Помощь подсознанию: техника «Сундук»

Чтобы сон восстанавливался и помогал накопить энергию и силы для следующего дня, мозг должен быть свободным от эмоций и образов дня. В этом вам и поможет техника «Сундук».

Техника «Сундук»

Эту технику можно выполнять сидя или лёжа. Особенно полезно выполнять её перед сном. Сон – это состояние покоя и расслабления, во время которого происходит самовосстановление и накопление энергии - сил для следующего дня. В течение дня люди могут накапливать, как положительные эмоции и образы, так и отрицательные. Чтобы сон был эффективным восстановлением энергии, мозг должен быть свободным от негативных образов и воспоминаний, как раз в этом вам и поможет техника «Сундук».

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1. Сделайте три глубоких вдоха и медленных выдоха. Представьте на полу рядом с вами стоящий сундук, он должен быть адекватных размеров, иметь ручки-ушки по бокам, накладывающуюся щеколду на петлю, в которую вставлен замок. (смотри картинку-пример)

2. Мысленно достаньте ключ из кармана

3. Вставьте его в замок, поверните и откройте, снимите замок с петли.

4. Возьмитесь рукой за щеколду и…

5. Откройте крышку сундука.

6. Посмотрите внутрь, сундук должен быть пустым (если вы там, что-либо обнаружили избавьтесь от этого любым удобным для вас способом)

7. А теперь на расстоянии вытянутой руки перед собой представьте прозрачную сферу (шар)

8. Поместите в него ваши мысли-образы, мешающие вам спокойно заснуть, они могут быть в виде картинок или фотографий, отображающих ваш сегодняшний день пошагово, или отдельные, самые запоминающиеся эпизоды уходящего дня.

Пример:

Первая картинка – «еду в автобусе – мне нахамила кондуктор»

Вторая картинка – «пришла на рабочее место – испортила документ…, перед глазами мелькало гневное лицо начальника…., разбила любимую чашку…»

Третья картинка – «уставшая еду домой»

Четвёртая картинка – «дома – сожгла котлеты на сковородке» и т.д. картинок может быть много.

То есть, помещайте туда все негативные моменты дня - те, от которых на душе плохо.

Если тяжело что-то представлять, можно подобрать сфере цветовую гамму, соответствующую вашему состоянию от прожитого дня. Например, если день был очень энергетически негативным, то и сфера может быть серо-черных тонов с коричневыми вкраплениями и красной полосой. Доверьтесь своему подсознанию, оно выдаст вам именно те цвета, которые будут соответствовать всей тяжести вашего дня.

9. Поместите заполненную сферу в открытый, рядом стоящий сундук.

10. Быстро его закройте, повторяя всё в обратном порядке: щеколда одевается на петлю, в петлю вставляется замок, в замок вставляется ключ поворачиваете его закрывая замок, вынимаете и кладёте его в карман.

11. И последнее, что нужно будет сделать – это избавиться от сундука любым удобным для вас способом!

НО! Постарайтесь избавиться от него так, чтобы и «следа» от него не осталось! Если сожгли, то закапайте пепел в землю, если сбросили с обрыва в море, то посмотрите, как его захлёстывает волной, и он растворяется в морской бездне. Доверьтесь своему подсознанию оно сделает наилучший выбор! Кстати, от ключа можно тоже избавиться.

Таким образом, вы говорите своему подсознанию «Всё, родное моё, можем отдыхать спокойно!» А в продолжение, для более здорового сна, можно проделать технику «Счёт 1-5-1»

Зачастую заснуть могут не давать и позитивные мысли, техника работает и в этом случае, только от сундука можно не избавляться, а утром открыть его и зарядится позитивными воспоминаниями и чувствами, от прошедших накануне событий!

Всего вам доброго и позитивного! Будьте в ладу с собой и миром! опубликовано econet.ru

Автор: Ольга Рудакова

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