Как дать понять мужчине, ЧТО вам НЕ нравится

Если женщине не нравится, то, что делает муж, разве можно молчать? Нет- это вредно. Во-первых, вы портите себе здоровье и становитесь «терпилой». А во-вторых, в один «прекрасный день» женщина способна превратиться в смерч и снести на своём пути даже собственную семью.

Ваша задача не «уничтожить врага», а жить с этим мужчиной «долго и счастливо»

...Ты никогда ничего нормально не можешь сделать!

...Сколько тебя посылаю в магазин, всегда что-то забываешь или покупаешь просроченное! На тебя никогда нельзя положиться! Всегда ходишь как потерянный!

...Тебе трудно позвонить и переспросить? Но от тебя же никогда не дождёшься ни звонка, ни смс!

...И сколько раз говорила тебе, клади носки в корзину, вечно бросаешь где попало! И вообще, ты живёшь, как свинья!

...Никогда не помоешь даже кружку за собой! Никакой от тебя помощи, всегда всё сама!...

Думаете, это мама отчитывает сына? Увы! Многие женщины позволяют себе такие нотации в сторону своих мужей.

Если углубиться в ситуацию и заглянуть в дом, где слышатся подобные высказывания, то, скорее всего, вы увидите утомленную женщину неопределённого возраста и мужчину, который либо слушает привычный поток обвинений, как радио, либо виновато посматривает на свою «сильную жену». Третий вариант, наиболее близкий к классическому «сильный, умный, независимый …», просто не попадает в такую ситуацию или при первом же «монологе в свою честь» навсегда исчезает из жизни этой женщины.

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Следующим этапом подобного сценария наступают слёзные жалобы всем, начиная от глухой бабушки в трамвае и кончая подъездным Барсиком с неизменным выводом «бабы нынче сильнее мужиков...»

Но существует и другой вариант отношений. Вы, наверняка, встречали пары, от которых исходит особое тепло. Сияющая женщина восхищенно смотрит на своего мужа, а муж везёт «свою жемчужину» в ресторан в честь 25-летия счастливой семейной жизни. Если спросить у такой женщины, как ей удалось сохранить любовь в отношениях, то она улыбнётся и шепнёт вам на ухо «…не критиковать».

Но позвольте, как же так! Если женщине не нравится, то, что он делает, разве можно молчать?

Молчать в подобных случаях действительно вредно. Во-первых, вы портите себе здоровье и становитесь «терпилой». А во-вторых, в один «прекрасный день» женщина способна превратиться в смерч и снести на своём пути не только табуретки, посуду и всё что лежит под рукой, но и собственную семью. Уцелевшие домашние, конечно, удивятся такой перемене, но скорее всего это уже будут только дети, а муж найдёт спасение «в погребе у мамы» или объятиях менее темпераментной женщины.

Значит «молчать и терпеть»- это не выход! Тогда КАК женщине сказать, что ей что-то не нравится и при этом не задеть мужское самолюбие?

Записывайте «секретный алгоритм»:

1. Хвалите.

Признайте то хорошее, что он для вас делает. Для того, чтобы у вас не возникало проблем с похвалой, приучите себя замечать даже самые незначительные приятные мелочи. Фиксируйте своё внимание на положительных поступках и действиях в ваш адрес.

2. Озвучьте, что не нравится.

ВАЖНО! Вы касаетесь ТОЛЬКО КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ. Категорически нельзя обобщать, использовать слова «ты всегда…», «ты никогда…». Вы не трогаете его личность, говорите «по делу». Описывайте поведение в данной ситуации, но не даёте ему характеристику от момента рождения до сегодняшнего дня.

3. Говорите о своих чувствах.

Начинаете говорить так: «Я чувствую…». Помните! Это касается конкретной ситуации. Вы рассказываете, какие чувства она у вас вызывает. Вам обидно…неприятно…грустно…неловко…тяжело…и т.д.

4. Предложите ваш вариант.

Говорите: «Давай ты будешь вместо (здесь вставляете, что вам не нравится)…» далее озвучиваете конкретное действие, более приемлемое для вас.

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5. Хвалите.

Еще раз даёте понять, что ничего не изменилось, он по-прежнему для вас самый лучший, любимый и родной. Можете озвучить его многочисленные достоинства и скрепить поцелуем.

В 1 и 5 пункте мы «поглаживаем самооценку» мужчины. Это сохраняет его «Эго», не ранит, не провоцирует «на защиту». Похвала оставляет мужчину «открытым» и позволяет ему услышать конкретную просьбу с вашей стороны. В пункте 2 и 4 мы комментируем ТОЛЬКО конкретное действие. Не воспитываем, не критикуем, а говорим о желательном для нас действии и чуть-чуть корректируем ситуацию.

Всегда помните, что ваша задача не «уничтожить врага», а жить с этим мужчиной «долго и счастливо». Ваши слова, просьбы, действия в первую очередь должны рождаться из любви к мужчине и к этим отношениям. опубликовано econet.ru

Автор Павел Колесов

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