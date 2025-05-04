Капрезе с печеным перцем

ригинальный вариант итальянской закуски "капрезе" - с печеным болгарским перцем.

Закуску "Капрезе" знают все. Трио помидоров, базилика и моцареллы завоевало своей яркой комбинацией вкусов весь мир.

Предлагаем рецепт оригинального варианта "капрезе" - с печеным болгарским перцем.

Ингридиенты:

болгарский перец - 1 шт;

сыр моцарелла - 125гр;

бальзамический уксус;

оливковое масло;

свежий базилик.

Приготовление:

1. Запекаем болгарский перец в духовке. Сразу же после духовки перец помещаем в полиэтиленовый пакет минут на 10, для того чтобы перец потом легко почистился.

2. Моцареллу достаем из рассола, слегка обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на пластинки толщиной 1-1,5 см.

3. Перец достаем из пакета, его разрезаем, достаем плодоножку и очищаем от кожицы. Нарезаем на полоски 1,5см и сворачиваем эти полоски в розочки, скрепляя каждую розочку при помощи зубочистки.

4. По желанию, перец сбрызгиваем бальзамическим уксусом.

5. Розочки из печеного перца раскладываем на ломтики моцареллы, сбрызгиваем все оливковым маслом, украшаем свежим базиликом и подаем к столу!

Готовьте с любовью!econet

Автор: Ирина Хлебникова

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