«Ведь если ТЫ будешь чувствовать себя и делать то, что хочется ТЕБЕ, то ТЫ перестанешь делать то, что нужно МНЕ», - это неосознаваемая мысль родителя (а иногда и осознаваемая). И с этой мысли начинается компания родителя по отвращению ребенка от самого себя.

Неудобная истина для других людей!

«Ведь если ТЫ будешь чувствовать себя и делать то, что хочется ТЕБЕ, то ТЫ перестанешь делать то, что нужно МНЕ», - это неосознаваемая мысль родителя (а иногда и осознаваемая).

И с этой мысли начинается компания родителя по отвращению ребенка от самого себя.

Родитель включает:

СТРАХ: «Не иди туда, там опасно» - и это убивает интерес ребенка и исследовательское отношение к миру. Но зато привязывает ребенка к себе, делая его боящимся и беспомощным.

ЗЛОСТЬ: «Ах ты лентяй, опять ничего не делаешь, сейчас по жопе получишь!» - и ребенок отключается от своего процесса отдыха. Так родитель отыгрывает свою злость (на себя, на жизнь в целом) и создает послушного ребенка, который делает то, что удобно.

ВИНУ: «Я так старалась, а ты снова безобразничаешь» - убивает в ребенке радость, спонтанность. И делает его должным и обязанным себе.

СТЫД: «Как не стыдно своими игрушками не делиться!» - и убивает в ребенке ощущение своих границ, умение отстаивать свое. Зато родитель выигрывает красивое лицо перед остальными взрослыми.

Ребенка отключают от самого себя с помощью манипуляций на вине, стыде, злости и страхе.

Это делают родители. Не потому что плохие, а потому что их самих так воспитывали. А их родителей тоже. И так по цепочке.

Какой выход?

Снова начать себя чувствовать.

Но начать чувствовать себя страшно. Ведь это значит выбирать себя вместо удобства (ожиданий, интересов, нужд) другого.

«Кто важнее - я или другой?»

Таков вывод ребенка: «Если я выберу себя, то другой меня покинет!» А для ребенка покидание родителем = смерть.

Так поступали родители. Они ради своего удобства делали ребенка виноватым за то, что тот хотел играть или боялся чего-то. И тогда ребенок научился отрицать свои желания и переживания, чтобы стать удобным родителю. Цепочка отвержения себя ради сохранения контакта запущена.

Но эту цепочку можно прервать.

Как?

Видеть эгоизм людей, которые хотят, чтобы мы делали то, что удобно им. Которые отвергают наши чувства. Особенно важно обращать внимание на тех, кто делает нас виноватыми или ожидает наших изменений/достижений.

Ну их, этих виноватящих и ожидающих!

Выходя из контакта с такими людьми мы ничего не теряем. А лишь приобретаем себя. Найдутся другие — понимающие и принимающие нас. Такие люди называются истинными друзьями.

Что я чувствую и чего я хочу — это истина!

«И пусть весь мир подождет», как говорится в рекламе.опубликовано econet

Автор: Светлана Захарова

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