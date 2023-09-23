Притча о смысле жизни

Подписывайтесь на наш youtube канал!Прошу прощения, — сказал человек, не сбавляя шагу, — спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлять, пока цель моя не достигнута...
Однажды по пути домой Учитель повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя мудреца, случайно задел его плечом. Тот в свою очередь спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом:
... И о выборе
— Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своём пути?
— Прошу прощения, — сказал человек, не сбавляя шагу, — спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлять, пока цель моя не достигнута.
— Что ж, — промолвил Учитель, — я слышал об одном человеке, который искал всю свою жизнь этот смысл.
— Надеюсь, истина открылась ему? — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик.
— Да, он умер просветлённым, успев шепнуть тем, кто был рядом то, что понял лишь умирая, — ответил Учитель.
— И что же он сказал?
©Морис Ост
— Он сказал, что смысл жизни это выбор…
— Что ж, спасибо тебе за беседу, — сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь.
— … выбор, либо жить, либо всю жизнь потратить на поиски этого самого смысла, — закончил мудрец, но его слова прозвучали уже в пустоту.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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