9 признаков того, что у тебя невроз

Все валится из рук – на домашних орешь, на сотрудников шипишь, при взгляде на начальство дергается веко? Возможно, тебе просто надо выспаться и отдохнуть денек-другой. А может быть, дело зашло дальше, и у тебя самый настоящий невроз.

Признаки невроза

Все валится из рук – на домашних орешь, на сотрудников шипишь, при взгляде на начальство дергается веко? Возможно, тебе просто надо выспаться и отдохнуть денек-другой. А может быть, дело зашло дальше, и у тебя самый настоящий невроз.

Невроз – это такая штука, когда сил у организма не остается. От слова совсем. Настолько совсем, что ты ломаешься где-то внутри, но при этом зачем-то продолжаешь двигаться, как очень героический танцор на сломанной ноге. Обычно одного симптома мало, а вот нескольких из нашего списка уже достаточно, чтобы обеспокоиться. И нет, это не тот случай, когда «я подумаю об этом завтра» – хорошая идея.

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1. Раздражительность

Бывают дни, когда человека раздражает все. Бывают реально серьезные причины для раздражения. Но когда причиной становится буквально любое действие или обстоятельство, а дни дурного настроения идут один за другим, это уже очень нехороший звоночек.

И да, если, например, ты находишься в зоне военного конфликта – то есть, плохие дни действительно идут чередой и причины для злости объективно являются таковыми, это еще не значит, что невроза у тебя нет. Даже наоборот, для его появления у тебя очень благоприятные условия.

2. Странности с аппетитом

Он может исчезнуть совсем, но чаще, к сожалению, просто начинаются выкрутасы. Вдруг ловишь себя на том, что совсем не можешь есть сосисок, белого хлеба и зеленого горошка, или даже определенных видов продуктов – например, жирных или твердых.

Еще один вариант – ты вдруг обнаруживаешь, что ешь постоянно и притом буквально все. Говорят, особенно часто людей с депрессиями и неврозами тянет на сладкое. Начала питаться шоколадками? Тревожный звоночек.

3. Нарушения сна

То ты весь день ползаешь, как сонная муха, то считаешь до бесконечности овец и верблюдиков, а сон не идет и не идет. А уж если пришел, то ты окунаешься в него на несколько минут, наполовину просыпаешься и снова ныряешь. Но очень неглубоко. И встаешь не просто невыспавшейся, а со странной дрожью или слабостью в руках и ногах.

4. Жестокий сплин

Или, по другому, хандра. Не просто тоска, а тоска зеленая. Тошно, душно, каждое движение, каждый поступок – через не могу.

Очень похоже на депрессию, но, тем не менее, это не она. Во время депрессии хандра не ужасает, а вот во время невроза очень хочется что-то с ней сделать, чтобы как-то, наконец, взбодриться. Или чтоб оно само вокруг все взбодрилось. У-у-у, тленота.

5. Внезапная плаксивость

Никогда ты не была нытиком. А тут вдруг увидела кошечку возле дороги и зарыдала: она же, наверное, машиной сбитая. Кошечка испугалась, встала и убежала от тебя? Ничего, ты птичку найдешь, тоже крайне несчастную. А еще пролитый чай – очень печально, картинка на холодильнике – до слез трогательно, шкаф стоит такой одинокий – обнять и плакать.

В особо запущенных случаях ты нарочно станешь искать щемящие фильмы и трогательные книги, чтобы обосновать жгучее желание поплакать высотой искусства.

6. Моментальная усталость

Еще не начала работать, а уже устала. А уж если начала – так почти сразу же устала смертельно. Утомляет все. Даже то, чем тебе предлагают заняться, чтобы отвлечься и отдохнуть. Пожалуй, от таких занятий ты особенно устаешь.

Даже не надейся, это не просто лень. Взять себя в руки не поможет. Ты и так ходишь вся в руки взятая, дальше уже некогда. Ведь чувствуешь? Просто тебе маленькая правильная девочка внутри строгим голосом говорит, что неправильно чувствуешь. Но она не всегда права.

7. Странная тревожность

Тебя преследуют дурные предчувствия и страхи. Причем боишься ты обычно того, что происходит очень редко, на самом деле далеко не всегда смертельно или от тебя не зависит.

Невероятно боишься опрокинуть чай на начальницу, проходя мимо. С ума сходишь от того, что, может быть, начнется землетрясение. Почти уверена, что забыла выключить утюг и теперь пожаром спалило половину подъезда. Просыпаешься ночью от озарения, что завтра тебя уволят или заболеет кто-то из родных.

Иногда страх даже не обретает конкретную форму. Ты просто чувствуешь его ни с того, ни с сего. Со всеми его физиологическими проявлениями: учащенным сердцебиением, удушьем, потливостью, дрожью конечностей. И настигать он тебя любит в самый неподходящий момент. Знакомо? Ой-ой-ой, плохие новости.

8. Нестабильная самооценка

Короткий всплеск уверенности в своих силах заставляет тебя взяться за задание или согласиться пойти с друзьями в кафе. Но уже спустя короткое время тебя накрывает.

Ты понимаешь, что ничего не можешь и не умеешь, и это вот-вот раскроется. Что друзьям своим ты никак не можешь быть интересна и только позориться будешь. Ложечки ронять и мямлить всякую чушь. А когда тебя накроет беспричинным страхом в их присутствии, они окатят тебя презрением. Именно так.

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9. Тики и мелкие движения

Ты думала, что тик – это когда веко дергается? А то, что у тебя с шеей происходит или под коленочкой – это… ну, другое что-то?

Тик может выползти в самых неожиданных местах. Можно ходить и подергивать головой, как Борман в кино. Можно чувствовать, как подрагивает под мышкой или в икре, и никак не получается с этим справиться. Можно поймать себя на странном и коротком, постоянно повторяющемся движении плечом. Это все он, тик.

А еще ты обзавелась удивительно беспокойными пальцами. Им все время надо что-то перебирать, рвать, черкать и перечеркивать, заплетать и делать тысячу других мелких движений. Это твой организм пытается как-то справиться с тревожностью или раздражением.

Время от времени бывает, конечно, у всех. Ключевое, однако, условие – время от времени.

На самом деле, проявлений невроза куда больше. Чтобы расписать все, одной статьи нам бы не хватило, так что мы ограничились самыми популярными. Вопрос в том, что тебе делать, осознав, что ты невротик.

Прежде всего – найди возможность отдохнуть. На первый взгляд это не поможет. Симптомы даже усилятся. Но без отдыха ты сломаешься совсем. Чтобы обмануть невроз, избегай пассивного лежания на диване.

Чередуй отдых с работой и прогулками или занятиями спортом. Это поможет немного стабилизировать ситуацию.

Но главным рецептом остается самый нелюбимый в интернете: «Срочно к врачу». Мы очень надеемся, что ты им воспользуешься. Нужный тебе врач – в клинике неврозов. Да, так просто.опубликовано econet

Автор Лилит Мазикина

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