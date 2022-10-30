Один вопрос, который улучшит ваши отношения

Несмотря на наши отличия, все мы хотим одного и того же: чтобы нас уважали, ценили, признавали, что наше мнение важно, что мы достойны хороших отношений.

Вы будете ссориться со своим мужчиной. Какой бы сильной ни была ваша любовь. Но у каждого из вас свои представления о том, как все «должно быть» — и это нормально. Но несмотря на наши отличия, все мы хотим одного и того же: чтобы нас уважали, ценили, признавали, что наше мнение важно, что мы достойны хороших отношений.

Все мы хотим одного и того же!

Много лет назад, во время одной из ссор с моим мужем из-за какой-то глупости, я поняла, что о чем бы мы ни ссорились — будь то цвет новых обоев или какой-то бесполезной вещи, — это была не настоящая причина нашего конфликта.

Причиной была наша отчаянная потребность быть услышанными и понятыми.

Когда до меня это дошло, мой уровень враждебности резко упал до ноля, и мое сердце наполнилось теплотой. В этом мужчине больше положительного, чем негативного, — подумала я, — и даже то, что меня порой раздражает, — я могу с этим жить, он заботливый семьянин. Тогда в тот момент, когда меня накрыло волной любви, я взяла его за руки и посмотрела в его глаза. А потом задала вопрос, который с тех пор сильно изменил наши отношения: «Как я могу быть для тебя лучшей женой?»

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Никогда я не чувствовала себя настолько эмоционально обнаженной и уязвимой, но в то же время принятой мужем. Его взгляд смягчился, мышцы расслабились. «Можешь, пожалуйста, быть более терпеливой со мной? — спросил он едва не умоляя. — Знаю, я не идеальный, но я стараюсь».

«Я тоже буду стараться», — прошептала я в ответ, утопая в его объятиях сочувствия и принятия. Конечно, он не идеальный, — подумала я, — но и я неидеальна.

Мы решили сделать выбор в пользу любви. Мы решили быть счастливой парой и готовы прилагать для этого усилия.

Что я поняла, так это то, что мы ничего не можем требовать друг от друга, если сначала ничего не предлагаем сами. И на самом деле это позволяет вам контролировать свою жизнь.

Конечно, не всегда возможно быть таким мудрым человеком, который зрело на все реагирует — особенно в пылу ссоры. Иногда обвинить своего партнера или заснуть в разных комнатах кажется проще. Но не берите это в привычку. Потому что когда мы делаем что-то слишком часто, это становится нашим образом жизни, который потом трудно изменить. Лучше контролируйте свои эмоции — от этого зависят ваши отношения.

Успокойтесь, сделайте все, что вам для этого нужно, и ...позвольте себе быть зрелыми.

Так каким мужем или женой вы хотите быть в отношениях? Подумайте об этом. А как вы можете быть лучшим мужем или женой? Пусть ваш партнер будет вашим отражением, чтобы сказать, в каких сферах вам нужно улучшиться. Не принимайте эти слова как критику, а скорее как конструктивный фидбек и возможность развиваться и расти. Подумайте о том, что вам скажет ваш партнер, и настройтесь работать над собой. Чем лучше вы станете, тем лучшими будут ваши отношения. опубликовано econet.ru

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