно, мама заметит, что папа (дедушка) вдруг приобрели более мягкий характер. Представляете?

Реже на «несладкую» жизнь положительно реагируют и становятся более спокойными мамы и бабушки. (Сами понимаете, это — только по мнению мужчин в вашей семье).

Кстати. Если у кого-то из родителей в анамнезе когда-то была молочница (рот, гениталии) - это признак инфицирования дрожжевым грибком. Такие люди просто не могут жить без сладкого (Грибы просят есть!).

Данный тест будет полезен в процессе вашей психологической диагностики и коррекции.опубликовано econet

Автор Владимир Пугач

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