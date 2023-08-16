Как убить депрессию в зародыше

С приближением осени приближается вероятность сезонных депрессий, вызванных сильнейшими ежедневными фрустрациями, социальными фобиями и переживаниями, связанными с интимной сферой. Мы попросили профессионального психолога дать читателям несколько полезных советов, которые помогут избежать осенней депрессии и ее последствий.

Как избежать осенней депрессии

С приближением осени приближается вероятность сезонных депрессий, вызванных сильнейшими ежедневными фрустрациями, социальными фобиями и переживаниями, связанными с интимной сферой. Мы попросили профессионального психолога дать читателям несколько полезных советов, которые помогут избежать осенней депрессии и ее последствий.

Болит душа = болит нога

Когда начинает першить в горле, подкрадывается головная боль или палец оказывается в двери, у современного цивилизованного человека наступает быстрая и совершенно правильная реакция: сначала убрать боль, потом, если причина боли неочевидна, найти и устранить ее.

Когда дело доходит до плохого настроения, переходящего в депрессию, наши действия, как правило, не столь своевременны и логичны. «Я просто устал», «все плохо, наверное, это карма», «Бог меня наказывает за то, что я наорала на ребенка», «просто люди вокруг тупые и злобные», «власти совсем с ума посходили, что уже говорить о нас, простых людях», «просто не мой день, нельзя же все время радоваться» и прочие глупые отмазки мешают поймать тот момент, когда депрессию можно легко предотвратить.

Вы же не думаете «сломал палец, ничего, по статистике человеку периодически положено что-то ломать, пусть себе висит» или «не буду я лечить ангину, авось не помру»? Душевная боль — такая же поломка организма, что и физическая.

Быть в плохом настроении — так же ненормально, как и страдать от ноющего зуба или прострелов в пояснице. Приглядывайтесь к своему настроению, как аллергик с подозрением присматривается к цветочкам. Вот эмоции начали глючить, но разум-то остался при вас. Дайте ему работать, и депрессия, как мигрень, будет предотвращена на стадии предвестников.

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Марафон параллельной реальности

Отлично, если вы не раб и в случае приближения депрессии имеете возможность бросить работу ради терапевтической активности. Есть два средства, которые помогают большинству людей переломить упаднические тенденции.

Первое адреналиновое — экстремальный аттракцион вроде гонок или картинга, если вы хорошо водите машину, если нет — посетите несколько самых страшных горок и быстрых каруселей в луна-парке, хорош также симулятор свободного падения в лифте. Второе средство основано на эффекте вытеснения «вашего» «я» другим, и лучше всего это работает на длинных ночных сеансах в кинотеатрах с огромным экраном и мощным звуком. В крайнем случае подойдет большой экран домашнего кинотеатра. С ноутбуком это не сработает, тут главное — воздействие на примитивном уровне количества света и звука. Не ошибитесь с фильмом: никакого артхауса, трагедий и драм! Лучше всего — супергеройская эпопея в трех частях, «Трансформеры», «Форсаж» или что-то максимально динамичное, без гениально выписанных страданий и с сильными героями. Если чувствуете себя в силах смеяться — идите на комедию, но разочарование в комедии может только ухудшить дело.

Депрессия сжимает мир до черной точки внутри человека, целыми днями бессильно лежащего под одеялом. Здесь мир врывается к вам в голову во всем великолепии событийного вихря, и работать начинают более низкие и прочные психические структуры, чем давшее крен супер-эго замученного горожанина.

Не давайте муке развиваться

Неудовлетворенность, страх и страдание появляются в результате работы мысли, которая сравнивает, дает характеристики и делает выводы. Нет оценки — нет боли.

Если вы идете по улице, видите снег и начинаете думать мысль «снег, много снега, он грязный, запачкаю сапоги, опять не убрали проклятые коммунальщики, чертова страна, чертова зима, когда я уже сдохну», то обрывайте ее сразу после «снег». Просто думайте «снег снег снег снег», никуда не отклоняясь.

Можно мычать внутри себя мелодию или по кругу повторять «Отче наш», главное не давать уму метаться в стороны и биться о стенки созданной им же клетки. Не бойтесь, в результате этих упражнений вы не отупеете. Это скорее похоже на уборку пустой комнаты, в то время как ваша обычная мысленная активность напоминает жонглирование мусором на душной кухне.

Скажите «нет» социальным поглаживаниям

Когда животному плохо, оно забивается в укромное место и там зализывает раны (или умирает). Ни один лев или кролик не выйдет на середину стаи, знаками показывая, как ему нехорошо без лапы и как хочется утешения. Его элементарно загрызут.

Трюизм «человек — животное социальное» не отменяет древней природной истины: слабых никто не любит. Все любят сильных, остроумных, быстрых, здоровых, успешных и так далее. Они вдохновляют, они олицетворяют ваше светлое будущее как результат мерзкого ежедневного шевеления.

Если вы выползли в соцсети поныть, помните: чем больше вы ноете, тем ниже падаете в рейтинге у здоровых вменяемых индивидов. У них вы вызываете только раздражение. Если вы ноете неостроумно (а остроумное нытье — уже не нытье настоящего депрессанта), завтра вас будут любить еще меньше (а ведь сегодня мы выяснили, что вас уже никто не любит). Ныть в обществе нельзя. Можно и нужно — просить конкретного совета для решения конкретной проблемы.

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Заведите черный дневник

Как мы выяснили выше, ныть в соцсетях нельзя, можно присесть на уши лучшему другу, подруге или маме, но это тоже подходит не всем. Мужчины и те женщины, которые считают себя самостоятельными, этого делать не любят. Хорошим выходом будет завести черный дневник, тот, в который вы будете изливать душу в самые тоскливые моменты, не заморачиваясь с формулировками.

Лучше всего, чтобы это был сайт (современный человек измучится царапать в тетрадке, к тому же есть риск, что ее найдут) и чтобы записи на сайте не были доступны никому, кроме вас (иначе это не изливание души, а демонстрация, танцы и проституирование эмоций).

Когда накатит, садитесь и строчите, не задумываясь о структурировании текста и не перечитывая его. Пишите, пока не отпустит, потом сохраняйтесь и закрывайте. Перечитывайте в моменты благости, куража и уверенности в себе, это поможет увидеть, как смешно со стороны выглядят вчерашние горести и какой вы скучный, жалкий и глупый в такие моменты. Хорошо, что вас никто не видел (см. пред. пункт).

Заведите домашнее животное

Люди, которых никто не любит (точнее, которые уверены, что их никто не любит) становятся диктаторами, учителями, вахтершами и воинами света. Чтобы с вами такого не произошло, держите дома одного или нескольких питомцев.

Если не хотите попасть в выставочное рабство, выбирайте друга не по породе и родословной — породистые звери часто выводятся по принципу внешности, а не характера — подберите брошенную дворнягу, возьмите у бабушки в переходе котенка. Мало кто в этой жизни требует так мало и отдает так много, как кошка или щенок. Если вы еще не готовы к таким серьезным отношениям с миром, заведите черепашку.

Доктор вашего тела

Если все внезапно плохо, может появиться ощущение холода, нежелание двигаться, апатия и мечта о коме. Это достаточно серьезные симптомы, которые часто появляются у циклотимиков. Чтобы не усугублять состояние до такого, когда вы зависли и не можете заставить себя сдвинуться с места посреди супермаркета (см. «Безумная депрессия со Стивеном Фраем»), ползите в горячую ванну, а потом к массажисту. Человеческие прикосновения вызывают образование веществ, которые дают ощущение покоя и облегчения.

Если вы живете один и редко близко общаетесь с людьми, у вас хронический недостаток такого рода веществ. В принципе, любая физическая нагрузка хороша, но если образ беговой дорожки вызывает у вас неконтролируемые рыдания, то хотя бы придумывайте себе квесты для быстрой целевой ходьбы по городу или запишитесь в бассейн, чтобы слабо шевелиться у бортика, разглядывая школьниц.

Список того, что любишь

Это может казаться странным, но человек в депрессии часто забывает обо всем, кроме самой депрессии, и купается в этом состоянии, не видя ничего больше. Радость жизни так далека от вас, что Байрон кажется резидентом Камеди-клаба.

Для этих случаев нужно иметь под рукой список вещей, которые когда-то, сто лет назад, в прошлой жизни, доставляли вам удовольствие. Приучите себя записывать в телефон, блокнот или на доску каждый раз, когда вы занимаетесь чем-то приятным. В отупляющей тоске, когда размышлять и вспоминать больно, этот список пригодится.

Помоги другому

Нет ничего по-настоящему нелогичного, есть лишь то, в чем не видите логику вы. Так и нет ничего по-настоящему альтруистичного: люди делают добро потому, что от этого хорошо прежде всего им.

Как справедливо отметил Виктор Олегович в своем последнем труде, достичь счастья замечательно помогает тема осчастливливания других людей. Ваше условное «я» мечется в дымке уныния, и кажется, что его ничего не способно обрадовать. Поэтому можно подойти с другой стороны и приблизиться к счастью другого человека, создав его.

Это похоже на пассивное курение. Это лежит в основе всех союзов, которые обсуждаются в выражениях «он же такой замечательный, умный, красивый и богатый, а она такое жуткое чмо». Бескорыстно добрым быть выгодно, и чтобы понять это, нужно побывать несчастным, то есть взрослым. Вот почему дети не любят делиться игрушками, а миллиардеры раздают свои состояния. Помимо того, осчастливить другого предполагает какие-то действия, а действия сами по себе уже означают, что вы на верном пути к выходу из хандры.опубликовано econet

Автор: Наталья Белоусова

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