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Простые лайфхаки по ИЗБАВЛЕНИЮ от ГОРДЫНИ

Источник: 5sfer.com 14 апреля 2023 5732
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Темной стороной гордыни есть попадание в иллюзию, в которой человек отделяет себя от мира и даже противопоставляет себя ему.

Простые лайфхаки по ИЗБАВЛЕНИЮ от ГОРДЫНИ

И больше никакой гордыни!

Гордыня – это чувство своей ценности и уникальности, которое возникает на почве возвышения над другими. Это переразвитое ЭГО порождает высокомерие, презрение, осуждение, желание унизить.

Причина чувства собственной важности или гордыни (она же высокомерие, она же тщеславие) проста и сложна одновременно. Исследования Адлера доказали, что человеком движет врожденный комплекс неполноценности. Именно во врожденном комплексе неполноценности лежит основа для возникновения последующей гордыни.

С этой точки зрения, гордыня выступает «психологическими костылями», которые помогают человеку поддерживать собственное самоуважение.

Большое ЭГО приближает нас к состоянию Творца, в котором мы можем максимально реализовать свой потенциал, это ее светлая сторона.

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Темной стороной ЭГО есть попадание в иллюзию, в которой человек отделяет себя от мира и даже противопоставляет себя ему.

Наличие "воспаленной" гордыни можно узнать по признакам:

  • Желание всегда и во всем быть правым
  • Желание всегда побеждать
  • Желание поступать исключительно из своих интересов
  • Желание нести ответственность за поступки и судьбы других
  • Непринятие любых советов
  • Если оказать помощь, то «свысока»
  • Желание давать советы, когда не просят
  • Категоричность в своих высказываниях и суждениях
  • Неспособность искренне благодарить других людей.

В результате гордыни у нас может появляться большая коллекция обид и разочарования в людях. Такой человек чувствует внутреннее напряжение в общении с другими людьми и регулярно попадает в конфликты.

Простые лайфхаки по ИЗБАВЛЕНИЮ от ГОРДЫНИ

Технология управления гордыней

Способ №1. Выполняйте «грязную» работу.

Работа, которую вы считаете ниже своего достоинства. Это очень хорошо «заземляет» чувство собственной важности.

Способ №2. Мысленные поклоны.

Встречаясь с человеком, мысленно кланяйтесь ему. Поклоны издревле были ритуалами почтения другого на фоне приуменьшения своей значимости.

Способ №3. Максимальное внимание к говорящему. 

Сначала старайтесь понять, а потом быть понятым. Молча слушайте говорящего и не отвечайте сразу. Старайтесь вникнуть в смысл каждого слова.

Способ №4. Принятие других людей.

Другие люди не обязаны быть такими, как вы хотите. Принимайте людей со всеми их особенностями, даже если вам что-то не нравится.

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Способ №5. Каждый день благодарите!

Даже самое минимальное действие, направленное по отношению к вам, встречайте с благодарностью, идущей от самого сердца.

Каждое утро выбирайте один из этих методов и практикуйте его на протяжении дня. Простые по своей сути методы, глубокие и действенные по содержанию. Результаты будут появляться в виде позитивных эмоций: вдохновения и благодарности, радости и удовлетворения.

И больше никакой гордыни! опубликовано econet

Автор Дэн Дубравин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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гордыня комплекс неполноценности благодарность психология характер

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