ЗАПРЕТНЫЙ набор слов для отношений

Сама по себе эта фраза "Давай разведемся!" очень заряжена и практически никогда не проходит мимо ушей другого, даже если он (другой, другая) этого стараются не замечать.

Отношения - это труд

Фразу часто слышу в семьях моих друзей, знакомых, родственников. Как правило, она формулируется следующим образом: тебе не нравится, как мы живем - тогда давай разведемся.

Что интересно, еще совсем недавно в своей семье мы с женой так же баловались данными репликами.

В принципе, с виду высказывание вроде бы логичное. Все просто: тебе со мной плохо, или мне с тобой невыносимо, или более крутой вариант – нам обоим вместе плохо. Так чего тянуть? На развод! То есть фактически на разрушение наших отношений. Такой суицид семьи.

Я прекрасно понимаю, что говорящий такие слова в большинстве своем хочет донести совсем другое.

Например, имеется огромное желание наладить совместную жизнь так, чтобы было хорошо, и желательно обоим. И поэтому слова о разводе являются чистой воды манипуляцией, что, как известно, уничтожает отношения.

Дело в том, что отношения - это труд. Причем не самый легкий и скорее даже не физически тяжелый, а именно морально, душевно, психологически. То есть надо работать, а не всегда хочется (или страшно, или еще что).

В большинстве своем, когда мы начинаем строить отношения, мы еще не знаем, во что ввязываемся. Со стороны, конечно, видели, причем наверняка решили, как это будет у вас, а как не будет. Но на практике все равно трудно. Просто каждые отношения уникальны, вот и идем как по минному полю, и так каждый день.

Что же происходит, когда мы произносим эту сакраментальную фразу: не нравится - разводись? Сама по себе эта фраза очень заряжена и практически никогда не проходит мимо ушей другого, даже если он (другой, другая) этого стараются не замечать. И тот, кто произносит эти слова, так же попадает под их влияние.

С точки зрения долгосрочных перспектив ваших отношений, данная фраза губительна. Произнесенная несколько десятков раз, она прочно оседает в мозгу. И тогда зачем стараться на перспективу, если развод?

Далее, зная, что можно развестись (я за то, чтобы такое право было у пары) часто хочется прибегнуть к этому способу решения сложной ситуации. Это как человек решает покончить с собой из-за неразрешимых с его точки зрения душевных проблем. Общество этому противится, человеческая жизнь ценится высоко.

А вот ценность жизни семьи гораздо ниже. Хотя, по моему убеждению, эти категории сопоставимы. Фактически подписываясь на развод, мы признаем, что умения выстраивать отношения нам не хватило, мы расписываемся в своей беспомощности и нежелании напрягаться.

Проще послать партнера, чем покинуть зону своего личного комфорта.

Бросая вашему партнеру реплику про развод, вы говорите ему о его ненужности для вас. Вы говорите о том, что готовы жить без него дальше. И эти слова о ненужности также оседают на подкорке вашего партнера. Хотя на самом деле в большинстве своем хотите сказать обратное – ты мне нужен, но я страдаю от нашего непонимания.

То есть, повторяя про развод в своей семье, вы фактически сами самостоятельно рубите сук, на котором сидите, приближая данный момент в ваших отношениях.

По этому поводу мое мнение такое: если вы хотите отношений, то упоминание о разводе в семье должно быть табуировано. На него нужно наложить табу, и точка.

Ищите способы строить ваши отношения. Их много, тысячи. Не получается самим, идите к специалистам – семейным психологам - и разбирайтесь там. Кто-то идет в церковь и там находит ответы на вопросы про свои отношения. Главное искать, а не бежать. Развод - это бегство. Вопрос не решен, и в следующих отношениях (если, конечно, решитесь) он обязательно всплывет.

Как-то так. Да здравствуют крепкие и здоровые семьи! опубликовано econet

Автор Сергей Петров

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