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Магрибский суп для желающих сбросить пару-тройку килограмм

Источник: prismamarket.ru 16 ноября 2024 6892
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Томатный суп не только вкусен, это одно из главных блюд для желающих похудеть, поскольку в нем очень мало калорий.

Магрибский суп для желающих сбросить пару-тройку килограмм

Томатный суп

Томатный суп не только вкусен, это одно из главных блюд для желающих похудеть, поскольку в нем очень мало калорий.

Магрибский томатный суп придется по вкусу любителям арабской кухни. Помимо куриного бульона и томатов в нем присутствуют восточные специи, придающие блюду пикантность.

Ингредиенты:

  • Помидоры - 1 кг
  • Красный лук - 1 головка
  • Куриный бульон - 1 л
  • Мед - 2 ч.л.
  • Лимон - 1 шт.
  • Имбирь - 20 г
  • Тмин - 1/4 ч.л.
  • Корица - 1/4 ч.л.
  • Петрушка - 50 г
  • Кинза - 50 г
  • Масло оливковое - 50 мл
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Магрибский суп для желающих сбросить пару-тройку килограмм

Способ приготовления:

1. Мелко нарубленный лук обжарить в глубоком сотейнике на оливковом масле с тертым имбирем, молотой корицей, семенами тмина (или зиры). Обжаривать до сильного запаха жареного лука и специй, но не пережечь.

2. Помидоры мелко нарезать (можно избавиться предварительно от кожицы и семян) и добавить к луку.

3. Туда же влить куриный бульон, заправить содержимое сотейника медом, одной чайной ложкой рубленой петрушки, одной чайной ложкой рубленой кинзы, посолить, поперчить, ­довести все это до кипения, убавить огонь и томить едва булькающую гущу несколько минут, время от времени помешивая.

Магрибский суп для желающих сбросить пару-тройку килограмм

4. Снять суп и охладить его в раковине, наполненной водой и льдом.

5. После чего влить в суп столовую ложку лимонного сока, бросить остатки нарубленных петрушки и кинзы, перемешать и разлить по тарелкам, положив в каждую тонкий ломтик лимона или лайма.

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Источник: https://econet.ua/

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