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Суп, который не повредит вашей фигуре

Источник: Econet 20 января 2025 6132
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Этот суп понравится женщинам, которые берегут фигуру, но не хотят морить себя голодом, ведь он сытный, но низкокалорийный. Его оценят те, кто придерживаются здорового питания – овощной состав супа богат витаминами, а минимальная термическая обработка и отсутствие искусственных добавок позволяют употреблять этот суп в детском и диетическом питании

Суп, который не повредит вашей фигуре

Необычайно легкий суп с цветной капустой

Сложно найти более легкое, полезное для здоровья, простое в приготовлении блюдо, чем суп из цветной капусты.

Этот суп понравится женщинам, которые берегут фигуру, но не хотят морить себя голодом, ведь он сытный, но низкокалорийный. Его оценят те, кто придерживаются здорового питания – овощной состав супа богат витаминами, а минимальная термическая обработка и отсутствие искусственных добавок позволяют употреблять этот суп в детском и диетическом питании.

Ингредиенты:

  • 300 г. цветной капусты
  • 3 л. воды
  • 2 зубчика чеснока
  • по вкусу сушеный базилик
  • 3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 помидор

Суп, который не повредит вашей фигуре

Приготовление:

1. В кипящую воду кладем порезанную картошку. Режем морковь (или трем на крупной терке), капусту разбираем на соцветия, добавляем в кастрюлю.

2. Через 5 минут добавляем нарезанные мелкими кубиками помидоры, измельченный лук и чеснок. Варим еще около 10 минут.

3. При подаче посыпаем базиликом.

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Источник: https://econet.ua/

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суп базилик цветная капуста еда рецепты похудение

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