Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Если отношения не получаются - просто Вы закрыты

Если отношения не получаются - просто Вы закрыты

Источник: facebook.com 20 октября 2023 7064
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Закрытость - это состояние, в котором хочется брать, а не давать. И если Вам кажется, что Вы даёте, а Вас отвергают и не берут, то Вы не даёте, а требуете, чтобы Вам дали признание и значимость.

Если отношения не получаются - просто Вы закрыты

Каждый раз, когда отношения в любой форме - от денежных до любовных и семейных - у Вас не идут, признайте, что Вы закрыты.

Если отношения не получаются - просто Вы закрыты!

Закрытость - это состояние, в котором хочется брать, а не давать. И если Вам кажется, что Вы даёте, а Вас отвергают и не берут, то Вы не даёте, а требуете, чтобы Вам дали признание и значимость.

Давать - это понимать, в чем нуждаются. 

Давать - это уважать чужие границы.

Давать - это защищенность в своих личных границах и отсутствие жертвы, жалеющей себя.

Давать - это сопереживать другому в его путешествии в текущем отрезке жизни.

Давать - это значит влиять. Влиять - это вызывать у других желание брать и следовать Вашему пути.

Если отношения не получаются - просто Вы закрыты

Откройтесь сами и возьмите то, что Вам хотят дать. Слейтесь, примите, наполнитесь и поймёте, чего ищет душа человека. Откроется понимание и видение. Уважая его границы, помогите ему увидеть его путь. Верьте в его успех. Остальное он сделает сам.

Давать безжалостно и безупречно... Разве не этому учит пример Бога? Невидимый Свидетель нашей жизни, ведущий через лабиринт эгоизма к своему уровню отдачи. опубликовано econet

©Марк Ифраимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь брать давать отношения марк ифраимов

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Пока мы думаем, как убить время, время убивает нас. Альфонс Алле
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.