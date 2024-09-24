Греческий суп авголемоно

Этот рецепт - вариация на тему греческого супа авголемоно. Кроме традиционных яиц, риса и лимонного сока, мы добавили шпинат, который делает суп более густым и полезным.
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Шпинат заранее положите в дуршлаг над миской и разморозьте.
2. Раздавите и мелко порежьте чеснок. Мелко порежьте лук.
3. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле с толстым дном. Потомите лук и чеснок до мягкости и прозрачности. Увеличьте огонь и положите шпинат и рис. Прогрейте и добавьте бульон.
4. Дайте вскипеть, а потом уменьшите огонь, накройте и дайте рису свариться. Выключите огонь, откройте крышку, чтобы суп начал остывать.
5. Сильно взбейте яйца, лучше миксером. Потом вбейте лимонный сок. Взбейте так, чтобы смесь была плотной, бледно-желтой и кремообразной.
6. Возьмите пол-половника супа, дайте немного остыть и медленно влейте в яичную смесь, не переставая взбивать. Возьмите еще два половника супа и сделайте то же самое.
7. Теперь яичную смесь медленно и аккуратно вылейте в суп, интенсивно мешая. Поставьте кастрюлю на самую маленькую конфорку на маленький огонь (суп не должен закипать). Посолите и поварите еще немного, чтобы суп загустел, не переставая мешать.
8. Немедленно подайте, украсив мелко резанной петрушкой и тертым сыром.
Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet
Автор: Александра Смышляева
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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