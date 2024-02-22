Почему пытаться всем угодить — бессмысленно

Совершенно нормально хотеть понравиться всему миру, вот только не стоит ради этого отказываться от себя...

В рейтинге самых бессмысленных страданий первое место занимают попытки понравиться всему миру и подстроиться под чужой вкус

Возможно, ты считаешь, что к тебе это не относится, чужое мнение тебя совершенно не волнует, и ты не собираешься подстраиваться под желания и потребности людей во всем мире.

Как бы то ни было, все мы когда-то делали это и продолжаем делать в определенных ситуациях.

Другие люди являются неотъемлемой частью нашей социальной и эмоциональной среды, мы обязаны подстраиваться под них, угождать им, быть вежливыми и даже говорить «да», когда нам хочется сказать «нет».

Мы должны постараться найти баланс, сохранить уверенность в себе и развить свой эмоциональный интеллект. Нам всем хочется угодить другим людям и они могут увидеть в нас уязвимость, поэтому никогда не стоит попадать в рабскую ловушку, когда ты хочешь понравиться всему миру.

Мы предлагаем тебе поразмышлять об этом вместе с нами.

Отчаянная потребность нравиться всем

Людям необходимо нравиться друг другу. Тот, кто считает иначе, ошибается. Нравиться, например, означает отточить наши навыки соблазнения, чтобы понравиться потенциальному партнеру и привлечь его внимание.

Нравиться — означает создать хорошее впечатление о себе во время собеседования на работе и успешно пройти его.

Мы хотим нравиться людям, которых хотим заполучить в качестве друзей, и своим близким людям, чтобы поддерживать гармонию в семье.

Отдавая немного, мы не должны много терять. Нужно сбалансировать свои усилия оптимальным образом.

Если каждый действует лишь в собственных интересах, устанавливает ограничения и окружает себя стенами, проблемы с социализацией не заставят себя ждать.

Скорее всего, теперь тебе приходит в голову вопросы:

Где проходит граница?

Как найти баланс между личными потребностями и тем, что от нас требует общество, чтобы нравиться себе и не терять контакты с окружающим миром?

Мы объясним тебе это в дальнейшем.

Этот интимный процесс самосознания

Сущность каждого из нас отличается — это наш личный багаж, который состоит из наших ценностей, эмоций, самооценки и принятия себя.

Наше личностное путешествие длится всю нашу жизнь.

В подростковом возрасте нам хочется всем нравиться. Мы впервые оказываемся в мире осознанно и стараемся найти свое место в нем.

Подростки часто чувствует диссонанс из-за того, что они сами хотят или чувствуют, и того, что от них хочет остальной мир.

Общество заставляет нас быть привлекательными, совершенными и независимыми. Оно равняет всех под одну гребенку, не учитывая особенности конкретной личности. Это ненормально.

Мы все прошли через этот этап, когда мы хотим наконец разбудить свое внутреннее «я», чтобы понять, что нам нравится быть уникальными, особенными и отличать от других.

Приключение, которое позволит тебе стать собой

Что бы ни говорили люди, стать собой не так просто. На нас сильно давят ожидания нашей семьи, общества, коллег и друзей.

Нас просят быть хорошими детьми и родителями и эффективными работниками.

Часто мы попадаем в такие ситуации, когда мы делаем то, что нам совсем не нравится и абсолютно не сочетается с нашими ценностями.

Чтобы стать самими собой, нам нужно преодолеть множество препятствий. Не воспринимай это как что-то плохое.

Точно знать и делать, что мы хотим и чего не хотим, значит давать другим людям возможность намного лучше относиться к тебе, потому что они понимают, кто ты есть.

Не у всех людей достаточно хороший вкус, чтобы ты им понравилась

Если ты кому-то не нравишься, это не конец света.

Тот, кто тратит время на то, чтобы понравиться другим, отдаляется от себя и наносит вред своей самооценке и собственной индивидуальности.

Если у кого-то слишком плохой вкус, чтобы по достоинству оценить твой характер, прекрасный смех, чувство юмора и страсть к жизни, не беспокойся.

Если кто-то изображает гримасу отвращения, когда видит тебя, вспомни о десятках людей, которые любят тебя, не могут без тебя жить и считают тебя уникальной.

Поэтому не стесняйся и наслаждайся каждым днем приключения, которое ты проживаешь наедине с собой.опубликовано econet

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