Итальянский картофельный салат

Этот салат станет вашим любимым! Такой салат хорошо приготовить в выходной день, когда вся семья в сборе или взять с собой на пикник.
Этот салат станет вашим фаворитом! Можно добавить немного белого винного уксуса, чтобы усилить вкус, или фасоль, чтобы добавить немного белка. Такой салат хорошо приготовить в выходной день, когда вся семья в сборе или взять с собой на пикник.
Для этого рецепта лучше всего подойдет мелкий картофель. Он бывает разных сортов, форм и цветов; красный, розовый, фиолетовый и желтый. Попробуйте смешать их и у вас получится очень яркое и нарядное блюдо.
на 4 персоны:
Маринад:
Отварите картофель в подсоленной соленой воде в течение 20 минут. Дать остыть.
Смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой миске, отложить при приготовлении салата.
Соедините помидоры, стебли сельдерея, каперсы, лук, оливки и базилик в средней миске. Добавьте картофель и маринад и осторожно перемешайте. Подавайте на тарелках со свежим базиликом и черным перцем. Вы можете добавить малосольную семгу и ваш салат получит новое звучание! Экспериментируйте!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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