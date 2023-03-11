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Само собой НЕ получается

Источник: facebook.com 11 марта 2023 5372
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Если не уделять внимания какой-то сфере своей жизни - она приходит в упадок. Оказывается что нужны усилия, а ещё лучше - четкий план и график. 

Само собой НЕ получается

Ты именно этого хотела?

Однажды в жизни наступает момент, когда "само собой" не получается. Выглядеть привлекательной, быть женственной, хорошо себя чувствовать, иметь удовлетворяющие тебя отношения, приносящую радость и доход работу. Бах! И ты обнаруживаешь, что нужны усилия, а ещё лучше - четкий план и график. 

Если ты не уделяешь внимания какой-то сфере своей жизни, она приходит в упадок. 

Больше не получается выглядеть на десять баллов, если всю ночь пила, гуляла и неизвестно, чем занималась. И спишь, и гуляешь исключительно, чтоб подышать воздухом, а выглядишь, будто пила всю ночь и еще вчерашний день. Организм отказывается работать, как часы, если ты живёшь не по графику. 

Если вектор воли и намерения не прикладывать, все разваливается - энтропия Вселенной, однако.

Если отношениями не заниматься, не уделять им отдельное время, то их или не будет вовсе, или они превратятся в сожительство двух посторонних людей.

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Само собой НЕ получается

Если не заниматься детьми, они, конечно, как-то вырастут, но кем и какими? Если не развивать себя, как личность, скорей всего, не умрёшь, но деградируешь точно. Если не заниматься профессиональным ростом, то и в шестьдесят лет можно обнаружить себя инженером третьей категории.

Если ты именно этого хотела, то нет вопросов, будь счастлива. Но если ты завидуешь той, которая в семьдесят бодра, красива, состоятельна и со множеством идей для реализации, то это не "ей повезло", это "она ой как постаралась". И да, у нее есть план и график. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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лилия ахремчик жизнь человек

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