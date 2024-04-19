Почему младенцы не любят засыпать

Плач младенца для родительских ушей – это практически невыносимое страдание, всем знаком этот пронзительный звук, который хочется прекратить во что бы то ни стало и чего бы это не стоило.

Больше всего младенец ценит близость мамы

Молодые родители возвращаются домой из роддома со своим новоиспеченным сокровищем. Там их, скорее всего, ждет бабушка или/и другие близкие члены семьи. Если это не так, то молодые мама и папа останутся наедине со своим сыном или дочкой. У этого есть свои положительные и отрицательные стороны, но, несмотря ни на какие обстоятельства, и неумолимо-неизбежно у них возникнет чувство неуверенности в своих молодых родительских силах и способностях, тревога и всевозможные страхи: на любой вкус и цвет.

Плач младенца для родительских (да и в целом взрослых) ушей – это практически невыносимое страдание, всем знаком этот пронзительный звук, который хочется прекратить во что бы то ни стало и чего бы это не стоило. Помимо боли плач интерпретируется взрослыми субъектами как отчаяние и боль.

Тревога провоцирует путаницу в мыслях и действиях и отнимает у заботящихся о ребенке всякую способность принимать правильные решения и действовать адекватно.

Новоиспеченные родители забывают (или не успевают об этом задуматься), что плач – это единственная вокальная манифестация младенца, которой он располагает на момент рождения и еще в течение некоторого времени после этого ключевого события в своей жизни.

К несчастью, значение плача для взрослых почему-то всегда негативно, мы оцениваем его как выражение того или иного рода недомогания. Ребенок плачет для того, чтобы осуществить разрядку напряжения, вызванного голодом, холодом, жарой, болью, неудобной одеждой и т.д. А иногда плачет просто потому, что у него плохое настроение или он не хочет спать. Это, кстати, классическая жалоба родителей: дети становятся невыносимыми, когда хотят спать. Почему это происходит?

Изначально ребенок спит большую часть своего времени и просыпается только тогда, когда он голоден или его что-то беспокоит. Представьте себе, взрослые, если бы мы вынуждены были просыпаться только тогда, когда бы нас что-то беспокоило или у нас что-то болело, или от сильного чувства голода, как бы вы воспринимали окружающий вас мир в эти моменты? Скорее всего, как что-то плохое и даже, в какой-то степени, враждебное.

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Связь с миром в начале жизни ребенка происходит исключительно через неприятные ощущения, которые смягчаются путем устранения их заботливым взрослым и достижения удовлетворения. После чего младенец вновь немедленно засыпает.

Любой нормальный человек при таком раскладе дел не желал бы просыпаться вообще никогда.

У младенца этот феномен имеет место в связи с тем, что на переваривание пищи он должен затрачивать огромное количество энергии, а другие функции еще не развиты. По мере роста ребенка энергии у него становится все больше и больше, и он начинает пребывать в бодрствующем состоянии после принятия пищи каждый раз более длительные промежутки времени. Возникает восприятие удовлетворения так же и в этом состоянии, а не только во время сна, и ребенок наконец-то хочет продолжать бодрствовать вместо немедленного засыпания: он смотрит на маму, улыбается ей, трогает ее ручками и играет. Это то, что больше всего ценит младенец – близость мамы, так как уже знает, откуда приходит удовлетворение.

То есть, дети не хотят засыпать потому, что помнят, что то, что их заставляло просыпаться, было что-то неприятное: голод, холод, жара, грязный подгузник, колики и т.д. Оставаясь в бодрствующем состоянии, ребенок продлевает состояние удовлетворения, пытаясь избежать таким образом всего того неприятного, что его разбудит.

Желание спать вызывает у ребенка плохое настроение.

Но вернемся к плачу. Мы уже сказали, что ребенок плачет, так как ему необходимо разряжать напряжение, которое вызывают болезненные ощущения. И не существует матери, которая бы чувствовала себя хорошо, когда ее ребенку плохо или больно. Детишки очень быстро схватывают, что реакцией родителей является избавление ребенка от неудовольствия. С этого момента плач является средством коммуникации.

Младенец начинает понимать, что в какой-то мере он может управлять поведением матери.

Почему ребенок хочет управлять поведением своей матери? Зачем ему это нужно?

Ребенку это нужно для того, чтобы получать удовлетворение в безусловной форме: еда должна поступать немедленно, он должен постоянно находиться в тесном контакте с телом матери, и она не должна заниматься никакими другими делами — только им, ненаглядным. опубликовано econet

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