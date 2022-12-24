Для обретения навыков общения на уровне Взрослого (с сохранением чувства собственного достоинства, без унижения другого) каждому человеку в жизни необходим опыт безопасного осуществления задач развития. Большинство из нас получали неполноценный опыт на этом пути: в силу особенностей личной истории некоторые проходят определенные периоды слишком быстро, другие перескакивают через какие-то важные этапы или так и не доходят до решающих стадий.

Для обретения навыков общения на уровне Взрослого (с сохранением чувства собственного достоинства, без унижения другого) каждому человеку в жизни необходим опыт безопасного осуществления задач развития. Большинство из нас получали неполноценный опыт на этом пути: в силу особенностей личной истории некоторые проходят определенные периоды слишком быстро, другие перескакивают через какие-то важные этапы или так и не доходят до решающих стадий.

15 способов, которыми люди затыкают другим рот

Как мы затыкаем людям рот

Общение представляет собой двусторонний процесс. Помимо выражения своих чувств, мы должны позволять другим выражать их чувства для нас. Наблюдения из ворк-шопов позволяют мне сделать вывод о существовании определенного количества способов, которыми люди затыкают другим рот, прекращая коммуникацию:

1. Слишком поспешное объяснение; оправдание перед реакцией на чувство другого. (Скрытый смысл: ты не имеешь права это чувствовать.)

2. Утешение до реакции на чувство: «Не надо обижаться». (Глупо это чувствовать).

3. Снисхождение: «Расскажи мне об этом. Я хочу тебе помочь». (Мне все равно, что ты ко мне чувствуешь; ты не способен меня тронуть, я так силен, а ты так слаб.)

4. Шантаж: «Из-за тебя у меня головная боль, сердечный приступ, депрессия». (Я так восприимчив, а ты так бессердечен.)

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5. Поспешная реакция: «Мне так жаль, я не хотел, я знаю, что ты должен чувствовать», еще до того, как другой человек получает шанс выразить свои чувства полностью. (Я не хочу об этом слышать. Будь добр, не чувствуй себя так больше.)

6. Интерпретация: «Ты так враждебен ко мне потому, что я напоминаю твою мать». (Мне все равно, что ты ко мне чувствуешь; твои чувства меня не трогают. Я такой умный, а ты такой больной.)

7. Наказание: «Да что ты говоришь! Позволь-ка теперь мне сказать кое-что о тебе самом». (Ну погоди же, мерзкая крыса, я до тебя доберусь. Ты еще пожалеешь, что посмел меня задеть.)

8. Маска глупости: «Прости, никак не пойму, о чем ты говоришь». (И не скажу, чтобы мне очень хотелось тебя понимать, так что лучше брось это дело.)

9. Сваливание вины на другого: «Это твоя проблема». (Мне плевать на твои чувства, ты меня ни капли не волнуешь. Я такой здоровый, а ты такой больной.)

10. Смена темы разговора, ответ на содержание вместо эмоции; вовлечение в интеллектуальную дискуссию, чтобы избежать реакции на чувство другого: «Это так интересно. Я уже обратил внимание, что для женщин характерна подобная установка по отношению к мужчинам. Как полагаешь, в чем кроется причина?» (Как личность, ты ничего особенного не представляешь. Не принимай себя всерьез.)

11. Игра в юриста: «Когда я такое говорил? Я не произносил этих слов». (Ты допустил ошибку в этой детали, что доказывает отсутствие у тебя права на подобные чувства.)

12. Обращение всего разговора в шутку остроумным замечанием. (Ты не стоишь того, чтобы принимать тебя всерьез.)

13. Строгий выговор: «Это очень грубо». (Ты невоспитанный ребенок, было бы ниже моего достоинства обращать на тебя внимание. Я не могу принимать твои чувства всерьез. Ты просто ничтожество.)

14. Выражение скуки или рассеянности: «Прости, но я не слышал, что ты сказал. Я задумался». (Твои чувства совершенно для меня не важны.)

15. Невозмутимый вид, отсутствие реакции. (Ты ниже моего достоинства.)

Как мы прекращаем стычку между другими

1. Вмешиваемся со своими неуместными чувствами: «Это напоминает мне о том, что случилось однажды со мной». (Вы двое меня абсолютно не интересуете. Заткнитесь и слушайте меня.)

2. Вмешиваемся с собственными уместными чувствами: «Меня это так расстраивает», — до того, как другие успеют выразить свои чувства полностью.

3. Отчитываем агрессора до того, как жертва исчерпала собственные возможности в защите.

4. Сопереживаем жертве до того, как она воспользуется шансом выразить свои чувства.

5. Слишком быстро меняем тему разговора, не давая другим шанса в достаточной степени исследовать свои чувства.

6. Выражаем скуку.

Человек, прекращающий столкновение других, иногда боится стать свидетелем сильных эмоций в силу особенностей личной истории. Вполне возможно, в детстве он чувствовал себя ответственным за урегулирование родительских отношений. Он до сих пор старается избежать этого старого чувства беспомощности попытками контроля поведения других.

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Затыкая другим рот и пытаясь обрести полный контроль над чужой ситуацией, мы отгораживаемся от болезненного опыта.опубликовано econet

© Мюриэл Шиффман, из книги "Лицом к подсознанию. Техники личностного роста на примере метода самотерапии"

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