Как отделаться от инфантильного человека

У большинства из нас не было инициации, когда мы осознанно прощались с ролью розового младенца и раз и навсегда принимали на себя мужество и ответственность быть взрослым человеком.

Многие люди в глубине души больше всего желают, чтобы окружающие относились к ним, как к маленьким детям: их промахи и ошибки воспринимали как детскую шалость и, в худшем случае могли ласково пожурить, а в лучшем - вообще не заметить, что кто-то рядом сделал немыслимую х..фигню; а к их малейшим позитивным изменениям относились как к величайшим подвигам героев всех времен. Однако, именно такое отношение к людям, родительское умилительное снисхождение, есть самое неуважительное отношение к человеку и потенциалу его духа.

В головах большинства людей: безответственность и распущенность



У большинства из нас не было инициации , когда мы осознанно прощались с ролью розового младенца и раз и навсегда принимали на себя мужество и ответственность быть взрослым человеком, и одни из нас носят тоску и боль бесконечного сожаления об утраченной беззаботности и жажды вечной материнской любви, а другие изо всех сил делают вид, что детство не кончилось.

Любовь психологического младенца - это "я хочу тебя жрать, ты очень вкусный, ты мне очень нравишься". И если вы сопротивляетесь, то он очень сильно удивляется: "Как??! Ты же мне нравишься! Как ТЕБЕ может не нравится то, что ты мне нравишься? Разве тебе не нужна МОЯ любовь? КАК?"



То, что он вас жрет, для него не очевидно, поскольку для него существуют только его потребности: ему вкусно - значит все должны радоваться, что ему вкусно. То есть, когда это грудничок - это естественно для его возраста, а вот когда 30-40 летние мужчины и женщины - это задержка психического развития.



Три работающих способа отделаться от человека, который вас пытается употребить:

1. Сообщить ему, что вы глупы, некомпетентны, бессильны и бесполезны для него. То есть, несъедобны.

2. Завалить его своей пользой, чтобы его вырвало - быстро, объёмно, активно. Отравится - больше никогда не захочет обращаться к вам за помощью.

3. Не отвечать на сообщения и звонки, не вступать ни в какие отношения с ним или диалоги.



Очень многие люди, не умеющие определять собственные потребности и ЯСНО их обозначать для других, склонны обвинять других в том, что их подавляют и заставляют жить по их правилам. И это основные признаки, по которым можно определить инфантильного человека - он НЕ ЗНАЕТ себя и ОБВИНЯЕТ в этом других. Тогда другие для него - злобные тираны, а он - жертва.



Психологические дети мастурбируют на свои потребности и чувства: "Ах, у меня чувства, и вы все должны об этом знать!"

Если они немного подрастают, они обучаются понимать, что у других точно такая же свобода есть, и что для того, чтобы их чувства учитывали, им придется учитывать чувства других. Но, поскольку им эта мысль всё еще трудна для переваривания, они начинают торговаться "сначала ты мне уступи, а потом, так и быть, я тебе", и контролировать, чтобы не дай бог партнёр не позволил себе выйти за рамки этого контракта ни на миллиметр. То есть, детский сад продолжается.



Если им всё-таки удаётся повзрослеть, они начинают понимать, что их чувства - это исключительно их личное дело, и они не предназначены для использования их в манипуляциях окружающим миром. Их назначение - ориентация в мире, а не воздействие на мир.

И тогда придется выбирать другой способ взаимодействовать с людьми - поступать с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними самими; быстро разбираться в том, доступна ли другому такая организация отношений, как сотрудничество, и делать вывод, продолжать ли контакт; самому принимать решение отказаться от контакта, если он не питателен, а не вынуждать другого себя отвергать; самому справляться со своими эмоциями, а не вынуждать других себя приводить в чувство, то есть самому себя регулировать; и многое другое.



У меня две причины не любить инфантильных людей.

Во-первых, мне неприятно, что они отнимают время у тех, кто занят делом. Когда это свои собственные дети в детском возрасте - это одно, а когда это недоразвитые взрослые - это совсем другое. И если даже собственные дети могут сильно утомить, то что говорить о чужих взрослых.

Во-вторых, мне человечество как вид жальче, чем отдельных людей, потому что если эра инфантилизма продолжится еще хоть сколько-нибудь мало лет, мы погубим климат на этой планете и друг друга. У нас очень ясный дедлайн по экологии - Гольфстрим уже разрушен, Арктика растаяла, а мы занимаемся выяснением своих самооценок на международном уровне, и кто чего больше достоин, убивая себя и планету. И этот международный кризис отражает то, что происходит в головах большинства людей: безответственность и распущенность.

У меня есть дочь, и если моя жизнь уже наполовину почти прожита по стандартным меркам, то ей еще жить, и мне бы хотелось, чтобы она и ее будущие дети смогли на этой планете жить хорошо. Поэтому мне не все равно, кто их окружает и не все равно, что происходит с планетой. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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