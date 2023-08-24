Почему я выбираю не тех мужчин: 5 ловушек обусловленного выбора

Почему я выбираю не тех мужчин? Это довольно частый вопрос от женщин, моих клиенток. Многим, наверное, знакомо чувство разочарования, когда в очередном партнере мы видим черты прежнего, с которым недавно так больно расстались, или долго и больно жили. А дальше, когда все в очередной раз повторяется, возникает неверие в себя, злость на судьбу, и в голове снова появляется мысль — да за что же мне это, почему опять?

Ловушки обусловленного выбора

Почему я выбираю не тех мужчин? Это довольно частый вопрос от женщин, моих клиенток. Многим, наверное, знакомо чувство разочарования, когда в очередном партнере мы видим черты прежнего, с которым недавно так больно расстались, или долго и больно жили. А дальше, когда все в очередной раз повторяется, возникает неверие в себя, злость на судьбу, и в голове снова появляется мысль — да за что же мне это, почему опять?

Признаться честно, я еще не встречала ни одной женщины, которая бы мне сказала, что встретила кого-то случайно, что вовсе не о чем не думала и не мечтала. Все, как одна себе своего единственного «намечтали — наколодовали»! Все уже давно вооружились практиками выражения намерения и создания аффирмаций, все грамотные и понимают, что хоть на все воля Божья, твоя судьба в твоих руках.

Так почему же тогда такая засада? Почему на одни и те же грабли многократно? Задавая женщинам один и тот же вопрос: по каким критериям вы выбираете мужчину, я пришла к выводу, что выбор партнера очень сильно обусловлен. И условия, благодаря которым мы делаем тот или иной выбор, не всегда работают нам на пользу, если говорить мягко.

Выставляя пред Судьбой гору условий, мы рискуем попасть в ловушки непредусмотренной реальности, которых, на самом деле, довольно много, ведь Судьба креативна и с большим чувством юмора.

Я собрала целую коллекцию таких ловушек, и здесь решила поделиться с вами лишь самыми основными. Вот какие ловушки поджидают нас на пути обусловленного выбора.

Ловушка номер 1.

Успешный. Если женщина считает, что мужчина должен хорошо зарабатывать, то кто тут поспорит, да никто! Он должен содержать семью, жену, или… ой, что это я уже о семье, мы еще только познакомились! Тогда так. Он должен быть уверен в себе, зачем нам какие-то слабаки, а только материально успешный мужчина может быть уверен в себе. Вот, так лучше, мы пока замуж не собираемся, хотя…

Что же часто идет в придачу к материальной базе и уверенности в себе?

Высокая требовательность по отношению к партнеру и нежелание меняться. “Я много добился в жизни, — справедливо считает такой мужчина, — значит я вполне хорош, а если тебе что-то не нравится, то это не мои проблемы. А вот тебе самой бы не мешало лишний раз зайти в спортзал вместо посещения очередного психологического тренинга.”

На ваши просьбы о том, что может, что-то поменять в отношениях, например, вы скажете, что вам важно, чтоб он вас слушал, вы рискуете встретить полное непонимание проблемы, навешивание ярлыка — “истеричка”, а в качестве разрешения споров, вы всегда будете получать дорогой подарок. Он мыслит материальными категориями, материальное есть материальное. Чего хотели того и получили.

Это, конечно, не страшно, но вопрос — сколько вы готовы терпеть за эту материальную стабильность? Иногда женщины сидят так с четверть века, причина же проста. Очень страшно брать ответственность за свою жизнь на себя. Вот мы и платим за эту стабильность своим развитием, своей свободой, своей реализацией.

Ловушка номер 2.

Красавец-мужчина. Мужчина должен быть сильным и привлекательным, говорят 90 процентов женщин. Опять же, где вы видели некрасивых принцев? Вот… А чем мы хуже принцесс?

Что часто идет в наборе с сильным торсом и смазливой внешностью (сюда же все мачо)?

Чувство собственной неотразимости, зацикленность на себе, банальный эгоизм.

С таким мужчиной легко почувствовать себя ущербной. И дело даже не в том, что вы по каким-то параметрам можете не дотягивать, а в том, что этот человек вряд ли поддержит ваше чувство собственного достоинства.

Он горд своим успехом, считает, что найти равного ему практически невозможно и вообще, что он вас просто осчастливил одним своим присутствием. Опять же, разговоры о том, что вам хочется что-то поменять в отношениях приведут скорее всего к непониманию проблемы и переживанию оскорбленной невинности у нашего красавца. С подарками здесь напряг. Ведь лучший подарок — это он сам.

В первом и втором случае в сексе вы получите то, что вам захотят дать, а не то, чего хотите вы. Вас и так со страшной силой “счастливят”, так что вы должны радоваться тому, что есть и не ставить под сомнение тот факт, что это самое лучшее в вашей жизни переживание, потому что, если вам что-то не нравится, то тут уже очередь…

Ловушка номер 3.

Душа компании. Если Вы хотите, чтобы он был душой компании, веселым и компанейским, не давал вам скучать. Прекрасно, с ним никогда не будет скучно… не только вам…

Вы можете получить тусовщика, которого не удержать дома. Его интерес неустойчив ко всему, что не относиться к легкому и свободному времяпровождению. Пока вы сами готовы вести такой образ жизни, все ок, но если вам вдруг придет в голову родить, вот тут может наступить катастрофа. Ваш душка, что характерно, не одобрит такого поведения. Разделять с вами заботы он просто не сможет, это вообще не для него, поэтому с этого момента, тусоваться будет он без вас, с друзьями-подружками, а вы будете сидеть дома с ребенком, который был нужен вам, поэтому все логично…

Секс обычно веселый и часто беспорядочный (то есть часто не с Вами), если же вы осели дома по понятным причинам, то интерес к вам быстро угасает…

Подарки? Большой вопрос…

Ловушка номер 4.

Креативный. Как же прекрасно, когда мужчина обладает этим качеством, каждый день что-нибудь новенькое, здесь и в интимной части может быть все очень интересно и вообще человек неординарный. Что же может пойти не так?

Творческий человек зависим от вдохновения. Есть вдохновение, он жжет, нет вдохновения, он будто умер. Либо вы ощущаете его отсутствие при видимом присутствии, либо рядом с вами оказывается младенец, которому нужна материнская грудь. Почему материнская, ну потому что не до секса сейчас…

В состоянии же творческого подъема вам, скорее всего, предложат всевозможные эксперименты, включающие групповые сцены… Может, и ничего, ну это кому как… Зато подарки могут реально порадовать.

Ловушка номер 5.

Духовный. Это мой любимый. Занимается йогой, стремительно поднимается над собой и всем этим бренным миром. Порой улетает так высоко, что разговор о деньгах, например, заставляет с грохотом свалиться и удариться таки оземь, поэтому приводит в недоумение и даже злит… куда девается духовность в этот момент, одному … известно. Любить, скорее всего, он будет не вас, а свою любовь к вам. К сожалению, часто с достоинством “высокой духовности” мы получаем в комплекте высокомерие и оторванность от реальности.

А с сексом может так случиться, что будет по расписанию, в зависимости от энергоситуации… О подарках говорить?

Как вы наверняка понимаете, речь не идет об истинно духовных людях, поэтому слова “высокая духовность” стоят в кавычках.

Вообще, все эти типажи взяты в своих крайних проявлениях. Хочу, чтоб было понятно, что не всегда и не у всех это так. Я просто говорю о превратностях и юморе Судьбы и о ловушках нашей обусловленности, в которые мы можем угодить, когда настаиваем на подобных условиях.

Но как же тогда выбирать? Как загадывать того самого, единственного, спросите вы меня. А я вот что скажу, как вы думаете, почему мы желаем всего этого, и главное, почему мы желаем все это на всю жизнь?

Всю жизнь ведь ничего не длиться, кроме самой жизни!

Причины нашего обусловленного выбора чаще всего родом из детства. Когда-то мы нам читали сказки, мы слушали взрослых женщин, которым доверяли, потом мы начали слушать подруг, которым в детстве читали те же сказки. Но, к сожалению, никто нам не сказал, что партнерство — это не только какой он, это еще и какая ты.

Мы все абсолютно разные, каждая женщина уникальна. Нам просто не могут быть нужны одинаковые партнеры!

Почему же мы сами этого не видим, не знаем о своей уникальности, не верим в нее?

Проблема неправильного выбора очень часто связана с заниженной самооценкой. Мы не чувствуем себя уникальными потому что не знаем себя, не открыли все свои грани, не расстались еще с родительским мнением о нас, не научились принимать и любить себя самих.

Нет ничего интереснее, чем раскрывать свои возможности, особенности, таланты! Изучая себя, продвигаясь в своем исследовании все глубже, мы начинаем понемногу принимать себя разной, в том числе, не всегда удобной окружающим, а иногда даже неприятной для других. Принимая себя любой, мы постепенно приходим к любви. Сначала, к себе самой… И тогда мы уже не сможем делать что-либо поперек своей внутренней правде. Наше чувство Самоценности просто не позволит нам общаться с “не теми” людьми или выбирать партнера, руководствуясь общепринятым мнениям. Вот тогда в жизни наступят серьезные перемены. Тогда лишние люди и пустые отношения уйдут.

Сначала придет тишина и чистота, а когда место освободится, вот тогда можно ожидать, что придет именно тот партнер, который тоже будет хорошо знать себя и чувствовать. Который будет искать именно ту, которая знает себя и чувствует. И тогда появиться возможность построить отношения, которых еще не было. Отношения, к которым вы оба подошли, проделав большую работу. Это будут отношения двух взрослых, свободных людей, отношения не из нужды, а из желания просто быть вместе. опубликовано econet

Автор: Ситара

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