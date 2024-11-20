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Осенние супы: 2 согревающих рецепта

Источник: Econet 20 ноября 2024 6468
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С наступление холодов хочется порадовать себя чем-то горяченьким. Суп — это обязательная и очень приятная составляющая осеннего рациона. Попробуйте приготовить один из этих замечательных супов даже если вы с детства не любите "первое" или сидите на диете.

Осенние супы: 2 согревающих рецепта

Согревающие вегетарианские супы

С наступление холодов хочется порадовать себя чем-то горяченьким. Суп — это обязательная и очень приятная составляющая осеннего рациона. Попробуйте приготовить один из этих замечательных супов даже если вы с детства не любите "первое" или сидите на диете. Эти рецепты

Тыквенный суп 

Сейчас сезон тыквы в самом разгаре. Воспользуйтесь случаем насладиться теплым  ароматным супом в уютной домашней атмосфере вместе со своими близкими! В приятной компании любая пища становится вкуснее!

Ингредиенты:

  • тыква - 300 гр
  • картофель - 2 шт
  • мука - 1 ст.л.
  • овощной бульон - 1,5 л
  • кукуруза - 150 гр
  • фасоль белая - ½ стакана (отварить заранее)
  • сметана  по вкусу
  • соль, черный перец

Как приготовить:

Первую скрипку в этом рецепте играет тыква. В хорошо разогретую кастрюлю с толстым дном положите масло. Когда масло нагреется, добавьте  картофель и тыкву, предварительно нарезанные на кубики.

Когда овощи станут мягкими, добавьте муку,  пару минут обжаривайте на среднем огне и этого залейте  бульоном, добавьте в кастрюлю замороженную кукурузу и ½ стакана уже отваренной белой фасоли.

Посолите и томите около 5 минут. Снимите с плиты и дайте немного остыть. Добавьте сметану, взбейте в блендере, перелейте снова в кастрюлю, доведите до кипения и уберите с плиты.

Осенние супы: 2 согревающих рецепта

Свекольный суп 

Если вы хотите приучить к свекольнику детей, именно этот суп вам существенно облегчит задачу. Яркий цвет радует глаз, а вкус выше всяческих похвал! 

Ингредиенты: 

  • Свекла - 2 шт
  • Картофель - 2 шт
  • морковь - 1 шт
  • лук - 1 луковица
  • капуста - 300 гр
  • сок лимона
  • соль
  • специи

Как приготовить: 

Отваренную заранее свеклу, нарезать крупными кубиками. Также крупными кубиками нарезать 2 сырые картофелины, морковь и луковицу, мелко нашинковать 300 г капусты.

Смесь овощей посолить и приправить специями. После это смесь необходимо залить 1 литром воды ( лучше овощным бульоном) и варить до готовности.

Далее слить бульон, отставить в сторону (он вам еще пригодится). Свеклу полить соком лимона, чтобы сохранить яркий насыщенный цвет, добавить ее к остальным овощам. Поместите овощную массу в блендер и взбейте до однородной консистенции (если пюре получилось слишком густым, разбавьте бульоном) Подавайте с гренками.

Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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