Греческий суп авголемоно

Как приготовить:

1. Шпинат заранее положите в дуршлаг над миской и разморозьте.

2. Раздавите и мелко порежьте чеснок. Мелко порежьте лук.

3. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле с толстым дном. Потомите лук и чеснок до мягкости и прозрачности. Увеличьте огонь и положите шпинат и рис. Прогрейте и добавьте бульон.

4. Дайте вскипеть, а потом уменьшите огонь, накройте и дайте рису свариться. Выключите огонь, откройте крышку, чтобы суп начал остывать.

5. Сильно взбейте яйца, лучше миксером. Потом вбейте лимонный сок. Взбейте так, чтобы смесь была плотной, бледно-желтой и кремообразной.

6. Возьмите пол-половника супа, дайте немного остыть и медленно влейте в яичную смесь, не переставая взбивать. Возьмите еще два половника супа и сделайте то же самое.

7. Теперь яичную смесь медленно и аккуратно вылейте в суп, интенсивно мешая. Поставьте кастрюлю на самую маленькую конфорку на маленький огонь (суп не должен закипать). Посолите и поварите еще немного, чтобы суп загустел, не переставая мешать.

8. Немедленно подайте, украсив мелко резанной петрушкой и тертым сыром.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

Автор: Александра Смышляева

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