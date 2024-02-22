Почему пытаться всем угодить — бессмысленно

Совершенно нормально хотеть понравиться всему миру, вот только не стоит ради этого отказываться от себя...
Как бы то ни было, все мы когда-то делали это и продолжаем делать в определенных ситуациях.
Другие люди являются неотъемлемой частью нашей социальной и эмоциональной среды, мы обязаны подстраиваться под них, угождать им, быть вежливыми и даже говорить «да», когда нам хочется сказать «нет».
Мы должны постараться найти баланс, сохранить уверенность в себе и развить свой эмоциональный интеллект. Нам всем хочется угодить другим людям и они могут увидеть в нас уязвимость, поэтому никогда не стоит попадать в рабскую ловушку, когда ты хочешь понравиться всему миру.
Мы предлагаем тебе поразмышлять об этом вместе с нами.
Людям необходимо нравиться друг другу. Тот, кто считает иначе, ошибается. Нравиться, например, означает отточить наши навыки соблазнения, чтобы понравиться потенциальному партнеру и привлечь его внимание.
Нравиться — означает создать хорошее впечатление о себе во время собеседования на работе и успешно пройти его.
Мы хотим нравиться людям, которых хотим заполучить в качестве друзей, и своим близким людям, чтобы поддерживать гармонию в семье.
Отдавая немного, мы не должны много терять. Нужно сбалансировать свои усилия оптимальным образом.
Если каждый действует лишь в собственных интересах, устанавливает ограничения и окружает себя стенами, проблемы с социализацией не заставят себя ждать.
Скорее всего, теперь тебе приходит в голову вопросы:
Мы объясним тебе это в дальнейшем.
Сущность каждого из нас отличается — это наш личный багаж, который состоит из наших ценностей, эмоций, самооценки и принятия себя.
Мы все прошли через этот этап, когда мы хотим наконец разбудить свое внутреннее «я», чтобы понять, что нам нравится быть уникальными, особенными и отличать от других.
Что бы ни говорили люди, стать собой не так просто. На нас сильно давят ожидания нашей семьи, общества, коллег и друзей.
Точно знать и делать, что мы хотим и чего не хотим, значит давать другим людям возможность намного лучше относиться к тебе, потому что они понимают, кто ты есть.
Если ты кому-то не нравишься, это не конец света.
Поэтому не стесняйся и наслаждайся каждым днем приключения, которое ты проживаешь наедине с собой.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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