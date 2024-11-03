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Как приготовить кимчи

Источник: Econet 03 ноября 2024 6050
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Кимчи - традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей с перцем чили. Обычно на основе капусты, но также можно приготовить с огурцами. Мне нравится вкус и текстура, кимчи мягкая, но все еще слегка хрустящая.

Как приготовить кимчи

Традиционное корейское блюдо Кимчи

Кимчи - традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей с перцем чили. Обычно на основе капусты, но также можно приготовить с огурцами. Мне нравится вкус и текстура, кимчи мягкая, но все еще слегка хрустящая. Вы можете использовать кимчи в качестве гарнира со всеми азиатскими блюдами (жаркое, супы или рыбой)

Ингредиенты

  • 1 головка пекинской капусты
  • 100 г соли 
  • 3 столовые ложки рыбного соуса 
  • 2 столовые ложки соевого соуса 
  • 3 шт зеленого лука
  • 1шт репчатого лука
  • 4 зубчика чеснока 
  • 2 столовые ложки сахара 
  • 1 столовая ложка тертого имбиря 
  • 2 перца чили

Как приготовить кимчи

Как приготовить

Разрежьте капусту продольно на четыре части. Вырежьте твердую сердцевину и нарежьте на 1см полоски. Пересыпьте солью и поместите капусту в посуду с крышкой, дайте постоять ночь в холодильнике.

На следующий день смешайте чили, чеснок, имбирь, соевый соус и рыбный соус в блендере. Налейте в кастрюлю и тушите на медленном огне в течение 5 минут. Добавьте сахар и чайную ложку соли. 

Нарежьте зеленый лук кусочками по 5 см. Вымойте лук репчатый, отрежьте хвостики и нарежьте.

Промойте капусту под проточной водой и отожмите. Втирайте соус в овощи и плотно утрамбуйте их в большой банке. Лучше всего использовать перчатки! 
Дайте постоять в холодильнике 4 дня и ваш кимчи готов! Храните до месяца. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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