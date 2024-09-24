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Греческий суп авголемоно

Источник: kitchenmag.ru 24 сентября 2024 6236
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Этот рецепт - вариация на тему греческого супа авголемоно. Кроме традиционных яиц, риса и лимонного сока, мы добавили шпинат, который делает суп более густым и полезным.

Греческий суп авголемоно

Суп из шпината с рисом

Этот рецепт - вариация на тему греческого супа авголемоно. Кроме традиционных яиц, риса и лимонного сока, мы добавили шпинат, который делает суп более густым и полезным.

Ингредиенты:

  • Оливковое масло - 2 ст. л.
  • Чеснок - 4 зубчика
  • Луковица - 1 шт.
  • Замороженный шпинат - 400 г
  • Длиннозерный рис - 1 1/2 чашки
  • Бульон овощной - 8 чашек
  • Яйца - 4 шт.
  • Сок 3-х лимонов
  • Петрушка - для подачи
  • Пармезан - для подачи
  • Соль - по вкусу

Греческий суп авголемоно

Как приготовить:

1. Шпинат заранее положите в дуршлаг над миской и разморозьте.

2. Раздавите и мелко порежьте чеснок. Мелко порежьте лук.

3. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле с толстым дном. Потомите лук и чеснок до мягкости и прозрачности. Увеличьте огонь и положите шпинат и рис. Прогрейте и добавьте бульон.

4. Дайте вскипеть, а потом уменьшите огонь, накройте и дайте рису свариться. Выключите огонь, откройте крышку, чтобы суп начал остывать.

5. Сильно взбейте яйца, лучше миксером. Потом вбейте лимонный сок. Взбейте так, чтобы смесь была плотной, бледно-желтой и кремообразной.

6. Возьмите пол-половника супа, дайте немного остыть и медленно влейте в яичную смесь, не переставая взбивать. Возьмите еще два половника супа и сделайте то же самое.

7. Теперь яичную смесь медленно и аккуратно вылейте в суп, интенсивно мешая. Поставьте кастрюлю на самую маленькую конфорку на маленький огонь (суп не должен закипать). Посолите и поварите еще немного, чтобы суп загустел, не переставая мешать.

8. Немедленно подайте, украсив мелко резанной петрушкой и тертым сыром.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

Автор: Александра Смышляева

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Источник: https://econet.ua/

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