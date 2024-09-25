Итальянский картофельный салат

Этот салат станет вашим любимым! Такой салат хорошо приготовить в выходной день, когда вся семья в сборе или взять с собой на пикник.

Яркий салат из картофеля

Этот салат станет вашим фаворитом! Можно добавить немного белого винного уксуса, чтобы усилить вкус, или фасоль, чтобы добавить немного белка. Такой салат хорошо приготовить в выходной день, когда вся семья в сборе или взять с собой на пикник.

Для этого рецепта лучше всего подойдет мелкий картофель. Он бывает разных сортов, форм и цветов; красный, розовый, фиолетовый и желтый. Попробуйте смешать их и у вас получится очень яркое и нарядное блюдо.

на 4 персоны:

1 кг мелкого картофеля, хорошо очищенного и разрезанного пополам

15 - 20 помидоров черри,

5 стеблей сельдерея, нарезанные

4 ст.л. маринованных каперсов, подсушить на бумажном полотенце

1 маленькая красная луковица, тонко нарезанная

15 шт. маслин

свежий базилик, нарезанный

Маринад:

4 столовые ложки оливкового масла

сок 1 большого лимона

гималайская соль и черный перец по вкусу

Отварите картофель в подсоленной соленой воде в течение 20 минут. Дать остыть.

Смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой миске, отложить при приготовлении салата.

Соедините помидоры, стебли сельдерея, каперсы, лук, оливки и базилик в средней миске. Добавьте картофель и маринад и осторожно перемешайте. Подавайте на тарелках со свежим базиликом и черным перцем. Вы можете добавить малосольную семгу и ваш салат получит новое звучание! Экспериментируйте!

Готовьте с любовью! econet

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